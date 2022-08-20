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Все за раз - принцип присущий не только мужчинам

Все за раз - принцип присущий не только мужчинам

Автор:
20 августа 2022 00:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: женщины   интересно   лень   мужчины   мышление   собака   
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Есть весьма спорное высказывание, которое в юмористической форме подтверждает статистические данные.

Как известно мужчины живут меньше, чем женщины. Среднестатистический факт, который сложно оспорить.

А вот гипотезы почему это происходит можно подставить под сомнение. В народе говорят, что наплевательское отношение к инстинкту самосохранения и необдуманные поступки являются той самой причиной высокой смертности среди мужчин. Действительно, примеров этому много, но большинство из них обусловлено тем, что на поступки мужчин влияют гормоны и лень.

К слову о последней, видимо не только среди людских мужских особей распространен принцип лучше за раз, но не безопасно, чем за несколько, но без рисков.

Взять к примеру милое видео, где песик решил помочь своей хозяйке перенести покрышки. «Похоже, мужская тяга унести всё за один раз относится не только к людям», — написал один из комментаторов.

А вы как считаете, влияет ли мужская лень на риск для их здоровья?

Источник:

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Метки: женщины   интересно   лень   мужчины   мышление   собака   
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Александр 40 минут назад
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Александр Невский
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