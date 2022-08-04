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14 раз, когда восторженные ожидания разбились о суровую реальность

14 раз, когда восторженные ожидания разбились о суровую реальность

Автор:
04 августа 2022 13:05
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   заказ   обман   ожидание и реальность   прикол   смешно   фото   
726
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В ожидании крутой покупки, классного вида в путешествии и даже обычного заказа в ресторане мы предвкушаем радость. Но порой реальность оказывается совсем иной. Герои нашей подборки столкнулись с суровым миром, который испортил все планы.

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А вас когда-нибудь огорчало событие в стиле "Ожидание и реальность"?

Источник:

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Метки: забавно   заказ   обман   ожидание и реальность   прикол   смешно   фото   
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1  комментарий
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Shtoppi 12 минут назад
Не стареющий тренд на селе))))))))))
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