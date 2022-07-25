Существовали ли в древнем Риме женщины-гладиаторы?

Знаменитый древнеримский писатель Гай Петроний Арбитр в своем Сатириконе упоминает женщин-эсседариев. Эсседарии, это если кто не знает, гладиаторы, что сражались на колесницах, вооруженные луком и стрелами.

Археологами найден был в Британии и могильник девушки-гладиатора, жившей в I-м веке нашей эры. Судя по останкам, барышня очень много тренировалась, перенесла немало травм. И погибла где-то в нежном возрасте двадцати лет от роду.

Интересно, что если мужчины-гладиаторы частенько бывали рабами, то вот среди гладиаторш нередко встречались скучающие свободные дамы. Причем не только обычные горожанки. Но нередко представительницы высших сословий (всадники и так далее).