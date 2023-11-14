Фото в стиле "Ожидание и реальность", из-за которых хочется закатить истерику, но некому

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Иногда нас обманывают производители, и тогда мы получаем совсем не то, что ожидали. Пользователи поделились обманами, которые случились с ними - и теперь они вообще никому не верят.
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