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Загадочный алхимик средневековья, которому удалось подняться в небеса

Загадочный алхимик средневековья, которому удалось подняться в небеса

Автор:
25 января 2023 10:52
Сообщество : Наука
Метки: Джованни Фалькуччи   Джон Дамиан де Фалькуис   Крылья   Удача   алхимик   опыт   полёт   создание   факт   шотландия   
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История хранит множество примеров необычных личностей и персонажей, которые были выдающимися или считались таковыми. Один из них – итальянец Джон Дамиан де Фалькуис (или Джованни Фалькуччи), живший при дворе шотландского короля Якова IV.

Начинал он как странствующий лекарь. К тому же нищий. Сначала благодаря врождённому очарованию обаял жителей деревни округа Стерлинг. Но знахарем он тоже был хорошим, поскольку на одном обаянии в деле медицины далеко не уедешь.

Потом Джованни заскучал и решил, что стоит развивать карьеру. Парень как-то ухитрился пробиться к королевскому двору, добился аудиенции у правителя и расписал себя не только как медика, но и как невероятного алхимика, почти что волшебника.

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Якову располагающий мужчина понравился, и он распорядился оборудовать для Фалькуччи лабораторию. После завершения работы итальянец принялся к реализации модного в те времена проекта – создания так называемого пятого элемента – загадочного эфира (quinta essentia), который, как считалось, способен влиять на вселенную, людей, менять реальность. Ну а железо в золото превратить и философский камень создать – так это вообще для эфира ерунда.

Фалькуччи регулярно отчитывался перед королём, заверяя, что уже находится на финишной прямой. Нужно совсем немного подождать. Ну, и деньжат подбросить. Больно уж это дело затратное – эфиры всякие создавать.

Постепенно Яков заскучал. И алхимик, чтобы поднять градус доверия и не потерять денежный поток, решил продемонстрировать своё, так сказать, побочное изобретение – волшебные крылья. На которых может запросто домчать до Франции.

Информация быстро распространилась по округе. И в назначенный день тестирования крылышек возле замка собралась огромная толпа. Вскоре на крыше объявился сам Фалькуис, облачённый в странную конструкцию. Он заявил, что крылья изготовлены из настоящих птичьих, а для пропитки он использовал особый состав, обладающий чудодейственными свойствами.

В качестве основы импровизированного летательного аппарата он задействовал чертежи самого Леонардо да Винчи.

Толпа слушала оратора, развесив уши и ловя каждое слово. Согласно источникам того периода (произведения придворного поэта Уильяма Данбара и записи священника Джона Лесли), мужчина взмахнул крыльями и не попал ни в какую Францию. А изящно свалился в навозную кучу у замковых стен. И совсем даже грубо сломал ногу. Алхимик попытался выкрутиться, заявив, что это перья виноваты, ведь они от глупых кур. А если бы добыть орлиные…

Народ обсмеял незадачливого летуна и пошёл по своим средневековым делам. Фалькуис огорчил короля, впал в немилость и исчез в неизвестном направлении.

Однако есть свидетельства, что алхимик продолжил жить во дворце вплоть до 1513 года. А когда его покинул, то получил щедрую награду и пожизненную не менее щедрую пенсию. Что косвенно подтверждает успешность опыта с крыльями.

К тому же в более поздний период историей заинтересовался профессор истории архитектуры Шотландии Чарльз Маккин. Учёный проанализировал рельеф вблизи замка Стерлинг и пришёл к выводу, что история о неудаче – наглый поклёп от завистников. К числу которых относился и вышеуказанный поэт. С появлением алхимика Данбар выпал из обоймы любимчиков, соответственно был очень обозлён на конкурента.

Вот как описал свои выводы Маккин:

Судя по всему, чтобы получить наилучший подъём в своём долгом путешествии, Дамиан решил лететь с западной стороны самой высокой точки крепостных валов. Согласно Данбару, он тут же приземлился в мусорную кучу и сломал себе бедренную кость, после чего его высмеяли.

Однако любой, кто посмотрел бы на западный парапет замка Стерлинг, понял бы, что кто-то, упав со скалы в этом месте, не имеет ни малейшего шанса выжить. Кроме того, внизу росли королевские сады.

Хотя точный маршрут перемещения Фалькуиса между замком и садами остаётся неясным, здесь просто не было места для большой кучи мусора. С другой стороны, план города 1702 года указывает на ближайшую кучу мусора в полумиле от нынешней Художественной галереи Смита.

Если эта была та самая куча, в которую приземлился Фалькуис, то вывод один: крылья его сработали. Он, конечно, не долетел до Франции, однако пролетел достаточно значительное расстояние.

То есть высока вероятность, что крылья действительно сработали. Хотя точного подтверждения или опровержения за давностью времени мы уже не получим. И хотя в части эфира, философских камней и прочей алхимической ерунды он был шарлатаном, просто пристроившимся в тёплом местечке, то действующий летательный аппарат, судя по всему, создать смог.

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Метки: Джованни Фалькуччи   Джон Дамиан де Фалькуис   Крылья   Удача   алхимик   опыт   полёт   создание   факт   шотландия   
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Алексей Теуш 48 минут назад
Сумлеваюсь я... Физику на кривой козе не объедешь. Площадь крыльев мала для создания нужной подъёмной силы. Достаточно вспомнить соотношение размеров человека и крыла у дельтаплана или параплана. Так что в лучшем случае было очень короткое планирование с большой скоростью снижения. Как результат - сломанная нога.
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20k
Will2006 Полчаса назад
Ну, "в небеса" до Монгольфье удавалось подняться не одному человеку.
Вспомним хотя бы нашего легендарного Крякутного или эпизода из "Ивана Васильевича..."
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