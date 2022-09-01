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Колоритные фото, показывающие жизнь на просторах России

Колоритные фото, показывающие жизнь на просторах России

Автор:
01 сентября 2022 12:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   жить в россии   забавно   колорит   прикол   смешные фото   странные фото   
1510
15

Понять, как живут люди и какие происходят в стране курьезы можно благодаря обычным фото из соцсетей. Благо, с самоиронией у россиян проблем нет.

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Источник:

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Метки: Россия   жить в россии   забавно   колорит   прикол   смешные фото   странные фото   
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7  комментариев
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1k
SHAGREEN Полчаса назад
Ракамакафо
Фристайлер
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40k
Aleksandr Полчаса назад
А что не так?
Хлорид натрия, глутамат натрия, нитрит натрия...и это только в колбасе!
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748
Arti 52 минуты назад
Какой самый сложный трюк у скейтбордистов?
Съехать от родителей

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−123
Thomsen 53 минуты назад
Комментарий к фото
Ну а как ещё лавочку от местных алкашей уберечь? Мы боремся за звание "Подъезд образцового содержания". А раньше просто из окон отстреливали.
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−123
Thomsen 59 минут назад
Комментарий к фото
Брейдансер ? Это, типа, когда вокруг тебя чувак с опасной бритвой танцует?
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