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14 девушек, которые перестарались с фотошопом - и стали королевами рубрики "Ожидание и реальность"

14 девушек, которые перестарались с фотошопом - и стали королевами рубрики "Ожидание и реальность"

Автор:
27 сентября 2022 12:35
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол.   обман   ожидание и реальность   перестарались   редактор фото   фото   фотошоп   
3000
15

Выглядеть идеально - мечта многих девушек. Некоторые так сильно заморачиваются, что круглосуточно редактируют свое лицо и дело, лишь бы соответствовать каким-то странным идеалам.

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Источник:

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Метки: Прикол.   обман   ожидание и реальность   перестарались   редактор фото   фото   фотошоп   
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6  комментариев
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54
Brother82 2 часа назад
Уже на стадии просмотра фотографий)
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S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
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19k
Mexanik79 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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smakido 2 часа назад
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11k
Kostick 2 часа назад
ой) 101% инстасамок, свято верят в то, что они и в реале такие, как с теми жуткими фильтрами))
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