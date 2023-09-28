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Годы красоте не помеха: главные супермодели вновь блистают на обложке осеннего Vanity Fair

Годы красоте не помеха: главные супермодели вновь блистают на обложке осеннего Vanity Fair

Автор:
28 сентября 2023 10:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: vanity fair   возраст   девушки   знаменитости   красота   модель   обложка   фото   
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Практически все из них шагнули в шестой десяток своей жизни, но это не мешает им быть невероятно привлекательными и завораживать наши сердца!

Дуэт фотографов, Луиджи и Янго, объездил весь мир, чтобы собрать портфолио самых громких имён в индустрии моды: от Твигги до Наоми Кэмпбелл. Все нижепредставленные супермодели, вошедшие в историю, украсили октябрьский номер европейского издания Vanity Fair, объединяющего Италию, Францию ​​и Испанию.


Синди Кроуфорд (57 лет)

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Каждая модель представляет свою чёрно-белую историю, в которой отражается их темперамент.


Карла Бруни (55 лет)


Клаудия Шиффер (53 года)


Кристен Макменами (58 лет)


Элизабетта Десси (65 лет)


Кристи Тарлингтон (54 года)


Наоми Кэмпбелл (53 года)

На моделях можно увидеть наряды, собранные из таких известных брендов, как Dolce & Gabbana, Versace, Intimissimi, Calzedonia и других.


Шалом Харлоу (49 лет)


Пенелопа Три (73 года)


Ева Герцигова (50 лет)


Лорен Хаттон (79 лет)


Иман (68 лет)


Милла Йовович (47 лет)


Хелена Кристенсен (54 года)


Твигги (74 года)

Звезда 1960-х и сегодня выглядит на все 100%! Благодаря ей «мальчишеские» стрижки на девушках вошли в моду.


Эмбер Валлетта (49 лет)

Пэт Кливленд (73 года)

Как она чудесно управляет своим телом! Пэт обрела популярность в 60-е — 70-е годы, став одной из первых афроамериканских моделей, которая добилась такого успеха в индустрии моды, включая выходы на подиум и появление на обложках журналов.


Стефани Сеймур (55 лет)


Кэролин Мёрфи (49 лет)


Кирстен Оуэн (53 года)


Паулина Поризкова (58 лет)

Паулина Поризкова на данный момент является самой популярной в сети моделью изящного возраста, располагающей к себе бесстрашием перед естественным старением.

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Метки: vanity fair   возраст   девушки   знаменитости   красота   модель   обложка   фото   
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12  комментариев
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54
ruslan d 2 часа назад
Ну если следить за собой , то не помеха ))) , ну и плюс визажисты и постобработка )))
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60k
pynh Полминуты назад
штукатурка и хирург годам помеха
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2k
Vergüenza Ajena 17 минут назад
Главное - ни грамма фотошопа....
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157
Liberman 22 минуты назад
В тираже)
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47k
Максим Т. 39 минут назад
А можно теперь показать без студийного света и ретуши?
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82k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
кира 2 часа назад
Прекрасно выглядят! Не понимаю возмущение тех, кто критикует возрастных моделей. Вы считаете, что одежда женщинам после 40 не нужна? Есть молодежная мода, есть возрастная... Кто ее должен рекламировать? Тинэйджеры?
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29k
Е-Лена 2 часа назад
Блеснули. Да. Но... Чем восхищаться больше - сохранившейся красотой этих женщин или искусством команды создателей фото?
Ведь даже для Габсбургов придворные портретисты умудрялись делать более "удобосмотримые" образы, чем оригинал. Что уж говорить сегодня...
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11k
Мафусаил 2 часа назад
Ну так-то посмотришь на эти фото, у половины ещё есть порох в пороховницах и ягоды в ....х
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