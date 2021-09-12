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Марина Неёлова: пережила предательство, в 40 лет родила дочь и вышла замуж за дипломата

Марина Неёлова: пережила предательство, в 40 лет родила дочь и вышла замуж за дипломата (11 фото)

Автор:
12 сентября 2021 09:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Марина Неёлова   актриса   жизнь   интересно   судьба   фото   
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Сегодня я хочу рассказать о талантливой актрисе, которая пережила тяжелый разрыв с любимым человеком, но смогла поверить в свое счастье.

Каждый человек делает свой выбор спутника жизни сердцем. И цена ошибки может оказаться высокой. Марина Неелова столкнулась с предательством любимого человека, но смогла построить свое женское счастье.

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Марина Неелова стала знаменитой после роли машинистки Аллочки Ермаковой из фильма Г.Данелия "Осенний марафон".

У героини роман с женатым переводчиком Бузыкиным, который никак не может решиться и сделать выбор между женой и любовницей.


1979 года "Осенний марафон" сделал актрису звездой. Создатели картины получили Государственную премию и множество наград на престижных фестивалях. Зритель тоже высоко оценили картину, ее увидели более 20 миллионов человек.


Марину Неелову нельзя было назвать дебютанткой в кино. К этому времени в активе актрисы было больше 10 кино ролей, среди них такие известные фильмы, как "Монолог", "С тобой и без тебя".

Марина Неелова с детства мечтала о театре и видела себя на сцене. Родители по профессии были далеки от искусства, но отец увлекался живописью и мечтал, что дочь станет художником. А мать видела дочь балериной.


После окончания школы девушка поступила в Ленинградский театральный институт. В своей первой роли актриса снялась во время учебы. Это была картина "Старая, старая сказка", которую сняла режиссер Н. Кошеверова. Ее партнерами были такие мастера, как Владимир Этуш, Олег Даль, Георгий Вицин.


Карьера актрисы была на подъеме, ее охотно снимали режиссеры, хотя сама Неелова считала себя больше театральной актрисой . В 1971 году она переехала из Ленинграда в Москву.


За год до этого она вышла замуж за режиссера Анатолия Васильева. Их брак продлился 8 лет, в 1978 году они развелись. Марина Неелова никогда не считала себя красавицей, но на мужчин она производила магнетическое действие. При этом сама актриса закрытый человек и о своей личной жизни говорить не любит, такой у нее характер.


В одном интервью Неелова сказала, что у нее не тяжелый характер, а он просто есть. После расставания с первым мужем в гостях у друзей она познакомилась с молодым шахматистом из Баку Гарри Каспаровым.

Вспыхнувшему чувству не помешала большая разница в возрасте. Марине Нееловой было 37 лет, а Каспарову 21 год. . В это время Каспаров готовился к матчу с Карповым за звание чемпиона мира. В 21 год он был настоящей сенсацией в мире шахмат, до него никто в таком юном возрасте не претендовал на корону.


Каспаров жил в Баку и постоянно приезжал в Москву. Его устраивало, что Марина не настаивает на браке. Роман со зрелой женщиной придавал молодому человеку уверенности. Знаменитая актриса познакомила молодого возлюбленного с влиятельными людьми.

Марина Неелова посещала все матчи Каспарова с Карповым вместе с его матерью. Их отношения длились 2 года. Но когда стало известно о том, что Марина ждет ребенка, мать будущего чемпиона Клара Шагеновна заявила, что ее сын не имеет ничего общего с ребенком.


Мать Каспарова очень боялась, что семья отвлечет ее сына от шахмат. Кроме того ее раздражала разница в возрасте. И, конечно, эта актриса, по мысли матери, была недостойна ее гениального сына.


Каспаров охотно согласился с матерью и бросил беременную возлюбленную. Клара Шагеновна раздавала интервью и рассказывала об актрисе ужасные вещи.


Бывают такие люди, которые лучше знают, что нужно другим людям. Нет, они не клевещут, а как бы выражают свое мнение. Такие люди часто разрушают судьбы своих близких, но даже не осознают это. Марина Неелова не оправдывалась, не комментировала. Она просто молчала.


Разрыв с Гарри Каспаровым, его предательство причинили сильную боль актрисе. Боль предательства знакома многим женщинам. Марине Нееловой удалось без жалоб и истерик выкинуть из своей жизни этого человека и пережить удар.


В 1987 году у нее родилась дочка Ника. Каспаров так и не признал свою дочь. Через 2 года она встретила Кирилла Геворгяна, и они поженились. Ее муж - дипломат, он искренне привязался к дочери Нееловой и считает ее родной.


Так после 40 лет актриса обрела настоящее женское счастье. В 90-е годы Марина Неелова вместе с мужем прожила 3 года во Франции, а в 2000-е в Нидерландах, где ее муж служил послом. В эти годы она специально приезжала в Москву и выходила на сцену "Современника".


Но главным в эти годы для нее становится забота о семье. Ее дочь закончила Королевскую школу искусств в Гааге и стала успешным скульптором. У Ники Нееловой-Геворгян проходят персональные выставки, ее работы хранятся у многих коллекционеров.


Последние годы актриса живет в Москве, недавно она вместе с Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым снялась в фильме «Карп замороженный».


Марина Неелова в свои 74 года непубличный человек и ценит простые радости в жизни – семью, домашний уют и хорошую книгу.

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Метки: Марина Неёлова   актриса   жизнь   интересно   судьба   фото   
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2k
Владимир Час назад
что тут говорить-на корабле жизнь кораблядская...
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80
Дима Новосельский 10 секунд назад
Мерзавец Каспаров оказался мерзавцем и по матери...
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2k
Sergius SPb 23 минуты назад
С головой у нее бо-бо....
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12k
Вася Час назад
пля.. без комментариев.. йэреван баку успэх

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641
Отец Пигидий Час назад
....недавно она вместе с Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым снялась в фильме «Карп замороженный».

Это автор статьи замороженный.

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