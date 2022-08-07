Фабрики-кухни: как в СССР пытались освободить женщин от «кухонного рабства»

В цоколе располагалось холодильное оборудование, склады и пекарня, на первом этаже — универмаги и закусочная, где можно было купить еду с собой. На втором этаже была столовая на 1200 посетителей, а на третьем — банкетные залы, предназначенные для праздников. Окна обычно делали в пол, чтобы обеспечить помещения естественным освещением. Функциональной была и крыша: она намеренно была спроектирована плоской, чтобы в теплое время года здесь можно было обедать под открытым небом.

Очень символично выбрали расположение для фабрики-кухни: ее построили напротив ресторана «Яр», в котором безумно любили отдыхать до революции аристократы и московская интеллигенция.

От рассвета кухонь до их заката

Ну а еще через восемь лет только в Москве насчитывалось 25 фабрик-кухонь, они появлялись и в других городах. Например, в Самаре вообще построили здание в виде серпа и молота, ее спроектировала Екатерина Максимова, первая женщина-архитектор в СССР. В «молоте» располагалась кухня, а в «серпе» — столовая, и еда отправлялась из одного помещения в другое на конвейерной ленте. Максимова по-особенному относилась к своему проекту, ведь она считала, что подобные предприятия в будущем освободят прекрасный пол от скучной домашней рутины и откроют им двери в новую жизнь, полную других интересных вещей.