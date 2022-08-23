Секрет древних алхимиков, который они берегли пуще жизни

Интернет пестрит записями успешных опытов по созданию гомункулов. Правда, на деле все они оказываются фейками. А если кому-то и удалось воплотить в реальность замысел, он никогда не признается. Зачем светиться на публике, если гомункул обеспечит богатство, здоровье и долгую жизнь без болезней.

Правда, определенные плоды старания алхимиков принесли: опыты по созданию потусторонних карликов стали фундаментом для технологии по экстракорпоральному оплодотворению. Благодаря ей многие люди смогли испытать счастье отцовства и материнства.