Тот момент, когда ожидание и реальность не совпали даже на 0,0000001%

Так устроен наш мозг, что видя картинку с блюдом или фото с будущей вещи, мы сразу активируем режим ожидания. И порой реальность даёт пинка под зад, сразу же демонстрируя, что красивая картинка не имеет ничего общего с нашими ожиданиями.