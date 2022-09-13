«MWR выдаст лицензии на четыре лунных курорта по всему миру (известные как Региональные лицензии). По одному в каждом из следующих регионов: Северная Америка, Европа, Ближний Восток и Азия. В ближневосточном регионе MWR рассматривает ОАЭ, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. По многим веским причинам ОАЭ были бы логичны, и, возможно, именно Дубай является лидером; тем не менее, похоже, что в настоящее время внимание Дубая полностью сосредоточено на проектах жилой недвижимости, а не на действительно инновационных и впечатляющих проектах для роста туризма. Нет ничего инновационного в том, чтобы построить квадратную коробку и заполнить её детскими франчайзинговыми моделями из США, так много дублированных продуктов повсюду! Аквапарки, тематические парки и т.д. — это отрыжка во всём мире; по скромному мнению MWR, нужно «осмелиться быть другим»!»



Как считаете, действительно ли данный проект неплохо смотрелся бы в Дубае?