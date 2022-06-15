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Как картинка из соцсетей бывает далека от реальности

Как картинка из соцсетей бывает далека от реальности

Автор:
15 июня 2022 09:55
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   люди   обман   ожидание реальность   прикол   фото   фотошоп   
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В социальных сетях люди часто хотят показаться лучше, чем есть на самом деле. И это не так уж сложно. Ведь можно выкладывать только удачные фотографии, на которых свет, ракурс и макияж выполняют своё дело.

А разнообразные фильтры и маски могут довести внешность до идеала и даже изменить её до неузнаваемости. В этом посте мы собрали для вас коллажи, которые покажут, как картинка из социальных сетей бывает далека от реальности.


Разница очевидна

×
×

Румынская певица


Первое фото она опубликовала в своих социальных сетях, а второе — скрин из видео.


Когда стилист отмечает на фото без фильтров


Инстаграм* и YouTube


Фото и кадр из стрима


Немного манипуляций — и все будут думать, что ты в Париже


С обработкой и без


Фото из профиля и оригинал


Фото на билборде и реальность


Очевидно изменена форма лица


Инстаграм* и кадры из шоу


Сглаженная кожа, тонкий нос, и форма лица выглядит немного по-другому


Сила фильтров


Актриса в рекламе натурального шампуня


Самопрезентация на фоне собственной фотографии из резюме


Когда используешь столько фильтров, что уже забываешь, как выглядишь


Фото из профиля и пресс-фото из телешоу

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Юмор   люди   обман   ожидание реальность   прикол   фото   фотошоп   
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6  комментариев
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10k
Андрей Ма-С 2 часа назад
эммм.... без фильтров она как бы красивее, или я что то не так вижу???
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9k
Hunson Abadeer 15 минут назад
всё обман!!!!!
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8k
Б.Касторский 44 минуты назад
Жаль не поддержали инициативу помечать отредактированные фотографии, а ещё лучше, что бы рядом был оригинал. Проверить фото на редактирование элементарно, читал отзывы специалистов на эту инициативу.
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243
Валерий Час назад
Как говорят в Одессе, две большие разницы.
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3k
Motorola Час назад
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11k
Dihydrogen Monoxide Час назад
большинство и так и так жабы.
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