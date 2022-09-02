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13 ситуаций, которые приключились в офисе

13 ситуаций, которые приключились в офисе

Автор:
02 сентября 2022 11:24
Метки: будни офиса   забавно   офис   офисный работник   прикол   работа   фото   
1949
14

Подборка для тех, кто работает в офисе. Каждый день там происходит что-то любопытное. Пользователи поделились фото из рабочей жизни.

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А как выглядит ваше рабочее место?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: будни офиса   забавно   офис   офисный работник   прикол   работа   фото   
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8  комментариев
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3k
Григорий 2 часа назад
у шкафа есть вторая дверка, дебил!
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8k
Александр 6 минут назад
действительно, очень смешные ситуации. До зевоты.
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7k
Артём 42 минуты назад
Вода не закончилась. Рядом полная бутылка, а сам кулер отключён от питания. Скорее всего он сломан.
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317
Лютый вам Бетховен 50 минут назад
А как выглядит ваше рабочее место?
==============

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Спелая кукурузинка

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