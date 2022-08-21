Фантастические твари: 18 необычных рептилий

Разнообразие существ, которые нас окружают, потрясает. Почти каждый год учёные обнаруживают новые, фантастические разновидности животных, насекомых, рыб и птиц. Но удивить могут далеко не только виды, открытые совсем недавно. На земле полно удивительных созданий, в существование которых действительно сложно поверить. Рептилии не исключение.





Агама Мванза