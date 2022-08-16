Любимые герои из детства: кто придумал Электроника и как появился первый советский андроид

“Отцом” Электроника стал Евгений Серафимович Велтистов. Отличный фантаст и разносторонний человек. Именно его мастерству и фантазии мы обязаны появлением неповторимой книги и фильма.
Евгений родился 21 июля 1934 года. Спустя 30 лет он опубликовал первую повесть о подростке-андроиде, “Электроник - мальчик из чемодана”. Кстати, этого героя автор придумал, когда поехал в отпуск и прихватил с собой целый чемодан с книгами. Он тащил эту тяжесть и чтобы отвлечься, фантазировал, что же такого тяжёлого можно нести в чемодане. И решил, что это может быть робот, и когда откроют крышку, он скажет: “Привет! Я Электроник”.
Благодаря этой идее, Велтистов создал четыре повести и сценарий к трёхсерийному фильму. Позже за этот сценарий он получил Государственную премию.
Бюджет фильма был не резиновым, поэтому от большинства девайсов из будущего, вроде плоского ТВ, видеосвязи и летающих такси, пришлось отказаться. По сути, от будущего остался только один андроид Электроник.
А почему Велтистов стал писать о роботах? Евгений окончил факультет журналистики МГУ и устроился работать в “Пионерскую правду”, потом в “Огонёк”. После легендарного полёта Гагарина, наука была на подъёме и Велтистов писал о технологиях и познакомился с виднейшими учёными и инженерами страны. В том числе с Королёвым и Капицей.
Пообщавшись с гениями, Евгений увлёкся кибернетикой и робототехникой. И ему захотелось внести свой вклад - написать книгу о будущем. Его первой вещью стала “Приключения на дне моря”, она вышла в 1960 году. А спустя несколько лет появился Электроник.
Книга была довольно популярной, но настоящим хитом стала после экранизации. Она произошла спустя 15 лет после выхода повести и ради неё Велтистов полностью переработал всю историю об Электронике. К тому моменту он уже сделал карьеру - заведующим отделом по идеологии Центрального Комитета КПСС и куратором Центрального телевидения СССР от ЦК. Свободного времени было немного, но он всё равно сел за сценарий и блестяще справился с этой задачей.
Многие герои имели реальные прототипы. Виктор Иванович Громов, создатель Электроника - это Аксель Иванович Берг, один из известнейших кибернетиков страны.
Учитель математики Семён Таратар - это педагог и хороший приятель Велтистова, Исаак Яковлевич Танатар.
Так что и кино, и повесть, стали классикой и вошли в золотой фонд советской фантастики.
А Велтистов продолжил трудиться: кроме основной работы, он написал сценарий для телеспектакля “Хоббит или путешествие туда и обратно” и помог Сергею Капице создать программу “Очевидное-невероятное”.
Но стал известен и любим именно как автор книг об Электронике, которыми зачитывалось несколько поколений советских детей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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