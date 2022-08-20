Все за раз - принцип присущий не только мужчинам

А вот гипотезы почему это происходит можно подставить под сомнение. В народе говорят, что наплевательское отношение к инстинкту самосохранения и необдуманные поступки являются той самой причиной высокой смертности среди мужчин. Действительно, примеров этому много, но большинство из них обусловлено тем, что на поступки мужчин влияют гормоны и лень.