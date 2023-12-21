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Горе-фотошоперы и их фото в стиле "Ожидание и реальность"

Горе-фотошоперы и их фото в стиле "Ожидание и реальность"

Автор:
21 декабря 2023 09:42
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   до и после   до и после фото   ожидание и реальность   фото   фотошоп   
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Порой люди хотят выглядеть в соцсетях лучше, чем в реальной жизни. Для этого используют различные редакторы. Но как же смешно за ними наблюдать! Больше фэилов внутри поста.

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Метки: Прикол   до и после   до и после фото   ожидание и реальность   фото   фотошоп   
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