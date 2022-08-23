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Мария Будберг: как она стала любовницей Уэллса и Горького и работала на разведки двух стран

Мария Будберг: как она стала любовницей Уэллса и Горького и работала на разведки двух стран

Автор:
23 августа 2022 01:12
Сообщество : RealFishki
Метки: Великобритания   Герберт Уэллс   Максим Горький   СССР   мария будберг   писатель   разведка   шпионка   
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Будберг была самой загадочной разведчицей XX века - её жизнь окутана целым ворохом мифов.

Мария Будберг умела кружить голову мужчинам: два замужества, череда кратких романов и отношения с такими знаменитыми людьми как Горький и Уэллс.

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Причём Будберг сложно назвать красоткой, но определённый шарм у неё всё же был. Вот как описывал её Уэллс:

“Она, безусловно, неопрятна, лоб ее изборожден тревожными морщинами, нос сломан. Она очень быстро ест, заглатывая огромные куски, пьет много водки, и у нее грубоватый, глухой голос, вероятно, оттого, что она заядлая курильщица. Однако всякий раз, как я видел ее рядом с другими женщинами, она определенно оказывалась и привлекательнее, и интереснее остальных”.

Поэтому она никогда не страдала от недостатка мужского внимания. И один из поклонников втянул её в шпионские сети.

В августе 1918 года Будберг арестовали в Москве вместе с главой английской миссии сэром Брюсом Локкартом.

Их обвинили в участии в заговоре западных держав и подготовке свержения советского строя. Дипломата вскоре освободили и выслали из страны. Мария тоже вышла на свободу - вероятно, после согласия работать на разведку большевиков.

Она устроилась на работу ассистентом к Максиму Горькому и довольно быстро вскружила ему голову. Параллельно она вступила в интимные отношения с приехавшим в СССР Гербертом Уэллсом - писатель остановился в доме Горького и не устоял перед чарами Марии.

Горький знал об их связи и возмущался. В ответ на это, Мария заявила:

«Даже для самой любвеобильной женщины сразу два знаменитых писателя — это слишком много!»

Потом она продолжила отношения с Горьким и пара жила то в СССР, то в Италии. В 1933 году Горький вернулся на родину, а Будберг осталась на западе. Она отправилась в Вену, нашла там Локкарта и возобновила их отношения. Забавно, что Локкарт в то время как раз написал книгу “Британский агент” - как раз о московских событиях 1918 года, по ней сняли одноимённый фильм и парочка вместе пришла на его премьеру.

А в 1936 году Будберг приехала в СССР и посетила тяжело болеющего Горького. Он скончался вскоре после её визита.

Затем Будберг поехала в Лондон и обосновалась рядом с Гербертом Уэллсом. Он в ней души не чаял и завещал 100 тысяч долларов. В начале 1950-х за Марию взялась британская разведка - её обвинили в шпионаже в пользу СССР. Однако всё ограничилось допросом, после этой беседы, Будберг спокойно вернулась в свою уютную лондонскую квартиру. Уж слишком легко она отделывалась и от английской, и от советской разведки, поэтому её и подозревали в работе на два лагеря. Также её приписывали романом с каким-то влиятельным английским силовиком, который помогал ей “разруливать” проблемы и присматривал за тем, чтобы её никто не трогал.

Но штука в том, никаких доказательств её работы на какую-либо разведку нет. Секретных данных никто не оглашал, а личный архив Марии Будберг сгорел незадолго до её смерти в 1974 году.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великобритания   Герберт Уэллс   Максим Горький   СССР   мария будберг   писатель   разведка   шпионка   
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Lexx 8 часов назад
Что тут скажешь... Высший пилотаж.
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