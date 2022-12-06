Полезные и неожиданные изобретения, сделанные дамами

Зачастую интеллектуальные способности женщин в обществе сильно принижаются. И логика у представительниц прекрасного пола кривая, и с точными науками у них слабовато. И, вообще, удел женщины – рожать детей и варить борщи. И не нужно прыгать выше головы.
Этот факт широко не афишируется, но существуют открытия и изобретения, которые совершили дамы. И ими мы прекрасно пользуемся в повседневной жизни, не задумываясь об авторстве. Хотя создательниц стоит знать хотя бы ради того, чтобы вспомнить добрым словом.
Джесси Картрай является создательницей той полезной кухонной помощницы, в которую мы несколько раз на дню ставим для быстрого подогрева самую разную еду.
Она задействовала в качестве основы идею военного инженера Перси Спенсера. Первые СВЧ-печи были огромными, весили под 350 кг и применялись для разморозки продуктов в военных столовых. У нас вплоть до 1985 года микроволновки находились под запретом из-за вреда излучения.
Да ты как циркулярная пила, все пилишь и пилишь! Примерно так многие мужчины во время ссоры могут назвать вторую половину. Между тем как ее создательница – тоже дама. Ткачиха Табита Бэббит, наблюдая за работой мужа, отметила, что во время пилки дров эффективен лишь первый ход. Второй бесполезен. И попросила мужчин сделать круглую пилу. Прикрепила диск к своей прялке и продемонстрировала публике первую в мире циркулярную пилу.
К невидимому WI-FI мы привыкли как воздуху. Не замечаем. Но моментально чувствуем отсутствие этого изобретения, которое тоже придумала дама. Не только умная, но еще и очень красивая.
Голливудская актриса Хэди Ламарр в перерыве между съемками тренировала ум изобретательством. Не всегда все получалось по плану. И протокол связи WI-FI появился во время работы над другим проектом – радиоуправляемой ракеты. Зато Ламарр официально была признана автором и попала в Зал славы изобретателей США.
Еще один кухонный агрегат, без которого сложно представить себе жизнь, тоже придумала дама. Мэри Энн Пеннингтон в 1907 года придумала способ перевозки замороженных продуктов для нужд армии. А через несколько лет Флоренс Паспарт, взяв метод за основу, разработала уже стационарного кухонного помощника для долгосрочного хранения пищи.
До появления этой простой штуковины для глажки применяли любую более или менее ровную поверхность. Будучи профессиональной портнихой, Сара Бун постоянно сталкивалась со сложностями при обработке мелких деталей – складок, воротничков, прорезей для пуговиц. Бун придумала задействовать зауженную с одного края доску, и работа пошла быстрее и веселее.
Кофеманы любят сам напиток, но их совершенно не радует осадок в чашке. Мелитта Бенц обожала бодрящий кофе, но гуща ее порядком бесила. Что делать? На помощь пришло воображение: кастрюля с дырками и прослойка из промокашки, позаимствованной из тетрадки сына. И в 1908 году Мелитта уже оформила патент на фильтры для кофе.
Дело стало семейным: прямо в квартире запустили производство под слоганом «Фильтры, которые не меняют вкус кофе». Сейчас бизнесом рулят уже правнуки изобретательницы. Но менее актуальным и востребованным продукт не стал. Скорее, наоборот.
Казалось бы, что может быть общего между классическим вокалом и физическим трудом? Оказывается, может. Синтия Вестовер. Девушка начала в 1982 году карьеру оперной певицы. Но прославиться ей не удалось. Спустя пять лет она ушла со сцены и устроилась на таможню. А потом перевелась в нью-йоркскую полицию.
Синтию направили в отдел, курировавший уборку улиц. И помог в изобретении свежий взгляд нового в структуре человека. Окинув взглядом сугробы, она быстро сообразила, что рабочим нужна саморазгружающаяся тележка-самосвал.
Скорость уборки выросла, на минуточку, в 200 раз! А Синтия, выйдя на пенсию, не засела в объятиях скуки. Она устроилась в журнал, занялась писательством и еще и основала организацию, которая оказывает помощь слепым людям по всему миру.
Мытье посуды – одна из самых нелюбимых видов домашней работы. Нередко провоцирующая скандалы в семье. Но все меняется, когда появляется посудомоечная машина. И ее тоже разработала дама.
Впрочем, в такой семье у девочки просто не было шансов заняться чем-то другим. Отец Джозефины Кокрейн Джон Гарис придумал гидравлический пресс, а прадед был ни кем иным как изобретателем парохода Джоном Фитчем.
К работе Джозефина подошла основательно и серьезно: составила таблицу диаметров всех видов тарелок, разработала проволочные сетки для всех существующих форм и размеров. Посуду она разместила в колесо, установленное в металлическом котле.
Мотор вращал его, утварь омывалась мыльной пеной. Затем ее нужно было просто ополоснуть чистой водой.
Молодые матери, впервые столкнувшиеся с уходом за малышом, часто говорят, что изобретатель подгузников, так облегчивших жизнь, достоин медалей и всех возможных наград. А это была изобретательница. Поскольку Мэрион Донован после родов столкнулась с проблемой постоянного мытья ребенка и стирки вещей, которые он с завидной регулярностью пачкал.
Вещь должна была и удерживать внутри влагу, и не оказывать негативного действия на нежную кожу крохи. Пробой пера стали собственные тюлевые занавески Мэрион. Потом она поиграла с тканью для парашютов. В результате мешочек с отверстиями для ног не протекал, не стеснял движение и не раздражал нежную детскую кожу.
С этого момента прошло уже 70 лет. Но подгузники в более привычном для нас виде в промышленных масштабах стали производить позднее, только в 60-х. Поскольку до Procter & Gamble ни одна компания не рискнула запустить выпуск такой странной новинки.
Патрисия Биллингс мечтала о карьере скульптора. Однажды одна из ее гипсовых работ высохла настолько, что гипс просто рассыпался в крошку. И женщина задалась целью создать такой материал, который бы сохранял влагу, не разрушаясь.
В результате долгих химических опытов, занявших 8 лет, Патрисия добилась своего – создала негорючий прочный и эластичный материал. Хоть продолжателем дела Микеланджело она и не стала, но в историю вошла.
И снова история изобретения, к которому подтолкнула производственная необходимость. Средство для исправления помарок и ошибок придумала секретарь Бетти Грэм. Наблюдая за рабочими, перекрашивающими стены в офисе, она подумала, что ошибки в тексте можно не стирать, а замазывать. И печатать сверху. Так почти ничего не будет заметно. И не придется из-за одной ошибки перепечатывать целую страницу.
Бет занялась базовыми основами химии. Потом перешла к тестированию. И через несколько месяцев в ее распоряжении оказался нужный состав. Первыми клиентами стали коллеги, которых быстро сохнущая и незаметная субстанция привела в восторг. Бет оформила патент, занялась производством сперва дома, а потом приобрела целую фабрику.
Изобретение еще одной женщины используется в основном мужчинами. И спасает их жизни. Химик Стефания Кволек занималась созданием автомобильных шин. И побочным продуктом ее работы стало сверхпрочное вещество, в разы превысившее по крепости металл. Кевлар стали применять при производстве бронежилетов, а Стефани открыла новое направление науки – молекулярную химию.
Технологию консервирования продуктов придумали очень давно. Ее основоположником является Николя Аппер. А после доработки в 1870 году Надеждой Кожиной ее стали применять в промышленных масштабах. Так что все консервы, производимые сейчас в мире, это продукт изобретения нашей соотечественницы.
Оливия Деннис – во всех смыслах выдающаяся женщина. Когда она получила заказ от железнодорожного управления модифицировать железнодорожный вагон, то после демонстрации привела комиссию в шоковое состояние. Олив придумала грязеотталкивающую обивку для полок, откидные сиденья, жидкое мыло, бумажные полотенца, светильники в изголовье с кнопкой включения, вентиляционную систему в процессе движения.
И это далеко не полный перечень полезных изобретений, которые сделали женщины. Двигатель для космических кораблей, рентгеностереометр, высокооктановый бензин, шприц, питьевой фонтанчик, перископ, микроэлектрод, глушитель двигателя, электроводонагреватель – все это и не только – изобретения женщин. И далеко не последние: дамы еще придумают, чем удивить мужчин и весь мир.
Источник:
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