Гадалки могут начать беспокоиться: создание приворотов может начаться в промышленных масштабах

Оксфордский антрополог считает, что самым проблемным в этой истории вопросом будет этичность производства таких препаратов. Люди, страдающие от неуверенности будут платить любые деньги, чтобы стать такими же, как и те, кто обладает прирожденной харизмой и природным магнитизмом. Пока не ясно, как приворотные зелья будут воздействовать на окружающих людей и будут ли побочные эффекты, а также не ясно, будет ли лицензия у таких препаратов.