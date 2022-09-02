13 ситуаций, которые приключились в офисе

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Подборка для тех, кто работает в офисе. Каждый день там происходит что-то любопытное. Пользователи поделились фото из рабочей жизни.
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А как выглядит ваше рабочее место?
Источник:
АНТИФИШКИ
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