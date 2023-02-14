Тот момент, когда ожидание и реальность не совпали даже на 0,0000001%

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Так устроен наш мозг, что видя картинку с блюдом или фото с будущей вещи, мы сразу активируем режим ожидания. И порой реальность даёт пинка под зад, сразу же демонстрируя, что красивая картинка не имеет ничего общего с нашими ожиданиями.
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А у вас случались провальные покупки?
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