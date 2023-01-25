Загадочный алхимик средневековья, которому удалось подняться в небеса

К тому же в более поздний период историей заинтересовался профессор истории архитектуры Шотландии Чарльз Маккин. Учёный проанализировал рельеф вблизи замка Стерлинг и пришёл к выводу, что история о неудаче – наглый поклёп от завистников. К числу которых относился и вышеуказанный поэт. С появлением алхимика Данбар выпал из обоймы любимчиков, соответственно был очень обозлён на конкурента.

Вот как описал свои выводы Маккин:

Судя по всему, чтобы получить наилучший подъём в своём долгом путешествии, Дамиан решил лететь с западной стороны самой высокой точки крепостных валов. Согласно Данбару, он тут же приземлился в мусорную кучу и сломал себе бедренную кость, после чего его высмеяли.

Однако любой, кто посмотрел бы на западный парапет замка Стерлинг, понял бы, что кто-то, упав со скалы в этом месте, не имеет ни малейшего шанса выжить. Кроме того, внизу росли королевские сады.

Хотя точный маршрут перемещения Фалькуиса между замком и садами остаётся неясным, здесь просто не было места для большой кучи мусора. С другой стороны, план города 1702 года указывает на ближайшую кучу мусора в полумиле от нынешней Художественной галереи Смита.

Если эта была та самая куча, в которую приземлился Фалькуис, то вывод один: крылья его сработали. Он, конечно, не долетел до Франции, однако пролетел достаточно значительное расстояние.