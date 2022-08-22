16 случаев, когда природа перестаралась со своими чарами

Кот-мутант с четырьмя ушами по кличке Мидас — звезда интернета! У него врожденная генетическая аномалия — на его макушке не два, а целых четыре ушка! Но от этого Мидас слышит не хуже, чем его товарищи. А кто-то утверждает, что даже наоборот в разы лучше.

Долго котик жил в приюте, но благодаря своей особенности со временем смог найти себе дом. Работники приюта фотографировали необычного кота и выставляли снимки в сеть. Фотографии быстро разлетались по интернету, где и нашёлся хозяин этого настоящего чуда природы.

Двухголовая акула