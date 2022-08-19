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Звёзды и&nbsp; знаменитости, кардинально изменившиеся за годы

Звёзды и знаменитости, кардинально изменившиеся за годы

Автор:
19 августа 2022 18:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: внешность   возраст   звезды и знаменитости   известные люди   изменения внешности   преображения   
2674
19

Часто, когда мы слышим имя какой-либо звезды, на ум приходит ее определенный образ. Обычно, мы представляем человека таким, каким запомнили его, когда видели в последний раз. Однако многие звезды успели кардинально поменяться, кто-то за 10 лет, а кто-то и за меньший или больший срок.

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Ну, и немного наших знаменитостей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: внешность   возраст   звезды и знаменитости   известные люди   изменения внешности   преображения   
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10  комментариев
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8k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
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8k
alex9845 6 минут назад
Я ЗА подправить,вернуть лет на 10 назад.Честно признаюсь сам был в кабинетах красоты,подшивать ещё ничего не надо сказали, но побаловаться ботоксом можно(баловался).Через 10 лет точно буду делать блефаропластику.Я думаю так что человек себя чувствует так как видит себя в зеркале, но одно когда хочется стать тем кто ты был лет 10-15 назад и другое дело раздутое лицо от наполнителей, или же экстремальное исхудание с манипуляцией лица+наркотики.Мне больше по душе та Мадонна, которая икона и спорт, а не это раздутое молодящее что то.Лолита занялась собой только после того как Дима её бросил.Ангарскую полюбили такой какой вышла на сцену, как и Уилсон,Адель,Короткунову.Худели бы уже до карьеры, а не создав её.Увы,но большинство жертвы трендов, как только появились деньги так сразу хотят стать стандартом,теряя индивидуальность.
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40k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Мадонна
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Люди изменились за 10-15 лет...
Странно, да?????
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18k
ЦСКА 41 минуту назад
Мадоне новое хайло отлили....
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1k
Вадим В. Новоженов 53 минуты назад
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1k
GoInDown 58 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Copycat 2 часа назад
Меладзе молодой похож на казаха
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2k
Трям 2 часа назад
Встречу Семчева - точно не узнаю!
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23k
Андрей 2 часа назад
А что, они не должны были измениться за 10 лет?
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Антибиотик
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