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Фабрики-кухни: как в СССР пытались освободить женщин от «кухонного рабства»

Фабрики-кухни: как в СССР пытались освободить женщин от «кухонного рабства»

Автор:
07 августа 2022 09:01
Сообщество : СССР
Метки: СССР   женщины   интересно   кухня   рабство   факты   фото   
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Фабрики-кухни были во многих городах, и они были способом освободить женщин от приготовления еды и прочих хлопот по дому.

Фабрики-кухни — это уникальные по своему содержанию строения, которых до Советского Союза не было. Это были огромные здания, где располагалась общественная столовая на несколько сотен человек, а также магазины, почтовые отделения, библиотеки и даже спортивные залы. Практически аналог современного торгового центра с массой развлечений и едой, только работающий на нужды советского гражданина.

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Первая кухня появилась в середине 1920-х годов, а уже через десять лет фабрики-кухни были во всех крупных городах. Так что это за кухни такие, и как они должны были облегчить жизнь советским семьям?


Организовать питание вне дома

Стала развиваться концепция быстрого питания: но это не привычный для современного человека фастфуд. Речь шла о домашней еде, которая бы вышла за пределы семейной кухни. Для этого были созданы целые организации — фабрики-кухни.

С индустриализацией, которую запустили в стране, требовалось много рабочей силы, в том числе и женской. Так что фактически фабрики-кухни значительно упростили женщинам быт, освободив их от многих домашних хлопот, связанных с приготовлением еды. Была и косвенная цель: организация обеспечивала досуг вне дома, который бы помог уменьшить увлечение рабочих алкоголем. Именно поэтому фабрики-кухни включали в себя не только столовые, куда приходили на обед, но и универмаги, библиотеки и прочие заведения. Ну и конечно, обедом тут подача еды не ограничивалась: здесь можно было питаться утром и вечером, также были столовые для школьников.

В целом добиться желаемого получилось: до появления этих заведений общепита рабочие брали еду с собой, и часто это был всего лишь кусок хлеба. Но тут благодаря общественным столовым удалось организовать полноценное питание, так что люди стали есть не на бегу, а за столами, из тарелок и пользуясь приборами.


Первые фабрики-кухни

Сначала этот советский общепит появлялся в уже существующих зданиях, зачастую национализированных государством. Например, первое подобное заведение заработало в Иваново в 1925 году (тогда Иваново-Вознесенск), под него отдали одно из зданий местного института.

На фабрику закупили ультрасовременное оборудование, которое привезли из Германии: холодильники, стиральные и сушильные машины, устройства для резки хлеба и чистки картофеля. Предприятие оказалось весьма успешным, и ежедневно столовую посещали больше 600 человек. Но это была не просто столовая, тут еще готовили еду для заводских столовых, которых в городе на тот момент насчитывалось восемь.


Спустя три года заработала первая фабрика-кухня в Москве, для нее было уже специально отстроено трехэтажное здание, по образу которого появились фабрики-кухни в других уголках страны.

В цоколе располагалось холодильное оборудование, склады и пекарня, на первом этаже — универмаги и закусочная, где можно было купить еду с собой. На втором этаже была столовая на 1200 посетителей, а на третьем — банкетные залы, предназначенные для праздников. Окна обычно делали в пол, чтобы обеспечить помещения естественным освещением. Функциональной была и крыша: она намеренно была спроектирована плоской, чтобы в теплое время года здесь можно было обедать под открытым небом.


Очень символично выбрали расположение для фабрики-кухни: ее построили напротив ресторана «Яр», в котором безумно любили отдыхать до революции аристократы и московская интеллигенция.


От рассвета кухонь до их заката

Ну а еще через восемь лет только в Москве насчитывалось 25 фабрик-кухонь, они появлялись и в других городах. Например, в Самаре вообще построили здание в виде серпа и молота, ее спроектировала Екатерина Максимова, первая женщина-архитектор в СССР. В «молоте» располагалась кухня, а в «серпе» — столовая, и еда отправлялась из одного помещения в другое на конвейерной ленте. Максимова по-особенному относилась к своему проекту, ведь она считала, что подобные предприятия в будущем освободят прекрасный пол от скучной домашней рутины и откроют им двери в новую жизнь, полную других интересных вещей.

Ожидания Максимовой не особо оправдались: бум строительства фабрик-кухонь спал во второй половине 1930-х годов. Но все же уже построенные здания функционировали, многие вплоть до 1990-х годов. Правда, чаще тут готовили обеды для заводов: при фабриках появились свои собственные столовые, куда и поставлялась еда. Но все же фабрики-кухни частично облегчили жизнь женщинам, так как именно тут начали производить полуфабрикаты, которые стали пользоваться популярностью.

С распадом СССР многие здания перешли в руки частных владельцев, где-то открылись торговые центры. Но с точки зрения архитектуры они уникальны, ведь они воплотили в себе смелые фантазии архитекторов советского модерна.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   женщины   интересно   кухня   рабство   факты   фото   
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1  комментарий
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сеньор Леонсио 57 минут назад
В этом и заключается различие социализма с капитализмом! Социализм освобождал,а капитализм пытается все превратить в товар,и продать подороже!
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