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Фантастические твари: 18 необычных рептилий

Фантастические твари: 18 необычных рептилий

Автор:
21 августа 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   красота   природа   рептилия   твари   удивительно   фото   
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Некоторых из них настолько необычны, что, увидев их фото интернете, пользователи не могут поверить собственным глазам. Предлагаю вам взглянуть на них и проверить, многих ли из них вы знаете.

Разнообразие существ, которые нас окружают, потрясает. Почти каждый год учёные обнаруживают новые, фантастические разновидности животных, насекомых, рыб и птиц. Но удивить могут далеко не только виды, открытые совсем недавно. На земле полно удивительных созданий, в существование которых действительно сложно поверить. Рептилии не исключение.


Агама Мванза

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Красноголовая скалистая агама — одна из самых ярких рептилий на планете. За необычный «костюм», сочетающий в себе красный и синий цвета, её прозвали в интернете человеком-пауком.


Морская игуана

Морские игуаны — удивительный пример адаптации живых существ к условиям окружающей среды. За время эволюции они научились мастерски плавать под водой, подобно крокодилам, и обзавелись острейшими зубами, которые позволяют им беспрепятственно откусывать даже самые жёсткие водоросли.


Гавиал — крокодил с очень интересной внешностью


Питон альбинос, которому четырнадцать лет

Несмотря на свой грозный вид, питоны не способны нанести ядовитый укус человеку. Довольно часто этих змей заводят в качестве любимцев, приобретая для них специальные террариумы.


Хамелеон Парсона имеет характерный нарост на мордочке


Безногая ящерица

Глядя на безногую ящерицу, можно подумать, что это одна из разновидностей змей. Однако это не так. От змей она отличается наличием подвижных век, особого плечевого пояса. К тому же животное имеет совсем другое строение челюстей.


Мягкопанцирные черепахи

Разновидности этих черепах характеризуются отсутствием привычного панциря. Их спина покрыта ровной кожей или редкими роговыми шипиками.


Грифовая черепаха

Является одной из самых крупных пресноводных черепах. Её вес может достигать от 8,5 до 60 килограммов. Имеет довольно агрессивный характер, поэтому в лишний раз животное лучше не беспокоить и не появляться на его пути.


Аризонский ядозуб

По названию становится понятно, что эта разновидность ящериц ядовита и потенциально опасна для человека. Однако сами по себе они достаточно пугливы, поэтому предпочитают избегать встреч со всеми потенциальными врагами.


Комодский варан — самая большая ящерица в мире


Аброния голубая — невероятно редкий вид ящериц


Игуана анолис


Королевская кобра

Растут королевские кобры на протяжении всей жизни. Поэтому неудивительно, что в природе встречаются сверх крупные особи, достигающие четырёх метров в длину.


Василиск — ящерица, умеющая бегать по воде


Плащеносная ящерица — всегда гордая и немножко злая


Африканская яичная змея

Неприметные на первый взгляд змеи славятся своим агрессивным характером и врождёнными способностями к разграблению птичьих гнёзд. Отсутствие зубов и особое строение позвонков позволяет им без труда заглатывать яйца больших размеров.


Змея-носорог или носатый полоз Буланже

Так называемый «нос», который первым бросается в глаза во внешности змеи, по факту совсем не является носом. Это всего лишь чешуйки, которые в процессе эволюции видоизменились и приняли такую странную форму.


Яванский ксенодерм


Необычная ночная рептилия, которая отличается от остальных наличием нескольких рядов странных и широко расставленных чешуек.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   животные   красота   природа   рептилия   твари   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Опиум для народа 2 часа назад
-"Разновидности этих черепах характеризуются отсутствием привычного панциря. Их спина покрыта ровной кожей или редкими роговыми шипиками."-
-вообще-то панцирь у них есть, просто покрыт кожей.

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