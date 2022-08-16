Любимые герои из детства: кто придумал Электроника и как появился первый советский андроид

Благодаря этой идее, Велтистов создал четыре повести и сценарий к трёхсерийному фильму. Позже за этот сценарий он получил Государственную премию.

Бюджет фильма был не резиновым, поэтому от большинства девайсов из будущего, вроде плоского ТВ, видеосвязи и летающих такси, пришлось отказаться. По сути, от будущего остался только один андроид Электроник.