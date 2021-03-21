Метсавайнио отметил, что он снял большую часть мозаичных кадров — всего 234 — как отдельные композиции. Он опубликовал их как самостоятельные работы. «Это привело к некоему сложному набору изображений, которые частично перекрываются множеством необработанных областей между кадрами и вокруг них», — написал он. «Я время от времени снимал недостающие данные в течение многих лет, в прошлом же году мне удалось опубликовать много изображений подмозаики, поскольку их я подготовил раньше.»