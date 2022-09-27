14 девушек, которые перестарались с фотошопом - и стали королевами рубрики "Ожидание и реальность"

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Выглядеть идеально - мечта многих девушек. Некоторые так сильно заморачиваются, что круглосуточно редактируют свое лицо и дело, лишь бы соответствовать каким-то странным идеалам.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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