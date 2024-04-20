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«Никогда не завожу будильник». 61-летний мужчина, который выглядит на 38, рассказал, как ему это удается

«Никогда не завожу будильник». 61-летний мужчина, который выглядит на 38, рассказал, как ему это удается

Автор:
20 апреля 2024 10:17
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Дэйва Паско   здоровье   история   красота   мужчина   тело   фигура   фото   
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В сообществе биохакеров — людей, пытающихся разными способами замедлить естественный износ организма, — появилась новая звезда. В сети обсуждают фотографии Дэйва Паско — 61-летнего пенсионера из Мичигана, который утверждает, что внешнее и внутреннее состояние тела у него как у идеально здорового 38-летнего мужчины.

Американец раскрыл детали своего лайфстайла и рассказал, как сделать так, чтобы стареть как можно медленнее.


Паско утверждает, что никогда не заводит будильник и спит до тех пор, пока не проснется естественным путем. При этом все равно глаза у него получается открывать еще до восхода солнца. Затем мужчина делает 15-минутную растяжку на полу и еще 5 минут посвящает прыжкам на мини-батуте. После этого чистит зубы и ждет час перед тем, как принять сразу 82 добавки, среди которых D-глюкарат кальция и таблетки витамина D3.



Дальше Дэйв выходит на пробежку или прогулку быстрым шагом, после чего выполняет комплексную тренировку по программе P90X с упором на силовые упражнения. Закончив тренировку, Паско идет медитировать в сауну на 45 минут.

Чтобы подпитать свой организм, мужчина перед завтраком выпивает коктейль, состоящий из одного зеленого банана и порции ягод чиа. Паско отмечает, что он редко обедает и второй прием пищи у него чаще всего приходится на промежуток с 15 до 17 часов — обычно это говядина травяного откорма, курица, выращенная в свободном выгуле, или дикая рыба. Также Дэйв регулярно добавляет в блюда чеснок, зелень и квашеную капусту.

Перед сном Паско выполняет цикл упражнений на баланс и гибкость, принимает еще несколько десятков добавок (всего в день выходит 158 таблеток) и наносит на кожу сыворотки и крема.



При этом пенсионер заявляет, что вовсе не насилует себя и не придерживается такого строгого распорядка каждый божий день. «Если случится что-то, что помешает выполнению одного или нескольких ритуалов, я не буду переживать по этому поводу. Структура и дисциплина — это хорошо, однако лучшие вещи в нашей жизни, как правило, происходят спонтанно», — говорит Дэйв, добавляя, что любой из своих процедур всегда предпочтет интересный отдых с друзьями и не видит в этом никакой проблемы.

Пенсионер назвал и примерную сумму, в какую ему обходится омоложение организма, — это около $30 тысяч в год, что, в общем-то, не так уж много, если рассматривать это как инвестицию в счастливую и здоровую старость. «Моя цель — дожить в хорошей форме как минимум до 95 лет. А даст Бог — дотяну и до 110». — заявляет Паско.

Источник:

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Метки: Дэйва Паско   здоровье   история   красота   мужчина   тело   фигура   фото   
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6  комментариев
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17k
ron 46 минут назад
Наверное, у человека нет ни финансовых, ни семейных забот. Что ж, дай бох ему дожить до планируемых 95-ти или 110-ти )
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−3
517
ApolloOne 18 минут назад
Мужичек явно не обременен заботами. Нет стресса, нормальная еда и немного физической нагрузки - этого вполне достаточно, чтобы выглядеть хорошо.
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3k
Rom 22 минуты назад
Да нормально, все так будут выглядеть, если:
1. гены!
2. нет стрессов и нагрузок
3. нет тяжелой работы (или совсем нет необходимости работать)
4. не бухать, не курить, не употреблять
5. заниматься спортом постоянно

Тогда для 60 лет нормально, ничего особенного
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9k
Alex Полчаса назад
Ну если нихера не делать, не ходить на работу и жить не в Норильске, а Калифорнии, то проблемы не вижу.
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2460 постов (2400 в горячем)

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