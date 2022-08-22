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16 случаев, когда природа перестаралась со своими чарами

16 случаев, когда природа перестаралась со своими чарами

Автор:
22 августа 2022 09:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   забавно   красота   природа   растения   удивительно   фото   
607
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Лишняя пара ушек, неестественный окрас, гигантские размеры и многое другое — всё это вы можете увидеть у героев сегодняшней подборки, при создании которых природа явно перемудрила.

Природа — мастер на все руки. Она может учудить что угодно. Но иногда её любовь поколдовать над своим новым творение заходит слишком далеко и приводит не всегда к самым приятным последствиям.


Наполовину чёрный, наполовину рыжий

×
×

Ананас-пришелец

Пёс-геракл

Кот с четырьмя ушами

Кот-мутант с четырьмя ушами по кличке Мидас — звезда интернета! У него врожденная генетическая аномалия — на его макушке не два, а целых четыре ушка! Но от этого Мидас слышит не хуже, чем его товарищи. А кто-то утверждает, что даже наоборот в разы лучше.

Долго котик жил в приюте, но благодаря своей особенности со временем смог найти себе дом. Работники приюта фотографировали необычного кота и выставляли снимки в сеть. Фотографии быстро разлетались по интернету, где и нашёлся хозяин этого настоящего чуда природы.


Двухголовая акула

Черноглазая Сьюзен с мутацией под названием «fascination»

Мутация «fascination» — деформация побегов растений.


Цыплёнок с четырьмя лапами

Квадратная морская звезда

Версия Ктулху в реальном мире

Редкая мутация, из-за которой щупальца осьминога разветвляются.


Уникальный золотистый ретривер с чёрным пятном на пол мордашки

Король гепардов

Бык с одной лишней ногой

Да, это действительно пятиногий бык! И если этот факт не достаточно странный для вас, то скажу так: я узнал о существовании этого парня через Google Maps! После чего отправился в зоопарк, где он находится, в 2,5 часах езды от Джидды, чтобы лично увидеть этого парня!


Завораживающая мутация чешуи золотых рыбок

Лобстер с чётким расщеплением цвета

Таких случаев насчитывается один на каждые 50 миллионов.


Двухголовая черепашка Янус

Побила рекорд по продолжительности жизни с такой мутацией — 20 лет!


Олень с рогами, которые из-за мутации стали слишком разветвлённые

Источник:

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Метки: животные   забавно   красота   природа   растения   удивительно   фото   
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27k
Levyathan 51 минуту назад
гепард-адидас
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868
Nick 4 минуты назад
вот тоже большая ошибка природы
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