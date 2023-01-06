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Магический способ обогащения: зачем под Рождество на Руси тарабанили монетками в окна

Магический способ обогащения: зачем под Рождество на Руси тарабанили монетками в окна

Автор:
06 января 2023 12:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Культура   волшебство   гадание   мистика   праздник   привлечение   примета   ритуал   рождество   святки   
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Вдосталь, достаток, достаточно – все эти слова говорят о наличии чего-то необходимого в нужном количестве. Или о достатке и богатстве – одной из основных составляющих благополучной жизни. Наши предки заботились о благополучии в особенные дни, в частности, в Рождество, считая, что это особенное магическое время, когда желания сбываются, если приложить немного усилий.

Надо сказать, что они в этом плане умели придерживаться здорового баланса. Роскошь и излишество порицались и считались чуть ли не тяжким грехом, а умеренный достаток наоборот ценился. Это значило, что человек трудолюбив, умеет применять данные природой навыки – деловую сметку, смекалку, не боится тяжёлой работы.

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А основными факторами благополучия у славян считались богатый урожай и здоровый скот. И народ старался предугадать, каким же будет в этом плане год грядущий. Используя простые и доступные методики – гадания.

Рождественские святки считались в этом плане одним из самых продуктивных промежутков года. Каким – скудным или богатым будет урожай, определяли по снегу. Если снежный покров так себе, то и отличного урожая ждать не стоит. Не сулило богатого года и новолуние, выпавшее на этот праздник. А ещё плоды рук и земли обещали быть скудными, если в рождественскую ночь на небе было видно мало звёзд, либо они были тусклыми.

Твёрдое убеждение в действенность примет и ритуалов объясняется тесной связью с языческими верованиями, полностью отойти от которых не смогли на Руси и после принятия христианства. Славяне верили, что рождественские праздники – самое мистическое время года, когда в силу входят тёмные сущности, которые позволяют людям краешком глаза заглянуть в будущее.

Существовала целая система ритуалов на привлечение достатка в это время. Упоминание об этом имеется в книге «Месяцеслов» О. В. Степкиной – сборнике традиций, обычаев и примет. Люди постукивали по окошку пятачком, произнося особый заговор: «Христос родился, пятачок объявился. Как он у меня объявился, так бы он никогда не переводился. Христос нарождается, деньги мои размножаются. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь».

Вообще, ритуалов на привлечение достатка, обусловленных так называемым двоебожием – переплетением официальной религии с отголосками язычества, на Руси было множество. Так, на старый Новый год (у славян 14 января называлось Васильевым днём в честь святого Василия Великого) на стол обязательно следовало подать зажаренного целиком поросёнка. Блюдо выступало своего рода магнитом для привлечения достатка, а его совместное семейное поглощение олицетворяло грядущий богатый урожай и плодовитый скот.

Привлечь удачу и разжиться деньгами славяне даже ходили в поля. Колоски, случайно оставшиеся после жатвы, старательно собирали. Над ними читали особый заговор и прятали в укромном местечке подальше от любопытных глаз.

Некоторые исследователи считают, что вместе  с зерном  по весне даже сеяли монеты. Опять же для привлечения благополучия и богатого урожая. Но действо проводилось в обстановке строгой секретности. И таинственности при проведении ритуала народ напускал не просто так, а из-за боязни сглаза завистливых людей. И именно этот обычай стал причиной появления устойчивого выражения «Посеять деньги».

А вы когда-нибудь гадали на Рождество? Сбылось ли что-то из предсказанного?

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Метки: Культура   волшебство   гадание   мистика   праздник   привлечение   примета   ритуал   рождество   святки   
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3  комментария
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3k
Past 18 часов назад
Может конечно мои знания в истории и хромают. Но откуда 14 января люди могли взять живого поросенка? Да и мне кажется наличие на столе цельного живого поросенка в те года было уже символом достатка и немаленького.
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8
Алексей Хмелёв 14 часов назад
Последние фото для плотности повествования, как и остальные?
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71k
Андрей Старосельский 19 часов назад
Все письменные просьбы к дедушке МОРОЗУ уходили, куда-то... решил поменять бумагу.
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