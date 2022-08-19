Звёзды и знаменитости, кардинально изменившиеся за годы

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Часто, когда мы слышим имя какой-либо звезды, на ум приходит ее определенный образ. Обычно, мы представляем человека таким, каким запомнили его, когда видели в последний раз. Однако многие звезды успели кардинально поменяться, кто-то за 10 лет, а кто-то и за меньший или больший срок.
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Ну, и немного наших знаменитостей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Странно, да?????