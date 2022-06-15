FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9123 поста • 1326 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Гадалки могут начать беспокоиться: создание приворотов может начаться в промышленных масштабах

Гадалки могут начать беспокоиться: создание приворотов может начаться в промышленных масштабах

Автор:
15 июня 2022 18:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: алхимия   гадалки   зелье   интересно   мистика   наука   привороты   
1803
4

Верите в магию зелий? Считаете, что алхимия - древняя наука, знания которой нужно исследовать и применять на практике?

Тогда заявление антрополога Оксфордского университета Анны Мачин вас порадует. Как утверждает автор книги «Почему мы любим» приворотные зелья через пять лет будут разрабатываться в научных лабораториях.

×
×

«Мы знаем достаточно о нейрохимии любви, чтобы создать вещи, с помощью которых вы могли улучшить свои способности находить любовь или увеличить вероятность того, что вы останетесь желанны».

Как считает Мачин, уже сейчас возможно производство наркотических средств, в состав которых входит гормон отвечающий за привязанность - окситоцин. А те, кто страдает от неразделенной любви, смогут избавиться от внутренних душевных переживаний с помощью специальных лекарств, чем-то схожих по принципу работы с антидепрессантами.

Оксфордский антрополог считает, что самым проблемным в этой истории вопросом будет этичность производства таких препаратов.  Люди, страдающие от неуверенности будут платить любые деньги, чтобы стать такими же, как и те, кто обладает прирожденной харизмой и природным магнитизмом. Пока не ясно, как приворотные зелья будут воздействовать на окружающих людей и будут ли побочные эффекты, а также не ясно, будет ли лицензия у таких препаратов.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: алхимия   гадалки   зелье   интересно   мистика   наука   привороты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Shtoppi 2 часа назад
Цыгане один хрен никуда не денутся, так и будут толпами ходить и е.ать мозги всем доверчивым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Dmitry Час назад
Проще говоря: нас ждет окситоциновая зависимость))). Что-ж, разумно. Под действием данного гормона, человек не способен к адекватному восприятию реальности))).
p.s. Надеюсь не доживу до выпуска этого 3,14здеца (привычка, знаете ль, мыслить не по принуждению))).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
doker Час назад
Люди, через поколение после использования "химии"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mowgley Час назад
"Магнитизмом"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30814



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Красноярске коммунальщики замазали белой краской окна с флагом Украины
В Красноярске коммунальщики замазали белой краской окна с флагом Украины
«Экипаж»: 13 интересных фактов о создании первого советского фильма-катастрофы
«Экипаж»: 13 интересных фактов о создании первого советского фильма-катастрофы
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Где Н.С. Хрущев пересидел Сталинградскую битву
Где Н.С. Хрущев пересидел Сталинградскую битву
Корм для попугайчиков: расстроенные поклонники Макдональдс нашли логотип-близнец "Вкусно и точка"
Корм для попугайчиков: расстроенные поклонники Макдональдс нашли логотип-близнец...
Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман
Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#история#СССР#кино#фильм#Приколы#страна#Еда
#Юмор#интересно#забавно#картинки#подборка#сарказм#аварии#сатира#автомобили#знаменитости
#прикол#факты#Разное#в мире#дтп#Россия#новости#фотографии#дети#истории
Джаз - это очень красиво Джаз - это очень красиво Всплывший и затонувший вновь город Всплывший и затонувший вновь город Ученые роботизировали глистов Ученые роботизировали глистов В Египте нашли динозавра-бульдога В Египте нашли динозавра-бульдога 7 признаков того, что вы умнее, чем о себе думаете 7 признаков того, что вы умнее, чем о себе думаете Все золото мира за вечную жизнь: шейхи готовы на все, чтобы найти эликсир жизни Все золото мира за вечную жизнь: шейхи готовы на все, чтобы найти эликсир жизни

На что жалуетесь?

Вернуться