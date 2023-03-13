19 звёздных нарядов, которые примагнитили к себе всеобщее внимание на кинопремии «Оскар-2023»

И это совсем неудивительно, ведь многие знаменитости действительно постарались над выбором лука для мероприятия. Глядя на них, создаётся впечатление, что вы наблюдаете за неким королевским балом, а не кинопремией.
Кстати, в этом году «Оскар» проходил без традиционной красной дорожки. Организаторы решили сменить её на ковер цвета шампань. И хотя обновка смотрелась довольно странно (многие технические недоработки сразу же бросались в глаза папарацци), знаменитостям это не помешало как следует похвастать своими оригинальными нарядами. Давайте же скорее посмотрим на них!
Певица Рианна
Рианна продолжает нас удивлять своей смелостью. Несмотря на то, что певица уже успела стать мамой и теперь находится в ожидании второго ребёнка, она по-прежнему остаётся верна своему экстравагантному стилю.
Модель Кара Делевинь
Актриса Ева Лонгория
Актриса Джессика Честейн
Актриса Николь Кидман
Певица Леди Гага
Леди Гага давненько не шокировала публику своими креативными луками. В этот раз исполнительница предпочла прийти на мероприятие в сдержанном готическом платье, которое идеально подчёркивало её фигуру. Вполне возможно, что латексные костюмы и наряды из мяса остались в прошлом.
Кейт Бланшет
Актриса Сандра О
Актриса Хэлли Бэрри
Актриса Сальма Хайек
Модель Эшли Грэхэм
Актриса Джесси Бакли
Актриса Кейт Хадсон
Актриса Мелисса Маккарти
Комедийная актриса Мелисса Маккарти решила удивить публику, надев на мероприятие броское красное и пышное платье. И сделала правильный выбор, потому что многим зрителям и гостям премии запомнился именно её выход.
Актриса Флоренс Пью
Актриса Данай Гурира
Актриса Стефани Сюй
Актриса Фань Бинбин
Актриса София Карсон
Источник:
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