Зачем отец Чехова хотел изгнать из него бесов

Как-то раз туда влетел грабитель с ножом и потребовал отдать выручку и продукты. Антон не растерялся, а впал в ярость и с голыми руками набросился на верзилу. Выбил нож, скрутил руки и только после этого стал звать на помощь.

Никто не мог понять, как тощий мальчишка поборол здоровенного лба. Самое интересное, что и Антон этого не понимал.

Когда о грабителе узнали соседи - стали шептаться, что в парня вселился бес, так посчитал и его отец. Он отвёл Антона к батюшке и попросил провести обряд экзорцизма. Но священник поговорил с мальчиком и сказал отцу, чтобы тот не занимался ерундой: никаких бесов у парня нет.