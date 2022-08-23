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Астроном-любитель сделал 174-мегапискельную фотографию Луны

Астроном-любитель сделал 174-мегапискельную фотографию Луны

Автор:
23 августа 2022 09:32
Сообщество : Космос
Метки: астроном   космос   красота   луна   удивительно   фото   
173
2

На этом снимке можно рассмотреть самые разнообразные детали Луны, рельеф, детали и цвет.


Какая красивая луна! Просто дух захватывает!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: астроном   космос   красота   луна   удивительно   фото   
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