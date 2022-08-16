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Любимые герои из детства: кто придумал Электроника и как появился первый советский андроид

Любимые герои из детства: кто придумал Электроника и как появился первый советский андроид

Автор:
16 августа 2022 00:43
Сообщество : RealFishki
Метки: android   Автор   СССР   детство   евгений велтистов   писатель   приключения электроника   робот   
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“Отцом” Электроника стал Евгений Серафимович Велтистов. Отличный фантаст и разносторонний человек. Именно его мастерству и фантазии мы обязаны появлением неповторимой книги и фильма.

Евгений родился 21 июля 1934 года. Спустя 30 лет он опубликовал первую повесть о подростке-андроиде, “Электроник - мальчик из чемодана”. Кстати, этого героя автор придумал, когда поехал в отпуск и прихватил с собой целый чемодан с книгами. Он тащил эту тяжесть и чтобы отвлечься, фантазировал, что же такого тяжёлого можно нести в чемодане. И решил, что это может быть робот, и когда откроют крышку, он скажет: “Привет! Я Электроник”.

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Благодаря этой идее, Велтистов создал четыре повести и сценарий к трёхсерийному фильму. Позже за этот сценарий он получил Государственную премию.

Бюджет фильма был не резиновым, поэтому от большинства девайсов из будущего, вроде плоского ТВ, видеосвязи и летающих такси, пришлось отказаться. По сути, от будущего остался только один андроид Электроник.

А почему Велтистов стал писать о роботах? Евгений окончил факультет журналистики МГУ и устроился работать в “Пионерскую правду”, потом в “Огонёк”. После легендарного полёта Гагарина, наука была на подъёме и Велтистов писал о технологиях и познакомился с виднейшими учёными и инженерами страны. В том числе с Королёвым и Капицей.

Пообщавшись с гениями, Евгений увлёкся кибернетикой и робототехникой. И ему захотелось внести свой вклад - написать книгу о будущем. Его первой вещью стала “Приключения на дне моря”, она вышла в 1960 году. А спустя несколько лет появился Электроник.

Книга была довольно популярной, но настоящим хитом стала после экранизации. Она произошла спустя 15 лет после выхода повести и ради неё Велтистов полностью переработал всю историю об Электронике. К тому моменту он уже сделал карьеру - заведующим отделом по идеологии Центрального Комитета КПСС и куратором Центрального телевидения СССР от ЦК. Свободного времени было немного, но он всё равно сел за сценарий и блестяще справился с этой задачей.

Многие герои имели реальные прототипы. Виктор Иванович Громов, создатель Электроника - это Аксель Иванович Берг, один из известнейших кибернетиков страны.

Учитель математики Семён Таратар - это педагог и хороший приятель Велтистова, Исаак Яковлевич Танатар.

Так что и кино, и повесть, стали классикой и вошли в золотой фонд советской фантастики.

А Велтистов продолжил трудиться: кроме основной работы, он написал сценарий для телеспектакля “Хоббит или путешествие туда и обратно” и помог Сергею Капице создать программу “Очевидное-невероятное”.

Но стал известен и любим именно как автор книг об Электронике, которыми зачитывалось несколько поколений советских детей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: android   Автор   СССР   детство   евгений велтистов   писатель   приключения электроника   робот   
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12  комментариев
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4k
Олег Данилов 4 часа назад
первым советским андроидом? а Роберт? А Пугачева про кого пела когда школу окончила?
Ссылка www.youtube.com
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988
Злодей Полчаса назад
Вот скажу честно, никогда не был поклонником этого фильма. Не заходил он мне в детстве. Слишком мало там было электроника и слишком много обычно драмы. В это время, помоему, в пиндосии снимали терминатора.
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24k
Правдоруб Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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24k
Правдоруб 36 минут назад
Ссылка youtu.be
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108k
Москвичка 40 минут назад
Один из самых любимых фильмов моего советского детства!
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−68
Киргуда 4 часа назад
Первым советским андроидом был Буратино. Электроник был уже второй версией. Пришлось много чего переделывать. И дрова были уже несовместимые.
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28
Ирина 6 часов назад
Мои ровесники... но мне больше нравился сериал "Приключения Петрова и Васечкина".
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4k
satra 7 часов назад
Ссылка coub.com
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