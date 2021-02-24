Женщина в 88 лет устроилась работать фитнес-инструктором

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В Ливане в одном из спортзалов работает 88-летняя Нахида Абдем. Она - фитнес-инструктор, и выглядит на 40 лет младше своего возраста.
Впервые Нахида пришла на тренировки уже после 50 лет, ей рекомендовали умеренные нагрузки для поддержания формы. В первое время женщина с трудом осваивала тренажеры и стеснялась окружающих, однако это быстро прошло.
Нахида увлеклась тренировками, которые помогали ей чувствовать себя более бодрой и энергичной. Спустя несколько лет она получила собственный сертификат тренера и начала вести свой фитнес-класс.
Возраст для меня просто число. Если бы не спорт, я бы вряд ли выглядела так хорошо, — говорит Нахида журналистам.
Ежедневные тренировки и соблюдение диеты действительно может помочь сохранить молодость на долгие годы.
Ежедневные тренировки и соблюдение диеты действительно может помочь сохранить молодость на долгие годы.
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