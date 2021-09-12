Марина Неёлова: пережила предательство, в 40 лет родила дочь и вышла замуж за дипломата

После окончания школы девушка поступила в Ленинградский театральный институт. В своей первой роли актриса снялась во время учебы. Это была картина "Старая, старая сказка", которую сняла режиссер Н. Кошеверова. Ее партнерами были такие мастера, как Владимир Этуш, Олег Даль, Георгий Вицин.





Карьера актрисы была на подъеме, ее охотно снимали режиссеры, хотя сама Неелова считала себя больше театральной актрисой . В 1971 году она переехала из Ленинграда в Москву.





За год до этого она вышла замуж за режиссера Анатолия Васильева. Их брак продлился 8 лет, в 1978 году они развелись. Марина Неелова никогда не считала себя красавицей, но на мужчин она производила магнетическое действие. При этом сама актриса закрытый человек и о своей личной жизни говорить не любит, такой у нее характер.