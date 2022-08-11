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Выходки учителей, которые вспоминаются с содроганием&nbsp;

Выходки учителей, которые вспоминаются с содроганием 

Автор:
11 августа 2022 16:20
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   идиоты   интересно   прикол   учителя   фото   школа   школьники   
3558
15

Сегодня школьные годы кажутся беззаботными, но тогда даже малейшая проблема казалась просто нерешаемой. Бывшие ученики вспомнили ситуации, от которых их буквально бросало в дрожь - и чаще всего виной тому были учителя.

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А у вас были с учителями проблемы?

Источник:

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Метки: забавно   идиоты   интересно   прикол   учителя   фото   школа   школьники   
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29  комментариев
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4k
Taf Taffus 2 часа назад
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Авторке сообщения уже кто-то открыл великую тайну, что "финансовые аналитик" синоним "полный идиот". А тут получается даже идиот с дипломом идиота.
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3k
perekrestok 38 секунд назад
школу закончил в 1976 году, сейчас уже на пенсии. Учителя в школе были нормальными, не могу ничего сказать плохого. Учителя по математике и физике меня и еще одного парня сажали за одну парту и на всех контрольных заставляли решать оба варианта из двух. Без претензий к ним, мы успевали решать оба варианта. Единственное не очень приятное воспоминание это про училку по русскому языку. Когда мы закончили школу она гордо всем говорила что из-за плохого поведения своей четверкой лишила меня золотой медали. Сейчас через 46 лет понимаю что все это фигня, если у самого мозги есть то школа жизнь не испортит. Ну а воспоминания конечно остаются, но только как воспоминания.
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21k
Егор 11 минут назад
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33k
Седой Полчаса назад
Школа отражение общества, как в любом обществе есть прекрасные люди так и не очень...Я с теплом вспоминаю школьные годы, были такие прекрасные учителя, которых мы ученики искренне любили, они были такие увлеченные своей профессией, что и нас эти "заражали". Были и те, которые просто зарабатывали деньги, к ним на уроки ходили только по обязанности
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87
Аврашалом Маркович 37 минут назад
У нас однажды литераторша докопалась до парня, который покрасил себе волосы в черный цвет. Сказала, что завтра открытый урок, нечего в таком виде ходить , смывай или брейся налысо. У нас был дружный класс, посовещались с родителями, они неохотно одобрили нашу идею и на следующий день все парни класса пришли в школу лысыми. Шизоидная литераторша выглядела как рыба, вытащенная на воздух, открытый урок провели в другом классе. Беда была в том , что у них русский и литературу вел другой преподаватель, а блеснуть своим педагогическим талантом хотела именно наша.
Когда через три месяца тот типок снова покрасил волосы, вопросов не возникло.
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16k
Дядюшка Ау 50 минут назад
Школа - это то место, где дети не только получают образование, но и где знакомятся с такими общественными явлениями, как лицемерие, подхалимаж, ложь и т.п. Драться нельзя. Не потому что ты или твой соперник могут пострадать, а потому что данное явление, в случае чего, может испортить статистику. Тупому дураку натягивают оценки, потому что папа его шишка городского масштаба. Однажды данный тип получил по шее в школе. А папа его второсекретарил в горкоме КПСС. Что там было. Думал - нас там расстреляют

Единственным светлым пятном был военрук, ветеран ВОВ, орденоносец, на Курской дуге командовал противотанковым дивизионом, получил тяжелейшее ранение, был комиссован, с тех пор работал в школе. От него я узнал про войну не из книжек и фильмов, а как это было на самом деле. После школы, поступив в военное училище, еще не раз приходил к нему. Брал бутылочку коньяку и навещал. Вот был человечище, светлая ему память.

И да, это была советская школа, конец 70-х - начало 80-х
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3k
Константин 50 минут назад
Я к началу школы уже умел хорошо читать, спасибо маме. И читать мне нравилось, читал я много и разное. И вот во втором или даже третьем классе был урок литературы, классное чтение. Уж не помню что за рассказ там был, но каждый ученик должен был прочесть одну строку, по очереди. Некоторые дети читали плохо, по слогам, поэтому мне было скучно, я развернул на коленях под партой книгу о Шерлоке Холмсе и читал ее. За чтением класса разумеется не следил, поэтому когда подходила моя очередь, продолжить чтение я не мог. Так было 2 круга подряд, на третьем учительница психанула, вскочила со своего места и подлетев ко мне, вырвала книгу с моих колен и швырнула ее на пол под доску. Книга от такого обращения порвалась, а учительница в моем дневнике написала что я не слежу за чтением. Дура )))
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8k
Doctor_Lector 57 минут назад
Помню, в школе учителя биологии менялись часто, была директриса (еще сестру мою учила), потом завуч, потом географичка (перепрофилировалась, видимо), потом была реально классная ИМЕННО преподаватель, но она очень быстро ушла в декрет. Финал был - абсолютно не интересная и безграмотная баба. В выпускном классе мне сказала, что я бездарь и нечего от меня что-то ждать, только потому, что я с ней поспорил (как итог, в аттестате 3). Как же я был удовлетворен, когда после вступительных я к ней зашел и показал вступительный лист в МГУ на Биофак, где по биологии было 5+, что было совершенно не ее заслугой. Но судьба такая, МГУ я не поступил (балла не хватило), но 2-й мед окончил, да и не жалею. А вот её табло до сих пор вспоминать приятно.
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1k
Алексей 57 минут назад
Для этого и придуман ЕГЭ, чтобы всякие твари, получившие власть над детьми, не могли влиять на выпускные оценки. Но кто-то сейчас гонит волну, чтобы отменить ЕГЭ и вернуть власть по манипулированию детьми.
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2k
evzhur 58 минут назад
В нулевые, до смартфонов, читал в университете лекции по математическому анализу и один студент бросил в меня ручку, но промазал (там спор вышел из-за его поведения, его отчислили в итоге). Я в досаде сказал, что в первый раз мне достались такие студенты-упыри. А как раз в то время вышел фильм ВИЙ, какая-то версия современная. Прихожу в следующий раз на лекцию, а вокруг тумбы нарисован круг. Ну я в круг встал и лекцию прочитал. И они мне круг вокруг тумбы для лектора каждое занятие рисовали.
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58k
Александр Час назад
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11k
Александр Час назад
Как-то во втором классе мы с Катечкой спрятались под лестницей и показывали друг-другу писи. Но нас застукала учительница. С тех пор охранником в школе я больше не работаю... ©
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59k
doker Час назад
Школа - это срез общества. В школе получаешь не только образование, но и умение общаться с людьми. Учителя такие же люди - есть умные и глупые, ленивые и трудоголики.
Многие школьники говорят о своей зависимости и уязвимости, так как учителя взрослые, а они дети.
Поверьте, придёте на работу - зависимость будет ещё большей, если, конечно, мама до сих пор вас не кормит.

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19k
nobody® Час назад
Однажды математик вызвал родителей. А меня за что? У меня пятёрки во все стороны... Пришла мама, а он и говорит: "Надо вашего сына в другой класс переводить. Есть план со следующего года классы делить по направлениям, а на базе вашего будет класс коррекции."
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3k
Славик Час назад
Где-то на втором курсе носил фотохромные очки (на улице темнеют, в помещении светлеют). Меня старая препод за отказ снимать чёрные очки, на первом занятии пыталась чуть ли не силой выгнать из аудитории. И сильно удивилась, когда очки из солнцезащитных превратились в обычные.
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107
HalloFreeSpace 2 часа назад
Блин , с ужасом школу вспоминаю ...
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
Кто учился в советское время, тот прекрасно помнит, как и что ему говорили трудовик, физрук и военрук.
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