Китайская официантка мастерски выдаёт себя за андроида

Репортёры новостных изданий поспешили за подробностями в ресторан, но обнаружили настоящего человека.

Оказалось, официантка является владелицей заведения. В свободное время 26-летняя девушка участвует в уличных представлениях.

Цинь говорит, что танцы остаются её главной страстью в жизни. С тех пор как три года назад китаянка открыла ресторан, она и её друзья регулярно устраивают представления для посетителей.