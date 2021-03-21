Большой фанат космоса сделал потрясающий снимок Млечного Пути, на создание которого у него ушло 12 лет.
«На создание этого мозаичного изображения ушло почти 12 лет», — написал Метсавайнио в своём блоге Astro Anarchy.
«Причина столь длительного периода времени, естественно, кроется в размере мозаики и в том, что изображение очень глубокое.»
Оттенки на каждой фотографии представляют собой выбросы ионизированных элементов: так, водород показан зелёным, кислород — синим, а сера — красным.
«Я думаю, что это первое изображение, из когда-либо созданных, которое демонстрирует Млечный Путь в таком разрешении и глубине на всех трёх цветовых каналах», — сказал Метсавайнио сайту PetaPixel.
Источник:
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Гвозди бы делать из этих людей.