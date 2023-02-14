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Тот момент, когда ожидание и реальность не совпали даже на 0,0000001%

Тот момент, когда ожидание и реальность не совпали даже на 0,0000001%

Автор:
14 февраля 2023 14:10
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   кругом обман   не ожидал   обман   ожидание и реальность   смешно   фото   
1280
15

Так устроен наш мозг, что видя картинку с блюдом или фото с будущей вещи, мы сразу активируем режим ожидания. И порой реальность даёт пинка под зад, сразу же демонстрируя, что красивая картинка не имеет ничего общего с нашими ожиданиями.

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А у вас случались провальные покупки?


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Метки: Прикол   кругом обман   не ожидал   обман   ожидание и реальность   смешно   фото   
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2  комментария
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Б.Касторский 40 минут назад
Многие за малые деньги хотят чуда, потому и "обманываются". Пользуюсь интернет магазинами давно. За дешевизной не гонюсь. Читаю отзывы и... удивительно, но пока ни разу не обманули и не был обманут в ожиданиях.
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75k
7guest 4 минуты назад
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