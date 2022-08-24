55-летняя Николь Кидман показала мускулы на обложке журнала

Чтобы привнести еще больше фанкового гламура, Николь отказалась от своих фирменных светлых волн в пользу откровенной оранжево-красной стрижки, в которой лицо обрамлял прямой боб, а длинные прямые пряди спадали на плечи и спину.





Тролли из социальных сетей обвинив журнал в том, что он отфотшопил телосложение и цвет лица Николь.