FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6623 поста • 745 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
55-летняя Николь Кидман показала мускулы на обложке журнала

55-летняя Николь Кидман показала мускулы на обложке журнала

Автор:
24 августа 2022 10:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Николь Кидман   актриса   знаменитости   красота   обложка   тело   фигура   фото   
286
8

Николь Кидман вызвала серьезный ажиотаж своей последней фотосессией для журнала, на которой она с гордостью демонстрирует свои накачанные бицепсы и подтянутый пресс, позируя в мини-юбке и укороченном топе.

Несомненно оскароносная актриса и мать четверых детей выглядит гораздо моложе своих 55 лет

×
×

Но в последней фотосессии Николь Кидман продемонстрировала невероятно сильную позицию, позируя для обложки журнала Perfect.

Фотография на обложке - одна из серии авангардных снимков, сделанных фотографом Чжун Линем для третьего номера журнала Perfect, посвященного величайшим иконам поп-культуры.


На снимке, где актриса позирует с поднятыми кулаками и напрягая бицепсы, она также продемонстрировала свои идеально точеные ноги на съемке, позируя в мини-юбке Diesel, которую вполне можно было принять за пояс, а также в облегающем топе от того же бренда.

Чтобы привнести еще больше фанкового гламура, Николь отказалась от своих фирменных светлых волн в пользу откровенной оранжево-красной стрижки, в которой лицо обрамлял прямой боб, а длинные прямые пряди спадали на плечи и спину.


Тролли из социальных сетей обвинив журнал в том, что он отфотшопил телосложение и цвет лица Николь.

Другие утверждали, что фотосессия была слишком непристойной для женщины такого возраста и профессионального уровня, как Николь. 


В беседе с Базом Лурманом для июньского номера журнала Vogue Australia Николь рассказала, что на самом деле "умоляла" стилиста журнала Кэти Гранд позволить ей надеть плиссированную мини-юбку с низкой посадкой от модного дома.


Излишне говорить, что актриса четко заявляет о своей позиции в отношении "подходящих по возрасту" ансамблей в своей последней фотосессии для обложки журнала.

На одном из таких снимков Николь, у которой двое приемных детей от бывшего Тома Круза и двое биологических детей от ее мужа Кита Урбана, снова демонстрирует свои подтянутые ноги в черном облегающем костюме с длинными рукавами, который она смоделировала с огромными латексными ботинками до бедер.


В настоящее время у экранной звезды есть ряд проектов, в том числе предстоящий сиквел "Аквамена", в котором она снова будет сниматься с Джейсоном Момоа. Съемки проекта завершились, и он должен выйти в прокат в 2023 году.

Также работает над романтической комедией без названия для Netflix, а также над телесериалом "Экспаты".


Как вам снимки Николь?


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Николь Кидман   актриса   знаменитости   красота   обложка   тело   фигура   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
52k
noName Полчаса назад
"Как вам снимки Николь?"-нормально, а фотошоп вообще на отлично!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MPEG-8 Минуту назад
Надо называть вещи своими именами - пенсионерку привели в порядок при помощи ПО от компании Adobe.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Доктор Джонс 3 минуты назад
Вот это - пресс, а у Кидман что-то с животом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Вася 3 минуты назад
швабра. жопа узкая как у мужика, формы ноль, а с мускулами вообще на транса похожа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
сеньор Леонсио 17 минут назад
И фотошоп здесь не при чем!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
zloykoyot Полчаса назад
Серьёзный ажиотаж она бы вызвала, опубликовав в конце те же фотки без обработки фотошопом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

434864



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Люди просто уходили с концерта: солист "Сплин" поддержал покинувших Россию артистов, посвятив им песню "Выхода нет"
Люди просто уходили с концерта: солист "Сплин" поддержал покинувших Россию артистов,...
Сын уральского депутата, назвавший людей «грязью», снялся с выборов
Сын уральского депутата, назвавший людей «грязью», снялся с выборов
Набирающие популярность в сообществах
Сливочное мороженое
Сливочное мороженое
Обыкновенная красота — Девушки России, лица нашего времени. Часть 1⁠⁠
Обыкновенная красота — Девушки России, лица нашего времени. Часть 1⁠⁠
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#в мире#дтп#кино#сарказм#наука#сатира#Ynews
#Юмор#прикол#картинки#аварии#автомир#авто аварии#драка#позитив#смешно#познавательно
#интересно#факты#подборка#автомобили#история#знаменитости#люди#Приколы#шоу бизнес#Разное
Laifen Swift: бесшумный фен с отрицательными ионами Laifen Swift: бесшумный фен с отрицательными ионами 17-летняя Ирина Алферова на конкурсе красоты 17-летняя Ирина Алферова на конкурсе красоты 10 caмыx красивых наших актрис по мнению американцев 10 caмыx красивых наших актрис по мнению американцев Рита Хейворт - мечта моряка Рита Хейворт - мечта моряка 15 российских и зарубежных звёзд, которые отлично выглядят без макияжа 15 российских и зарубежных звёзд, которые отлично выглядят без макияжа Редкие и интересные фото Ларисы Гузеевой Редкие и интересные фото Ларисы Гузеевой

На что жалуетесь?

Вернуться