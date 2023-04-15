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Героические самовзрывающиеся муравьи, которые отдают свою жизнь ради собратьев

Героические самовзрывающиеся муравьи, которые отдают свою жизнь ради собратьев

Автор:
15 апреля 2023 16:27
Сообщество : Животные
Метки: Camponotus saundersi   взрыв   вид   жидкость   защита   интересно   муравей   муравейник   насекомое   секрет   
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Крохотные трудолюбивые насекомые привлекают пристальное внимание энтомологов. Они ответственные, высокоорганизованные, умные. Ещё, как выяснилось, и обладают уникальной способностью – взрываться.

Конечно, такие финты могут вытворять не все муравьи, а отдельные виды. В частности, относительно новый вид Camponotus saundersi. Да, взрывающиеся мураши. Практически камикадзе, ареалом обитания которых являются Бруней и Малайзия.

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Уникальную особенность природа обеспечила им за счёт особого клейкого секрета, который до поры до времени надёжно скрывается в брюшке. Но в случае опасности – нападения или его угрозы насекомое резко сокращает мышцы брюшка, в результате чего происходит разбрызгивание токсичной клейкой жидкости в разные стороны.

На воздухе она быстро застывает. И при попадании на противника склеивает его, замедляя движение. Конечно, всех врагов отважные муравьишки таким способом не перебьют. Но задержать атаку, чтобы товарищи могли перестроиться для защиты, спокойно.

Естественно, самопожертвование для отважных крох заканчивается гибелью. Но шансы на выживание у остальных значительно возрастают. Такое поведение характерно исключительно для рабочих муравьёв.

Кстати, у Camponotus saundersi есть и другие необычные категории, к примеру, своего рода швейцары, которые своей гигантской головой, похожей на пробку, блокируют вход в муравейник в случае опасности.

Конечно, говорить о наличии разума, подобного человеческому, у этих насекомых нельзя. Но этот вид определённо заслуживает внимания и требует углублённого изучения.

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Метки: Camponotus saundersi   взрыв   вид   жидкость   защита   интересно   муравей   муравейник   насекомое   секрет   
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