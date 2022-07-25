Зачем мужчины в Китае раньше носили косички на выбритой голове?

По сути, к власти Цин и смогли прийти потому, что Китай испытывал внутренние проблемы. В стране был кризис. Завоевателям нужно было укрепить всю систему власти в Поднебесной.

Символом покорности маньчжуры решили сделать новую прическу мужчин в Китае. Каждый из них должен был обрить голову спереди. А на затылке мог оставить, но собирать в косу.

Сначала прическа насаждалась варварскими методами. Завоеватели объявили правило: или мужчины бреют голову спереди. Или лишаются ее самой.

После череды казней и подавленных бунтов китайцы покорились новым правителям Цин.

И мужчины каждые 10 дней стали брить голову ото лба и заплетать косу.

Исключение сделали только для монахов. Они должны были брить голову целиком. К женским прическам завоеватели требований не предъявляли.

Так маньчжурам было легко контролировать огромную новую территорию. Виден бритый лоб — человек покорен. Волосы на голове — враг.

Расти коса до пояса

Сначала коса была символом национального позора — Китай покорился захватчикам.

Но спустя век местные жители смирились. Лоб без волос и коса стали частью культурной традиции Поднебесной и знаком верности граждан властям своей страны.