Существовали ли в древнем Риме женщины-гладиаторы?

Про мощных и мускулистых древнеримских мужчин-гладиаторов всем хорошо известно. Веками выходили мужики на арену, умирая ради забавы разгоряченного падкого до зрелищ плебса...
Однако существовали ли в античности женщины-гладиаторы? Попробуем сегодня на канале Этнобаза детально разобраться.
На самом деле, если судить по сохранившимся древнеримским законам, то дамы на бои вполне себе выходить могли. Ибо еще к началу I-го века нашей эры относится императорский указ, что запрещает свободным девушкам младше двадцати участвовать в гладиаторских поединках. А значит были женщины-гладиаторы!
Некоторый свет тут проливают уцелевшие предметы искусства, запечатлевшие гладиаторш. Например, вот этот мраморный барельеф из античного града Галикарнаса в Малой Азии (современная Турция). На нем нашему взору предстают две дамочки, готовые сойтись на арене в смертельной схватке. Под фигурками девиц даже выбиты на греческом языке их имена (явно сценические псевдонимы) - Амазония и Ахиллия.
Судя по сохранившимся барельефам гладиаторши на арене должны были всячески показывать свою принадлежность к женскому полу (иначе зачем тогда вообще им было выходить?). А потому обнажали грудь, носили лишь небольшие набедренные повязки.
Знаменитый древнеримский писатель Гай Петроний Арбитр в своем Сатириконе упоминает женщин-эсседариев. Эсседарии, это если кто не знает, гладиаторы, что сражались на колесницах, вооруженные луком и стрелами.
Археологами найден был в Британии и могильник девушки-гладиатора, жившей в I-м веке нашей эры. Судя по останкам, барышня очень много тренировалась, перенесла немало травм. И погибла где-то в нежном возрасте двадцати лет от роду.
Интересно, что если мужчины-гладиаторы частенько бывали рабами, то вот среди гладиаторш нередко встречались скучающие свободные дамы. Причем не только обычные горожанки. Но нередко представительницы высших сословий (всадники и так далее).
Тацит писал, что к I-му нашей эры немало знатных дам принимало участие в гладиаторских боях - хотя такое занятие не особо почетным считалось. Но зато весьма модным! О дамах-гладиаторшах, высмеивая их, сообщают и другие римские авторы - Дион Кассий, Светоний, Ювенал, Марциал.
Собственно потому и понадобился государственный указ об ограничении участия девиц в гладиаторских боях. А в 200-м году император Септимий Север вообще запретил женщинам сражаться на арене. А то римлянки вместо того, чтоб детей рожать, смертоубийствами увлеклись. Впрочем, есть версия, что приказ сей не особо строго соблюдался - особенно в провинции.
Впрочем, иногда кровожадные римские императоры сами выгоняли аристократок на арены - чисто по собственной прихоти. Например, как поступил однажды император Нерон - в честь празднования Дня Рождения своей любимой мамочки.
С кем же и как сражались гладиаторши?
Весьма интересный вопрос. Тут все зависело от статуса девушки.
Свободная гладиаторша, аристократка, могла выбрать и свой тип оружия, и противника. Как правило, такие "спортсменки" бились на конях, в лучшем тяжелом вооружении, против легковооруженных пеших рабынь. Или же участвовали в травле диких животных.
А вот рабыням-гладиторшам выбирать себе противника нельзя было. Их могли кинуть в неравную битву и против аристократок. И против мужчин-гладиаторов.
Впрочем, очень часто женские бои велись не на смерть. Хотя все равно древнеримские авторы представляли гладиаторш как более жестоких и более хитрых воинов, нежели мужчины.
Источник:
АНТИФИШКИ
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