Как картинка из соцсетей бывает далека от реальности

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В социальных сетях люди часто хотят показаться лучше, чем есть на самом деле. И это не так уж сложно. Ведь можно выкладывать только удачные фотографии, на которых свет, ракурс и макияж выполняют своё дело.
А разнообразные фильтры и маски могут довести внешность до идеала и даже изменить её до неузнаваемости. В этом посте мы собрали для вас коллажи, которые покажут, как картинка из социальных сетей бывает далека от реальности.
Разница очевидна
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Румынская певица
Первое фото она опубликовала в своих социальных сетях, а второе — скрин из видео.
Когда стилист отмечает на фото без фильтров
Инстаграм* и YouTube
Фото и кадр из стрима
Немного манипуляций — и все будут думать, что ты в Париже
С обработкой и без
Фото из профиля и оригинал
Фото на билборде и реальность
Очевидно изменена форма лица
Инстаграм* и кадры из шоу
Сглаженная кожа, тонкий нос, и форма лица выглядит немного по-другому
Сила фильтров
Актриса в рекламе натурального шампуня
Самопрезентация на фоне собственной фотографии из резюме
Когда используешь столько фильтров, что уже забываешь, как выглядишь
Фото из профиля и пресс-фото из телешоу
* Запрещены в РФ
Источник:
АНТИФИШКИ
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