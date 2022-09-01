Колоритные фото, показывающие жизнь на просторах России

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Понять, как живут люди и какие происходят в стране курьезы можно благодаря обычным фото из соцсетей. Благо, с самоиронией у россиян проблем нет.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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