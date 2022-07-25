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Существовали ли в древнем Риме женщины-гладиаторы?

Существовали ли в древнем Риме женщины-гладиаторы?

Автор:
25 июля 2022 11:40
Сообщество : Исторические факты
Метки: гладиаторы   женщины   женщины-гладиаторы   интересно   познавательно   факты   фото   
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Про мощных и мускулистых древнеримских мужчин-гладиаторов всем хорошо известно. Веками выходили мужики на арену, умирая ради забавы разгоряченного падкого до зрелищ плебса...

Однако существовали ли в античности женщины-гладиаторы? Попробуем сегодня на канале Этнобаза детально разобраться.


На самом деле, если судить по сохранившимся древнеримским законам, то дамы на бои вполне себе выходить могли. Ибо еще к началу I-го века нашей эры относится императорский указ, что запрещает свободным девушкам младше двадцати участвовать в гладиаторских поединках. А значит были женщины-гладиаторы!

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Некоторый свет тут проливают уцелевшие предметы искусства, запечатлевшие гладиаторш. Например, вот этот мраморный барельеф из античного града Галикарнаса в Малой Азии (современная Турция). На нем нашему взору предстают две дамочки, готовые сойтись на арене в смертельной схватке. Под фигурками девиц даже выбиты на греческом языке их имена (явно сценические псевдонимы) - Амазония и Ахиллия.

Судя по сохранившимся барельефам гладиаторши на арене должны были всячески показывать свою принадлежность к женскому полу (иначе зачем тогда вообще им было выходить?). А потому обнажали грудь, носили лишь небольшие набедренные повязки.

Знаменитый древнеримский писатель Гай Петроний Арбитр в своем Сатириконе упоминает женщин-эсседариев. Эсседарии, это если кто не знает, гладиаторы, что сражались на колесницах, вооруженные луком и стрелами.

Археологами найден был в Британии и могильник девушки-гладиатора, жившей в I-м веке нашей эры. Судя по останкам, барышня очень много тренировалась, перенесла немало травм. И погибла где-то в нежном возрасте двадцати лет от роду.

Интересно, что если мужчины-гладиаторы частенько бывали рабами, то вот среди гладиаторш нередко встречались скучающие свободные дамы. Причем не только обычные горожанки. Но нередко представительницы высших сословий (всадники и так далее).

Тацит писал, что к I-му нашей эры немало знатных дам принимало участие в гладиаторских боях - хотя такое занятие не особо почетным считалось. Но зато весьма модным! О дамах-гладиаторшах, высмеивая их, сообщают и другие римские авторы - Дион Кассий, Светоний, Ювенал, Марциал.

Собственно потому и понадобился государственный указ об ограничении участия девиц в гладиаторских боях. А в 200-м году император Септимий Север вообще запретил женщинам сражаться на арене. А то римлянки вместо того, чтоб детей рожать, смертоубийствами увлеклись. Впрочем, есть версия, что приказ сей не особо строго соблюдался - особенно в провинции.

Впрочем, иногда кровожадные римские императоры сами выгоняли аристократок на арены - чисто по собственной прихоти. Например, как поступил однажды император Нерон - в честь празднования Дня Рождения своей любимой мамочки.


С кем же и как сражались гладиаторши?

Весьма интересный вопрос. Тут все зависело от статуса девушки.

Свободная гладиаторша, аристократка, могла выбрать и свой тип оружия, и противника. Как правило, такие "спортсменки" бились на конях, в лучшем тяжелом вооружении, против легковооруженных пеших рабынь. Или же участвовали в травле диких животных.

А вот рабыням-гладиторшам выбирать себе противника нельзя было. Их могли кинуть в неравную битву и против аристократок. И против мужчин-гладиаторов.

Впрочем, очень часто женские бои велись не на смерть. Хотя все равно древнеримские авторы представляли гладиаторш как более жестоких и более хитрых воинов, нежели мужчины.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гладиаторы   женщины   женщины-гладиаторы   интересно   познавательно   факты   фото   
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10  комментариев
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8k
Б.Касторский Час назад
Смысл поста в том, что подтвердили то, что знали и ранее и даже не задавались вопросом и использованием несуществующего слова?)
Гладиаторша! Бойциха!))) Достали уже с толерантностью. Тьфу, из нормального слова ругательство сделали.
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2k
Dema 18 минут назад
Там и бабы были не чета многим нынешним мужикам.
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10k
*Сергей* 19 минут назад
Кто там такой целомудренный или скорее всего извращенный, что на убогой картинке сиськи замазал?
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39k
Aleksandr Полчаса назад
да-да, знаем мы этих "гладиаторш"...
Ссылка youtu.be
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1k
emporio_ss Полчаса назад
Ссылка coub.com
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141
zenon Полчаса назад
Хорошо, что фото остались. Теперь историки с фонариками ищут ролики той поры. Есть фото, должно быть кино.
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54k
alertol 45 минут назад
- что такое голубая метка?
- ну, убивать тебя не будут, но хорошего мало
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90k
Броненосец Потелкам Час назад
Рим начал окуевать
И быстро пал под ударами гораздо более слабого, но - мотивированного противника
Как США в Афганистане
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