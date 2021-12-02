Он - женщина! Как женщины выдавали себя за мужчин

Стоила ли игра свеч? К концу карьеры Джеймс Бэрри не только достиг генеральского чина, но и стал первым, кто успешно провёл операцию по кесареву сечению Африке, сохранив жизнь и матери, и ребёнку. Имя младенцу дали в честь гениального хирурга – Джеймс Бэрри Манник. Маргарет более полувека удавалось водить всех за нос настолько успешно, что помимо регалий и признания в работе, её выдуманная личность даже участвовала в дуэлях и слыла известным сердцеедом.



Как известно, всё тайное становится явным. Унести тайну в могилу у Маргарет не вышло. Даже несмотря на то, что в письме она запрещала всяческий врачебный осмотр своего тела после смерти. Который, конечно, не был исполнен должным образом и скоро о секрете узнал весь мир.

Следующая героиня нашей статьи – Дебора Сэмпсон. Она оказалась не менее известна, чем е предшественница. Имя Деборы стоит первым в списке женщин-военнослужащих, выгравированном на мемориале в США.