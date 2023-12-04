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Китайская официантка мастерски выдаёт себя за андроида

Китайская официантка мастерски выдаёт себя за андроида

Автор:
04 декабря 2023 07:58
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Android   Китай   официантка   представление   ресторан   робот   
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В Сети завирусилось видео с официанткой из китайского города Чунцин. Девушка так филигранно имитирует роботизированные движения, что её принимают за андроида.

В то время как над миром нависла угроза, что роботы с искусственным интеллектом оставят людей без работы, в Сети появились кадры андроида, приветствующего посетителей ресторана в Чунцине. Однако официантка более реалистична, чем кажется на первый взгляд.

Репортёры новостных изданий поспешили за подробностями в ресторан, но обнаружили настоящего человека.

Оказалось, официантка является владелицей заведения. В свободное время 26-летняя девушка участвует в уличных представлениях.

Цинь говорит, что танцы остаются её главной страстью в жизни. С тех пор как три года назад китаянка открыла ресторан, она и её друзья регулярно устраивают представления для посетителей.

Но по-настоящему Цинь озолотилась в начале этого года, когда стала изображать андроида. Выступления настолько правдоподобны, что новые клиенты не могут отличить её от искусственного существа.

Теперь гости приходят в ресторан не только за вкусным ужином и крепкими напитками, но и увидеть Цинь. Государственные СМИ ставят её в пример, как можно использовать личные таланты и хобби, чтобы выделиться среди конкурентов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Android   Китай   официантка   представление   ресторан   робот   
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6k
livaneth 51 минуту назад
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695
александр ломовицкий 13 минут назад
мы в молодости как то тоже изображали паралитиков и приставали к прохожим на предмет "дай мелочи" или "зззаккурритть ннннайдеттца?" люди шарахались от нас а нам было весело . было нам по 14-16 лет и были мы дебилами
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5k
foggen2 23 минуты назад
Хороша,чертовка!
Уровень владения собственным телом очень высок.
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18k
banzai7 Полчаса назад
Вот эта девчушка поинтересней будет.
Ссылка youtu.be
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