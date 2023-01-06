Магический способ обогащения: зачем под Рождество на Руси тарабанили монетками в окна

Рождественские святки считались в этом плане одним из самых продуктивных промежутков года. Каким – скудным или богатым будет урожай, определяли по снегу. Если снежный покров так себе, то и отличного урожая ждать не стоит. Не сулило богатого года и новолуние, выпавшее на этот праздник. А ещё плоды рук и земли обещали быть скудными, если в рождественскую ночь на небе было видно мало звёзд, либо они были тусклыми.

Твёрдое убеждение в действенность примет и ритуалов объясняется тесной связью с языческими верованиями, полностью отойти от которых не смогли на Руси и после принятия христианства. Славяне верили, что рождественские праздники – самое мистическое время года, когда в силу входят тёмные сущности, которые позволяют людям краешком глаза заглянуть в будущее.