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15 человек, чей реальный возраст может удивить

15 человек, чей реальный возраст может удивить (16 фото)

Автор:
02 апреля 2022 10:47
Сообщество : Картинка дня
Метки: внешность   внешность обманчива   возраст   забавно   картинка дня   сколько лет   угадай возраст   угадайка   
402
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Возраст — забавная вещь. Обычно мы вполне безошибочно определяем, сколько человеку лет, с первого взгляда. Или нет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: внешность   внешность обманчива   возраст   забавно   картинка дня   сколько лет   угадай возраст   угадайка   
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2  комментария
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11k
Cornho 39 минут назад
Многое притянуто за уши. К примеру, девушке на последней фотке я дал бы лет 19, но никак не 35.
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10k
Alex Djeff 17 минут назад
На шею фотошопа не хватило?
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