Горе-фотошоперы и их фото в стиле "Ожидание и реальность"

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Порой люди хотят выглядеть в соцсетях лучше, чем в реальной жизни. Для этого используют различные редакторы. Но как же смешно за ними наблюдать! Больше фэилов внутри поста.
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