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19 звёздных нарядов, которые примагнитили к себе всеобщее внимание на кинопремии «Оскар-2023»

19 звёздных нарядов, которые примагнитили к себе всеобщее внимание на кинопремии «Оскар-2023»

Автор:
13 марта 2023 12:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Оскар-2023   актриса   знаменитости   красная дорожка   красота   платье   фото   
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Этой ночью в театре Долби в Лос-Анджелесе состоялась 95-ая по счёту премия, которая запомнилась морем волнительных и трогательных моментов. Однако внимание гостей и журналистов было приковано не только к заслугам лауреатов. Их роскошные наряды стали отдельной темой для обсуждения.

И это совсем неудивительно, ведь многие знаменитости действительно постарались над выбором лука для мероприятия. Глядя на них, создаётся впечатление, что вы наблюдаете за неким королевским балом, а не кинопремией.

Кстати, в этом году «Оскар» проходил без традиционной красной дорожки. Организаторы решили сменить её на ковер цвета шампань. И хотя обновка смотрелась довольно странно (многие технические недоработки сразу же бросались в глаза папарацци), знаменитостям это не помешало как следует похвастать своими оригинальными нарядами. Давайте же скорее посмотрим на них!

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Певица Рианна

Рианна продолжает нас удивлять своей смелостью. Несмотря на то, что певица уже успела стать мамой и теперь находится в ожидании второго ребёнка, она по-прежнему остаётся верна своему экстравагантному стилю.


Модель Кара Делевинь


Актриса Ева Лонгория


Актриса Джессика Честейн


Актриса Николь Кидман


Певица Леди Гага

Леди Гага давненько не шокировала публику своими креативными луками. В этот раз исполнительница предпочла прийти на мероприятие в сдержанном готическом платье, которое идеально подчёркивало её фигуру. Вполне возможно, что латексные костюмы и наряды из мяса остались в прошлом.


Кейт Бланшет


Актриса Сандра О


Актриса Хэлли Бэрри


Актриса Сальма Хайек


Модель Эшли Грэхэм


Актриса Джесси Бакли


Актриса Кейт Хадсон


Актриса Мелисса Маккарти

Комедийная актриса Мелисса Маккарти решила удивить публику, надев на мероприятие броское красное и пышное платье. И сделала правильный выбор, потому что многим зрителям и гостям премии запомнился именно её выход.


Актриса Флоренс Пью


Актриса Данай Гурира 


Актриса Стефани Сюй


Актриса Фань Бинбин


Актриса София Карсон

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Метки: Оскар-2023   актриса   знаменитости   красная дорожка   красота   платье   фото   
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16  комментариев
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9k
МихА 2 часа назад
Сальма Хайек и Хэлли Бэрри - зэ бэст
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BenderRodriguez Полчаса назад
Анна де Армас- шикарна!
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3k
DVPET Полчаса назад
Актрисы на оскаре и без голых сисек/писек?

Куда катится этот мир...
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18k
Алексей Теуш 37 минут назад
Николь Кидман
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10k
Летучий Мыш 44 минуты назад
Хайек- охонь просто
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12k
Graf_Dracula 48 минут назад
95% старушки
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
95% незнакомых имён...
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3k
vfrcbvec Час назад
А че у леди Гаги крыша совсем поехала нормальное платье одела?
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24k
Влад Час назад
Что то Зои неважно выглядит.
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3k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
А кто ждал оскара?
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3k
александр 2 часа назад
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14k
FatZilla 2 часа назад
Я бы второй раз не взглянул на и на один из нарядов. Тряпки и тряпки. Да и не склонен я себе кумиров создавать - если бы даже летел рядом со знаменитостью, ни слова бы ей не сказал.
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