FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 2018 постов • 374 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Женщина в 88 лет устроилась работать фитнес-инструктором

Женщина в 88 лет устроилась работать фитнес-инструктором (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 09:02
Сообщество : Спорт
Метки: видео   внешность   возраст   красота   молодость   спорт   фото   
1065
3
1
В Ливане в одном из спортзалов работает 88-летняя Нахида Абдем. Она - фитнес-инструктор, и выглядит на 40 лет младше своего возраста.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: видео   внешность   возраст   красота   молодость   спорт   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−105
Николай Красножопов Час назад
Хорош врать, 40 лет накинула себе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
21k
Inter Минуту назад
не верю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Сталкер 8 минут назад
Какие, к чёрту, 88?!
Врёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Арт 19 минут назад
Кааааак человек в 88 лет моежт так выглядеть, еще и спортом заниматься)))бессовестный пи*дежь)) хотя если это правда, респект ей!) Походу дочь кащея
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Alex Полчаса назад
Галкину только не показывайте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Юрий 40 минут назад
Паспорт с возрастом купила. На пенсию пораньше.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119k
DeOrio 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergei Ogarkov 45 минут назад
"Ты щуку то на метр урежь..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Антон Семёныч 45 минут назад
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг Родине Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг Родине Зима серферам не помеха Зима серферам не помеха Парень делал селфи каждый день на протяжении 10 лет Парень делал селфи каждый день на протяжении 10 лет 15 людей, которые визуально старше своих лет 15 людей, которые визуально старше своих лет Девушка хотела увеличить губы гелем, но ситуация вышла из-под контроля Девушка хотела увеличить губы гелем, но ситуация вышла из-под контроля Как выглядела Анна Тураева до стероидов Как выглядела Анна Тураева до стероидов
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

261763



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25+ диалогов и комментариев для хорошего настроения
3
33
25+ диалогов и комментариев для хорошего настроения
"Оплати мой кредит, обеспечивай моего ребенка": как знакомятся разведенки с детьми
3
242
"Оплати мой кредит, обеспечивай моего ребенка": как знакомятся разведенки с детьми
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мечта геймера на колесах: компания Lexus построила машину с игровым компьютером
0
16
Мечта геймера на колесах: компания Lexus построила машину с игровым компьютером
"Пойду вакцину варить, маски шить уже невыгодно": реакция на новый российский препарат
1
78
"Пойду вакцину варить, маски шить уже невыгодно": реакция на новый российский препарат
Как находят футбольные таланты в деревнях? Удивительная история Криштиану Роналду
Как находят футбольные таланты в деревнях? Удивительная история Криштиану Роналду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#картинки#кино#подборка#сарказм#прикол#в мире#позитив
#Юмор#факты#история#Украина#новости#настроение#ситуации#спорт#интересное#путешествия
#интересно#Россия#природа#армия#сатира#ретро#прикольные#жизнь#автомобили#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться