19 звёздных нарядов, которые примагнитили к себе всеобщее внимание на кинопремии «Оскар-2023»

И это совсем неудивительно, ведь многие знаменитости действительно постарались над выбором лука для мероприятия. Глядя на них, создаётся впечатление, что вы наблюдаете за неким королевским балом, а не кинопремией.

Кстати, в этом году «Оскар» проходил без традиционной красной дорожки. Организаторы решили сменить её на ковер цвета шампань. И хотя обновка смотрелась довольно странно (многие технические недоработки сразу же бросались в глаза папарацци), знаменитостям это не помешало как следует похвастать своими оригинальными нарядами. Давайте же скорее посмотрим на них!