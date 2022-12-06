Полезные и неожиданные изобретения, сделанные дамами

К невидимому WI-FI мы привыкли как воздуху. Не замечаем. Но моментально чувствуем отсутствие этого изобретения, которое тоже придумала дама. Не только умная, но еще и очень красивая.

Голливудская актриса Хэди Ламарр в перерыве между съемками тренировала ум изобретательством. Не всегда все получалось по плану. И протокол связи WI-FI появился во время работы над другим проектом – радиоуправляемой ракеты. Зато Ламарр официально была признана автором и попала в Зал славы изобретателей США.