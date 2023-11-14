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Фото в стиле "Ожидание и реальность", из-за которых хочется закатить истерику, но некому

Фото в стиле "Ожидание и реальность", из-за которых хочется закатить истерику, но некому

Автор:
14 ноября 2023 20:43
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   до и после   заказ из магазина   обман   ожидание и реальность   фото   
3734
15

Иногда нас обманывают производители, и тогда мы получаем совсем не то, что ожидали. Пользователи поделились обманами, которые случились с ними - и теперь они вообще никому не верят.

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Метки: Прикол   до и после   заказ из магазина   обман   ожидание и реальность   фото   
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6  комментариев
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Закатить истерику? Ну ты нервный.
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27k
Мрачный мачо 14 минут назад
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11k
поручик Ржевский 22 минуты назад
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33k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Если подать коллективную жалобу ,то можно срубить бабла с производителя.
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