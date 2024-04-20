«Никогда не завожу будильник». 61-летний мужчина, который выглядит на 38, рассказал, как ему это удается

Американец раскрыл детали своего лайфстайла и рассказал, как сделать так, чтобы стареть как можно медленнее.

Паско утверждает, что никогда не заводит будильник и спит до тех пор, пока не проснется естественным путем. При этом все равно глаза у него получается открывать еще до восхода солнца. Затем мужчина делает 15-минутную растяжку на полу и еще 5 минут посвящает прыжкам на мини-батуте. После этого чистит зубы и ждет час перед тем, как принять сразу 82 добавки, среди которых D-глюкарат кальция и таблетки витамина D3.