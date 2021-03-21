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Фотографу понадобилось 12 лет, чтобы сделать впечатляющий снимок Млечного Пути

Фотографу понадобилось 12 лет, чтобы сделать впечатляющий снимок Млечного Пути (6 фото)

Автор:
21 марта 2021 08:16
Сообщество : Космос
Метки: космос   красота   млечный путь   удивительно   фото   фотограф   
854
6

Большой фанат космоса сделал потрясающий снимок Млечного Пути, на создание которого у него ушло 12 лет.

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Метки: космос   красота   млечный путь   удивительно   фото   фотограф   
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4  комментария
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20k
BillyBonzz 2 часа назад
Снимок Млечного пути сделать с Земли и с любой планеты нашей солнечной системы невозможно, потом что Млечный путь - это спиралевидная галактика, в которой, в том числе, находимся и мы со своей солнечной системой. Галактика огромна и фактически, куда бы мы не посмотрели в ночном небе, она бы окружала нас повсюду, потому что мы находимся внутри нее. Можно сфотать лишь часть спирали галактики, причем ее центральную, ближе к ядру гактики, т.к. она самая яркая и свет он нее доходит до нас. В центре Млечного пути расположено ядро нашей галактики, которое имеет форму немного сплюснутого эллипсоида. Концентрация звёзд там гораздо больше, чем в других частях галактического диска. Общий диаметр галактики учёными оценивается приблизительно в 100 000 световых лет. Наше Солнце находится на периферии этого гигантского скопления звёзд, на расстоянии около 25 000 световых лет от ядра. Звёзды в галактике вращаются вокруг центра галактики, делая один оборот примерно за 270 миллионов лет. Этот промежуток времени астрономы называют галактический год. Остальные части галактики мы не видим, т.к. они очень далеко и свет от них до нас не доходит, рассеивается.
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parallax 2 часа назад
12 лет...
Гвозди бы делать из этих людей.
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