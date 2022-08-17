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Убойные кадры в стиле "Ожидание и реальность", которые не оправдали чужие надежды

Убойные кадры в стиле "Ожидание и реальность", которые не оправдали чужие надежды

Автор:
17 августа 2022 18:40
Сообщество : Юмор
Метки: не ожидали   обман   ожидание и реальность   прикол   упаковка и реальность   фото   
7266
14

Обманы в нашем мире встречаются на каждом шагу. При этом они могут поджидать там, где этого вообще не ожидаешь.

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А когда вас разочаровывали покупки в последний раз?


Источник:

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Метки: не ожидали   обман   ожидание и реальность   прикол   упаковка и реальность   фото   
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14  комментариев
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22k
Егор 3 часа назад
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1k
Светлана 23 минуты назад
чайник дошел целым - уже хорошо
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5k
Дмитрий 2 часа назад
Х....та какая то.....х...та!
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1k
emporio_ss 3 часа назад
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328
Карл 3 часа назад
Разные автомобили!

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402
Александр Долматов Карл 2 часа назад
Похоже на то. На верхней фотографии справа от подфарника видна круглая заглушка, которой нет на нижней.
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18k
Corvus Corax 3 часа назад
Комментарий к фото
Две никто не обещал. Вранье.
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26k
Мрачный мачо 3 часа назад
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−17
Фома 3 часа назад
Вернее бампер
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−17
Фома 3 часа назад
Машины разные
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5k
sedoisever 3 часа назад
Последний раз меня покупки пока не разочаровывали. )
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Спелая кукурузинка

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