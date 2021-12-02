Он - женщина! Как женщины выдавали себя за мужчин

Истории известно немало случаев, когда женщинам приходилось выдавать себя за мужчин.
Подобные сюжеты вы могли видеть и в советской кинокомедии «Гусарская баллада», снятой Эльдаром Рязановым, и во множестве западных фильмов.
Откуда такой фокус внимания? Всё просто! Во многих странах женщины, строящие карьеру, до сих пор упираются в стеклянный потолок, доходя до определённой должности.
Это и становилось катализатором, побеждавших представительниц слабого пола выдавать себя за мужчин. На примере 4 историй рассказываем, как это было и что из этого вышло.
Начнём с Джеймса Бэрри. Настоящим именем которой было – Маргарет Балкли.
А началось всё с мечты. Она хотела стать врачом. Нужно ли говорить, что для женщин эта профессия долгие годы была недоступна? Но Балкли оказалась не из робкого десятка и решила идти напролом к своей цели. В возрасте восемнадцати лет девушка решила поступать в Эдинбургский университет. Для этих целей она отказалась от своего имени и взяла псевдоним. Так Маргарет Балкли стала Джеймсом Бэрри, довольно известным в XIX веке врачом и военным хирургом.
Вернёмся к студенчеству Маргарет-Джеймса. Девушка столь искусно притворялась мужчиной, что проблем у нее практически не возникало. Единственный раз, когда её не хотели допускать до экзаменов, причиной было то, что её заподозрили в том, что она несовершеннолетняя. Маргарет намеренно занизила себе возраст при поступлении, чтобы объяснить субтильность телосложения и отсутствие хоть какой-либо растительности на лице. Однако, за неё вступились влиятельные друзья и экзамен был успешно сдан. А в 1813 году Джеймс Бэрри записался в армию. Никто и не догадывался о том, что юный помощник хирурга – женщина.
Стоила ли игра свеч? К концу карьеры Джеймс Бэрри не только достиг генеральского чина, но и стал первым, кто успешно провёл операцию по кесареву сечению Африке, сохранив жизнь и матери, и ребёнку. Имя младенцу дали в честь гениального хирурга – Джеймс Бэрри Манник. Маргарет более полувека удавалось водить всех за нос настолько успешно, что помимо регалий и признания в работе, её выдуманная личность даже участвовала в дуэлях и слыла известным сердцеедом.
Как известно, всё тайное становится явным. Унести тайну в могилу у Маргарет не вышло. Даже несмотря на то, что в письме она запрещала всяческий врачебный осмотр своего тела после смерти. Который, конечно, не был исполнен должным образом и скоро о секрете узнал весь мир.
Следующая героиня нашей статьи – Дебора Сэмпсон. Она оказалась не менее известна, чем е предшественница. Имя Деборы стоит первым в списке женщин-военнослужащих, выгравированном на мемориале в США.
Родилась наша героиня в 1760 году, в Плимуте, штат Массачусетс. Когда девушке было около двадцати лет, американские колонии начали бороться за свою независимость. И юной Деборе хотелось сражаться вместе с мужчинами. Но женщины в те годы могли трудиться только в тылу. Разве можно спокойно вязать солдатам носки, когда ты знаешь, что должна защищать свою Родину? Дебора переоделась в мужчину и решила записаться добровольцем в континентальную армию. Однако, первый блин оказался комом – девушку разоблачили знакомые, узнавшие её. Тогда она покинула родной город и решила попытать удачу в Бостоне. Там удача улыбнулась ей и Дебора подписала контракт на 3 года, взяв имя своего умершего в 8-летнем возрасте брата. Так Дебора Сэмсон стала Робертом Шертлифом.
Роберт быстро снискал себе славу искусного бойца среди сослуживцев и был зачислен в разведку. В 1782 тайну Деборы чуть не раскрыли. Она получила ранение во время рейда – в голову и бедро. Врач в госпитале не успел узнать пикантную подробность о раненом, девушка сбежала. Позже она самостоятельно вырежет себе пулю перочинным ножом и зашьёт рану.
В 1783 году Роберта назначат личным адъютантом генерала Джона Паттерсона. В том же году всем станет известен секрет переодетого бойца. Виной всему – лихорадка. При осмотре врач с изумлением узнал, что его пациент – женщина. Узнав об этом генерал Паттерсон не мог поверить. Для Деборы с военной карьерой было покончено, она получила отставку. Что не помешало ей первой из американок получить статус военного инвалида США и пожизненную пенсию.
Афроамериканка Катай Уильямс так же, как и наша предыдущая героиня, переоделась в мужчину ради службы в армии. Свой жизненный путь Катай начала в качестве домашней рабыни на плантации Джонсон в штате Миссури.
В 1861 году девушку, как и многих других, освободили союзные войска. До того как афроамериканцам позволили служить в вооружённых силах она успела поработать поваром и прачкой. Но служить было разрешено только мужчиной и Катай решила сменить облик и имя. Так из Катай Уильямс она стала Уильямом Катай. Девушка думала, что её секрет раскроют ещё на медосмотре новобранцев. Однако, врача интересовали только физические показатели, такие как сила и выносливость. Удалось сохранить тайну и во время оспы. И только спустя 2 года службы половая принадлежность Катай стала общеизвестна. Девушку из армии уволили.
В отличие от Деборы Катай в прошении на получение военной пенсии было отказано. Причиной стал, как не парадоксально, цвет кожи.
Женщины не всегда прикидывались мужчинами, чтобы построить блестящую карьеру или защитить Родину.
Шиша Абу Дау приняла для себя такое решение, чтобы прокормить семью после гибели мужа. В 1970 году в Египте большинство специальностей для женщин были недоступны, это и послужило для Шишы мотивацией притвориться мужчиной. Она долгое время работала на стройке, а когда подорвала здоровье, стала чистильщицей обуви.
История с переодеванием не закончилась скандалом: власти Египта присвоили Шише награду за «идеальное материнство», по заслугам оценив жертвы, на которые женщине пришлось пойти ради своих детей.
Источник:
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Про нее говорили, что это единственный политик с яйцами в Израиле.