Астроном-любитель сделал 174-мегапискельную фотографию Луны

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На этом снимке можно рассмотреть самые разнообразные детали Луны, рельеф, детали и цвет.
Какая красивая луна! Просто дух захватывает!
Источник:
АНТИФИШКИ
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