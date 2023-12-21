Горе-фотошоперы и их фото в стиле "Ожидание и реальность"

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Тот момент, когда ожидание и реальность не совпали даже на 0,0000001%

Девушка показывает реальность, которая скрывается за идеальными фото из соцсетей

14 преображений, доказывающих, что гадкие утята порой становятся прекрасными лебедями

Пользователи сети попросили фотошоперов обработать их снимки, и те оторвались на славу

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