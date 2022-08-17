Убойные кадры в стиле "Ожидание и реальность", которые не оправдали чужие надежды

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Обманы в нашем мире встречаются на каждом шагу. При этом они могут поджидать там, где этого вообще не ожидаешь.
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А когда вас разочаровывали покупки в последний раз?
Источник:
АНТИФИШКИ
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