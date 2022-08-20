Все за раз - принцип присущий не только мужчинам

Есть весьма спорное высказывание, которое в юмористической форме подтверждает статистические данные.
Как известно мужчины живут меньше, чем женщины. Среднестатистический факт, который сложно оспорить.
А вот гипотезы почему это происходит можно подставить под сомнение. В народе говорят, что наплевательское отношение к инстинкту самосохранения и необдуманные поступки являются той самой причиной высокой смертности среди мужчин. Действительно, примеров этому много, но большинство из них обусловлено тем, что на поступки мужчин влияют гормоны и лень.
К слову о последней, видимо не только среди людских мужских особей распространен принцип лучше за раз, но не безопасно, чем за несколько, но без рисков.
Взять к примеру милое видео, где песик решил помочь своей хозяйке перенести покрышки. «Похоже, мужская тяга унести всё за один раз относится не только к людям», — написал один из комментаторов.
А вы как считаете, влияет ли мужская лень на риск для их здоровья?
Источник:
АНТИФИШКИ
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