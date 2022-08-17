Убойные кадры в стиле "Ожидание и реальность", которые не оправдали чужие надежды

Сравнение двух флагманских "раскладушек" от Samsung и Xiaomi (3 фото)

Хозяева хотели порадовать своих котиков и собак подарками, но что-то пошло не так

Ожидание и реальность: разочаровательные покупки из интернета, которые могут только насмешить

Спалились на обмане: 15 мастеров фотошопа, которые в жизни выглядят не так, как на картинке

16 людей, которые рассчитывали на подарок судьбы, но реальность смачно все обломала

Уловки маркетологов, которые приводят в бешенство