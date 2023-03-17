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Зачем отец Чехова хотел изгнать из него бесов

Зачем отец Чехова хотел изгнать из него бесов

Автор:
17 марта 2023 00:44
Сообщество : RealFishki
Метки: Антон Павлович Чехов   Священник   бесы   грабитель   демоны   детство   лавка   отец   писатель   экзорцизм   
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У знаменитого писателя был суровый родитель - в основном, воспитание сводилось к побоям. Но было и ещё кое-что.

Детство у Антона Павловича было невесёлым. Дома - постоянный гнёт отца, гимназия тоже не давала никакой отдушины. Хоть какое-то утешение давали спектакли: юный Антон любил театр и бегал на представления при первой же возможности.

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Но нечасто: у отца была бакалейная лавка и с пяти утра он заставлял детей стоять у порога и зазывать посетителей. А вечером - сторожить магазин от злоумышленников. Батенька любил повторять, что можно полагаться только на хозяйский глаз, а на наёмных работников нельзя.

В этой лавке Антон Павлович чуть не распрощался с жизнью.

Как-то раз туда влетел грабитель с ножом и потребовал отдать выручку и продукты. Антон не растерялся, а впал в ярость и с голыми руками набросился на верзилу. Выбил нож, скрутил руки и только после этого стал звать на помощь.

Никто не мог понять, как тощий мальчишка поборол здоровенного лба. Самое интересное, что и Антон этого не понимал.

Когда о грабителе узнали соседи - стали шептаться, что в парня вселился бес, так посчитал и его отец. Он отвёл Антона к батюшке и попросил провести обряд экзорцизма. Но священник поговорил с мальчиком и сказал отцу, чтобы тот не занимался ерундой: никаких бесов у парня нет.

Так Антон Павлович избежал изгнания демонов. И даже когда вырос, с трудом вспоминал об отце хоть что-то хорошее.

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Метки: Антон Павлович Чехов   Священник   бесы   грабитель   демоны   детство   лавка   отец   писатель   экзорцизм   
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