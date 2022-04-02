15 человек, чей реальный возраст может удивить

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Возраст — забавная вещь. Обычно мы вполне безошибочно определяем, сколько человеку лет, с первого взгляда. Или нет.
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4. "Здесь я выгляжу как 30-летний актер, пытающийся сойти за подростка в мыльной опере начала нулевых"
13. "Мой двойной подбородок, ужасная улыбка и неспособность отрастить волосы на лице... в итоге вы видите это чудовище. Мне 30"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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