Что скрывают мужчины: свежая порция секретов сильной половины человечества

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Женщины, сегодня у вас есть уникальная возможность - залезть в голову к мужчинам. Вы даже представить не можете, насколько их восприятие мира отличается от вашего. Мужчины, а у вас сегодня появился повод посмеяться над самими собой!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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