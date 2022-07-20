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Что скрывают мужчины: свежая порция секретов сильной половины человечества

Что скрывают мужчины: свежая порция секретов сильной половины человечества

Автор:
20 июля 2022 22:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   женщины   мальчики   мужчины   отношения   парни   прикол   смех   
1799
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Женщины, сегодня у вас есть уникальная возможность - залезть в голову к мужчинам. Вы даже представить не можете, насколько их восприятие мира отличается от вашего. Мужчины, а у вас сегодня появился повод посмеяться над самими собой!
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Источник:

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Метки: Юмор   женщины   мальчики   мужчины   отношения   парни   прикол   смех   
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2  комментария
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Taras Kozalupko Полчаса назад
Как он такие дырки в огурце прогрыз?
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Richard

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