Выходки учителей, которые вспоминаются с содроганием 

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Сегодня школьные годы кажутся беззаботными, но тогда даже малейшая проблема казалась просто нерешаемой. Бывшие ученики вспомнили ситуации, от которых их буквально бросало в дрожь - и чаще всего виной тому были учителя.
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А у вас были с учителями проблемы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Когда через три месяца тот типок снова покрасил волосы, вопросов не возникло.
Единственным светлым пятном был военрук, ветеран ВОВ, орденоносец, на Курской дуге командовал противотанковым дивизионом, получил тяжелейшее ранение, был комиссован, с тех пор работал в школе. От него я узнал про войну не из книжек и фильмов, а как это было на самом деле. После школы, поступив в военное училище, еще не раз приходил к нему. Брал бутылочку коньяку и навещал. Вот был человечище, светлая ему память.
И да, это была советская школа, конец 70-х - начало 80-х
А так, Вы правы, лично на себе испытала. Школа с плохими учителями научила важнейшим вещам ( особенно учитывая, что средняя школа пришлась на начало 90х): взрослый не всегда прав, не всегда справедлив, иногда намеренно несправедлив.
Многие школьники говорят о своей зависимости и уязвимости, так как учителя взрослые, а они дети.
Поверьте, придёте на работу - зависимость будет ещё большей, если, конечно, мама до сих пор вас не кормит.
P.S. согласен с вами...
Зато сейчас даже за повышение голоса на ученика - сразу жалобы в министерство пишут...