Годы красоте не помеха: главные супермодели вновь блистают на обложке осеннего Vanity Fair

Практически все из них шагнули в шестой десяток своей жизни, но это не мешает им быть невероятно привлекательными и завораживать наши сердца!
Дуэт фотографов, Луиджи и Янго, объездил весь мир, чтобы собрать портфолио самых громких имён в индустрии моды: от Твигги до Наоми Кэмпбелл. Все нижепредставленные супермодели, вошедшие в историю, украсили октябрьский номер европейского издания Vanity Fair, объединяющего Италию, Францию и Испанию.
Синди Кроуфорд (57 лет)
Каждая модель представляет свою чёрно-белую историю, в которой отражается их темперамент.
Карла Бруни (55 лет)
Клаудия Шиффер (53 года)
Кристен Макменами (58 лет)
Элизабетта Десси (65 лет)
Кристи Тарлингтон (54 года)
Наоми Кэмпбелл (53 года)
На моделях можно увидеть наряды, собранные из таких известных брендов, как Dolce & Gabbana, Versace, Intimissimi, Calzedonia и других.
Шалом Харлоу (49 лет)
Пенелопа Три (73 года)
Ева Герцигова (50 лет)
Лорен Хаттон (79 лет)
Иман (68 лет)
Милла Йовович (47 лет)
Хелена Кристенсен (54 года)
Твигги (74 года)
Звезда 1960-х и сегодня выглядит на все 100%! Благодаря ей «мальчишеские» стрижки на девушках вошли в моду.
Эмбер Валлетта (49 лет)
Пэт Кливленд (73 года)
Как она чудесно управляет своим телом! Пэт обрела популярность в 60-е — 70-е годы, став одной из первых афроамериканских моделей, которая добилась такого успеха в индустрии моды, включая выходы на подиум и появление на обложках журналов.
Стефани Сеймур (55 лет)
Кэролин Мёрфи (49 лет)
Кирстен Оуэн (53 года)
Паулина Поризкова (58 лет)
Паулина Поризкова на данный момент является самой популярной в сети моделью изящного возраста, располагающей к себе бесстрашием перед естественным старением.
Источник:
- 9 самых ярких российских актрис и телеведущих 90-х, о которых мечтали многие мужчины
- Из милых девчонок в стервозных блондинок: как изменились сёстры Толмачевы, которые победили на "Евровидении"
- Плевал я на вашу пенсию: 15 горячих мужчин-моделей за 50
- 20 шикарных моделей изысканного возраста
- Почему модель с монобровью София Хаджипантели так популярна
Ведь даже для Габсбургов придворные портретисты умудрялись делать более "удобосмотримые" образы, чем оригинал. Что уж говорить сегодня...