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Зачем мужчины в Китае раньше носили косички на выбритой голове?

Зачем мужчины в Китае раньше носили косички на выбритой голове?

Автор:
25 июля 2022 11:20
Сообщество : Факты
Метки: Китай   интересно   косички   мужчины   познавательно   факты   фото   
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До падения императорской власти в Поднебесной существовал обычай, согласно которому каждый мужчина должен был выбривать себе переднюю часть головы ото лба. Но он оставлял волосы на затылке, отращивая их и сплетая в косу.

Эту оригинальную на вид мужскую прическу можно увидеть на старинных картинах, фотографиях, в исторических фильмах.


Откуда взялась такая традиция?

Почему китайцы несколько раз меняли к ней отношение?

Что означала коса на лысой голове?


Волосы или жизнь

Сама традиция ношения косы на обритой голове не была китайской.

В XVII веке Поднебесную завоевали маньчжуры. Они, как ни странно, в большинстве случаев не стремились менять законы, религию или перестраивать иерархию власти.

Поменялась династия на престоле. Маньчжурский правитель стал родоначальником императоров линии Цин.

Завоевателям было важно, чтобы китайцы полностью покорились новому императору.

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По сути, к власти Цин и смогли прийти потому, что Китай испытывал внутренние проблемы. В стране был кризис. Завоевателям нужно было укрепить всю систему власти в Поднебесной.

Символом покорности маньчжуры решили сделать новую прическу мужчин в Китае. Каждый из них должен был обрить голову спереди. А на затылке мог оставить, но собирать в косу.

Сначала прическа насаждалась варварскими методами. Завоеватели объявили правило: или мужчины бреют голову спереди. Или лишаются ее самой.

После череды казней и подавленных бунтов китайцы покорились новым правителям Цин.

И мужчины каждые 10 дней стали брить голову ото лба и заплетать косу.

Исключение сделали только для монахов. Они должны были брить голову целиком. К женским прическам завоеватели требований не предъявляли.

Так маньчжурам было легко контролировать огромную новую территорию. Виден бритый лоб — человек покорен. Волосы на голове — враг.


Расти коса до пояса

Сначала коса была символом национального позора — Китай покорился захватчикам.

Но спустя век местные жители смирились. Лоб без волос и коса стали частью культурной традиции Поднебесной и знаком верности граждан властям своей страны.

Каждые 10 дней мужчина брил часть головы. На затылке выращивалась коса. Ее пышность постепенно стала предметом гордости мужчин. Если свои волосы не росли или коса была куцей — мужчины прибегали к парикам, добавкам из конского волоса или черного шелка.

Китайцы сохраняли ставшую традиционной прическу даже за границей, хотя там власти уже были им не страшны.


Косу под корень

Новый переворот в отношении к мужской косе в Китае произошел в начале XX века.

Революционные настроения были направлены одновременно и против монархии как таковой, и против династии, которой в очередной раз припомнили ее захватническую природу.

Решительно настроенная молодежь обрезала косы в знак непокорности властям. Известно, что так поступил юный лидер Мао Цзэдун.

Когда революция победила, и Китай провозгласил себя республикой, последний император династии Цин демонстративно обрезал свою косу.

В то время традиционная прическа стала символом всего устаревшего вообще и готовности сопротивляться любым захватчикам, которые придут в Китай.

Позже в годы культурной революции короткие стрижки насаждали, в том числе, и силовыми методами.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   интересно   косички   мужчины   познавательно   факты   фото   
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Arts Sitnikov 2 часа назад
Хотел на википедии почитать про династии Китая... чуть башка не лопнула(((
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☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
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Infinite

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