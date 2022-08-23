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Секрет древних алхимиков, который они берегли пуще жизни

Секрет древних алхимиков, который они берегли пуще жизни

Автор:
23 августа 2022 12:32
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Рецепт   алхимик   волшебство   гомункул   интересно   компонент   мистика   секрет   создание   
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Кажется, что единственным занятием древних алхимиков был поиск философского камня. И над его секретом они бились денно и нощно.

Но это не совсем так. Пытались они создать и сверхъестественное существо – гомункула.


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Первопроходцем в сотворении искусственного человека считается Зосима Панополитанский – алхимик, живший аж в IV веке. Впоследствии эстафетную палочку переняли испанский врач и алхимик XIII — XIV веков Арнольд де Вилланова и Парацельс.

Как поступали ученые мужи? Брали собственное семя, помещали в герметичную тару и закапывали в навоз ровно на 40 дней. Считалось, что зародившееся потустороннее существо будет видно только своему создателю. Его следовало разместить в теплом месте и кормить человеческой кровью. По прошествии 40 недель гомункул должен был принять вид обычного малыша. Правда, некоторые алхимики утверждали, что он обязательно имел какие-то физические отклонения. Ну и магические способности, ради которых, собственно, и создавался.


Существовали и альтернативные способы выведения потусторонней крохи –из корня мандрагоры, который с особыми заговорами вымачивали в смеси крови, меда и молока, и обычного куриного яйца. Его опять же следовало оплодотворить человеческой спермой, обернуть в пергамент и закопать в навозе.


Зачем вообще нужна была вся эта суета? Создатели планировали получить от гомункулов здоровье, богатство, долгую жизнь или вообще бессмертие. Некоторые алкали постичь тайны обортничества или просто заполучить помощника в старости, который выполнял бы за них не самую приятную работу.


Опыты этого господина описаны в книге «Сфинкс» некоего доктора Эмиля Безецны. Автор сослался на свидетельские показания дворецкого графа Иоганна фон Кюффштеина, проживавшего в Тироле во второй половине XVIII столетия. Слуга рассказал, что господин при помощи странствующего алхимика аббата Гелони впустил в мир не одного или  двух, а целый десяток гомункулов.


Существа не более полуметра ростом обитали в стеклянных бутылях, запечатанных магией. Каждому было дано имя: Серафим, Король, Королева, Монах, Монахиня, Рудокоп, Архитектор, Рыцарь, Голубой и Красный. Цель у графа была исключительно практическая: он возглавлял масонскую ложу, а благодаря волшебным созданиям вольные каменщики оперативно узнавали о всех грядущих в мире изменениях. Каждый предсказывал события из своей области: королевская парочка вещала о политике, Рыцарь ведал военными делами и т.д.


Иногда магические печати давали сбой, и кто-то из узников бутылей вырывался на свободу. Попытки бегства участились. Граф переживал, что если на волю вырвется вся толпа, то это может грозить необратимыми и страшными последствиями для всего мира. И с тяжелым сердцем принял решение уничтожить малышню. А потом до конца дней страдал и замаливал грехи.


Лавры древних ученых мужей не давали спокойно спать их более современным последователям. Ходят слухи, что один из них при поддержке НКВД в 30-е работал над созданием монстрика и даже добился в этом определенных успехов. Опыты почему-то проводились в коммунальной квартире, а не в закрытой лаборатории. И соседей продолжателя дела Парацельса стало пугать маленькое диковинное создание, напоминающее домового, которое шастало по коридору и доводило до обморока своим экзотическим видом. Дальнейшая судьба его неизвестна: началась война, и людям было уже не до домовят.


Интернет пестрит записями успешных опытов по созданию гомункулов. Правда, на деле все они оказываются фейками. А если кому-то и удалось воплотить в реальность замысел, он никогда не признается. Зачем светиться на публике, если гомункул обеспечит богатство, здоровье и долгую жизнь без болезней.

Правда, определенные плоды старания алхимиков принесли: опыты по созданию потусторонних карликов стали фундаментом для технологии по экстракорпоральному оплодотворению. Благодаря ей многие люди смогли испытать счастье отцовства и материнства.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Рецепт   алхимик   волшебство   гомункул   интересно   компонент   мистика   секрет   создание   
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1  комментарий
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pynh Полчаса назад
не "дрочу в говно", а "создаю гомункула"
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