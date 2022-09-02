13 ситуаций, которые приключились в офисе

Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео)

14 умельцев показали, что можно сделать, имея под рукой только пряжу и спицы

15 случаев, когда люди доказали, что на работе может быть весело

Коты, которые решили, что хватит сидеть на шее у хозяина, и нашли работу

20 привычек коллег, которые бесят всех в офисе

14 странных фотографий, на которых происходящее не поддается логике