Мария Будберг: как она стала любовницей Уэллса и Горького и работала на разведки двух стран

“Она, безусловно, неопрятна, лоб ее изборожден тревожными морщинами, нос сломан. Она очень быстро ест, заглатывая огромные куски, пьет много водки, и у нее грубоватый, глухой голос, вероятно, оттого, что она заядлая курильщица. Однако всякий раз, как я видел ее рядом с другими женщинами, она определенно оказывалась и привлекательнее, и интереснее остальных”.

Поэтому она никогда не страдала от недостатка мужского внимания. И один из поклонников втянул её в шпионские сети.