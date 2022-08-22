16 случаев, когда природа перестаралась со своими чарами

Лишняя пара ушек, неестественный окрас, гигантские размеры и многое другое — всё это вы можете увидеть у героев сегодняшней подборки, при создании которых природа явно перемудрила.
Природа — мастер на все руки. Она может учудить что угодно. Но иногда её любовь поколдовать над своим новым творение заходит слишком далеко и приводит не всегда к самым приятным последствиям.
Наполовину чёрный, наполовину рыжий
Ананас-пришелец
Пёс-геракл
Кот с четырьмя ушами
Кот-мутант с четырьмя ушами по кличке Мидас — звезда интернета! У него врожденная генетическая аномалия — на его макушке не два, а целых четыре ушка! Но от этого Мидас слышит не хуже, чем его товарищи. А кто-то утверждает, что даже наоборот в разы лучше.
Долго котик жил в приюте, но благодаря своей особенности со временем смог найти себе дом. Работники приюта фотографировали необычного кота и выставляли снимки в сеть. Фотографии быстро разлетались по интернету, где и нашёлся хозяин этого настоящего чуда природы.
Двухголовая акула
Черноглазая Сьюзен с мутацией под названием «fascination»
Мутация «fascination» — деформация побегов растений.
Цыплёнок с четырьмя лапами
Квадратная морская звезда
Версия Ктулху в реальном мире
Редкая мутация, из-за которой щупальца осьминога разветвляются.
Уникальный золотистый ретривер с чёрным пятном на пол мордашки
Король гепардов
Бык с одной лишней ногой
Да, это действительно пятиногий бык! И если этот факт не достаточно странный для вас, то скажу так: я узнал о существовании этого парня через Google Maps! После чего отправился в зоопарк, где он находится, в 2,5 часах езды от Джидды, чтобы лично увидеть этого парня!
Завораживающая мутация чешуи золотых рыбок
Лобстер с чётким расщеплением цвета
Таких случаев насчитывается один на каждые 50 миллионов.
Двухголовая черепашка Янус
Побила рекорд по продолжительности жизни с такой мутацией — 20 лет!
Олень с рогами, которые из-за мутации стали слишком разветвлённые
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АНТИФИШКИ
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