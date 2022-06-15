Гадалки могут начать беспокоиться: создание приворотов может начаться в промышленных масштабах

Верите в магию зелий? Считаете, что алхимия - древняя наука, знания которой нужно исследовать и применять на практике?
Тогда заявление антрополога Оксфордского университета Анны Мачин вас порадует. Как утверждает автор книги «Почему мы любим» приворотные зелья через пять лет будут разрабатываться в научных лабораториях.
«Мы знаем достаточно о нейрохимии любви, чтобы создать вещи, с помощью которых вы могли улучшить свои способности находить любовь или увеличить вероятность того, что вы останетесь желанны».
Как считает Мачин, уже сейчас возможно производство наркотических средств, в состав которых входит гормон отвечающий за привязанность - окситоцин. А те, кто страдает от неразделенной любви, смогут избавиться от внутренних душевных переживаний с помощью специальных лекарств, чем-то схожих по принципу работы с антидепрессантами.
Оксфордский антрополог считает, что самым проблемным в этой истории вопросом будет этичность производства таких препаратов. Люди, страдающие от неуверенности будут платить любые деньги, чтобы стать такими же, как и те, кто обладает прирожденной харизмой и природным магнитизмом. Пока не ясно, как приворотные зелья будут воздействовать на окружающих людей и будут ли побочные эффекты, а также не ясно, будет ли лицензия у таких препаратов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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p.s. Надеюсь не доживу до выпуска этого 3,14здеца (привычка, знаете ль, мыслить не по принуждению))).