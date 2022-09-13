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Эту потрясающую задумку стоимостью 5 млрд. американских долларов хочет реализовать канадская архитектурно-дизайнерская компания Moon World Resorts Inc., которая хорошо известна своими невероятно впечатляющими и инновационными курортами.
По их словам, «MOON будет построен в соответствии с пятизвёздочным стандартом LEED Gold и будет эксплуатироваться на уровне пяти бриллиантов. MOON будет придерживаться самых высоких мировых стандартов бережного отношения к окружающей среде! MOON будет принимать более 10 миллионов гостей в год, 2,5 миллиона из которых смогут посетить фирменный аттракцион MOON».
Здание будет использоваться для различных целей — гостиница, развлечения, аттракционы, образование, технологии, окружающая среда и космический туризм. Оно будет олицетворением передовой архитектуры, инженерии, дизайна и технологий, также строение станет подлинной учебной платформой для различных космических агентств и их астронавтов.
«В MOON вы найдёте огромное количество компонентов, которые будут интегрированы, чтобы обеспечить, казалось бы, бесконечное путешествие по открытиям. «Фирменный аттракцион» MOON позволит гостям прогуляться по лунной поверхности, исследуя обширную действующую лунную колонию. Удивительная, необычная достопримечательность, MOON станет «мостом», обеспечивающим доступный и полностью аутентичный опыт космического туризма, которого терпеливо ждали миллионы энтузиастов по всей планете Земля; это шанс действительно «поучаствовать».»
«В MOON вы найдёте огромное количество компонентов, которые будут интегрированы, чтобы обеспечить, казалось бы, бесконечное путешествие по открытиям. «Фирменный аттракцион» MOON позволит гостям прогуляться по лунной поверхности, исследуя обширную действующую лунную колонию. Удивительная, необычная достопримечательность, MOON станет «мостом», обеспечивающим доступный и полностью аутентичный опыт космического туризма, которого терпеливо ждали миллионы энтузиастов по всей планете Земля; это шанс действительно «поучаствовать».»
«MWR выдаст лицензии на четыре лунных курорта по всему миру (известные как Региональные лицензии). По одному в каждом из следующих регионов: Северная Америка, Европа, Ближний Восток и Азия. В ближневосточном регионе MWR рассматривает ОАЭ, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. По многим веским причинам ОАЭ были бы логичны, и, возможно, именно Дубай является лидером; тем не менее, похоже, что в настоящее время внимание Дубая полностью сосредоточено на проектах жилой недвижимости, а не на действительно инновационных и впечатляющих проектах для роста туризма. Нет ничего инновационного в том, чтобы построить квадратную коробку и заполнить её детскими франчайзинговыми моделями из США, так много дублированных продуктов повсюду! Аквапарки, тематические парки и т.д. — это отрыжка во всём мире; по скромному мнению MWR, нужно «осмелиться быть другим»!»
Как считаете, действительно ли данный проект неплохо смотрелся бы в Дубае?
Как считаете, действительно ли данный проект неплохо смотрелся бы в Дубае?
Источник:
АНТИФИШКИ
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