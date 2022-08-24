55-летняя Николь Кидман показала мускулы на обложке журнала

Николь Кидман вызвала серьезный ажиотаж своей последней фотосессией для журнала, на которой она с гордостью демонстрирует свои накачанные бицепсы и подтянутый пресс, позируя в мини-юбке и укороченном топе.
Несомненно оскароносная актриса и мать четверых детей выглядит гораздо моложе своих 55 лет
Но в последней фотосессии Николь Кидман продемонстрировала невероятно сильную позицию, позируя для обложки журнала Perfect.
Фотография на обложке - одна из серии авангардных снимков, сделанных фотографом Чжун Линем для третьего номера журнала Perfect, посвященного величайшим иконам поп-культуры.
На снимке, где актриса позирует с поднятыми кулаками и напрягая бицепсы, она также продемонстрировала свои идеально точеные ноги на съемке, позируя в мини-юбке Diesel, которую вполне можно было принять за пояс, а также в облегающем топе от того же бренда.
Чтобы привнести еще больше фанкового гламура, Николь отказалась от своих фирменных светлых волн в пользу откровенной оранжево-красной стрижки, в которой лицо обрамлял прямой боб, а длинные прямые пряди спадали на плечи и спину.
Тролли из социальных сетей обвинив журнал в том, что он отфотшопил телосложение и цвет лица Николь.
Другие утверждали, что фотосессия была слишком непристойной для женщины такого возраста и профессионального уровня, как Николь.
В беседе с Базом Лурманом для июньского номера журнала Vogue Australia Николь рассказала, что на самом деле "умоляла" стилиста журнала Кэти Гранд позволить ей надеть плиссированную мини-юбку с низкой посадкой от модного дома.
Излишне говорить, что актриса четко заявляет о своей позиции в отношении "подходящих по возрасту" ансамблей в своей последней фотосессии для обложки журнала.
На одном из таких снимков Николь, у которой двое приемных детей от бывшего Тома Круза и двое биологических детей от ее мужа Кита Урбана, снова демонстрирует свои подтянутые ноги в черном облегающем костюме с длинными рукавами, который она смоделировала с огромными латексными ботинками до бедер.
В настоящее время у экранной звезды есть ряд проектов, в том числе предстоящий сиквел "Аквамена", в котором она снова будет сниматься с Джейсоном Момоа. Съемки проекта завершились, и он должен выйти в прокат в 2023 году.
Также работает над романтической комедией без названия для Netflix, а также над телесериалом "Экспаты".
Как вам снимки Николь?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Редкие и интересные фото Ларисы Гузеевой
- 15 российских и зарубежных звёзд, которые отлично выглядят без макияжа
- Рита Хейворт - мечта моряка
- 17-летняя Ирина Алферова на конкурсе красоты
- 10 caмыx красивых наших актрис по мнению американцев