Китайская официантка мастерски выдаёт себя за андроида

В Сети завирусилось видео с официанткой из китайского города Чунцин. Девушка так филигранно имитирует роботизированные движения, что её принимают за андроида.
В то время как над миром нависла угроза, что роботы с искусственным интеллектом оставят людей без работы, в Сети появились кадры андроида, приветствующего посетителей ресторана в Чунцине. Однако официантка более реалистична, чем кажется на первый взгляд.
Репортёры новостных изданий поспешили за подробностями в ресторан, но обнаружили настоящего человека.
Оказалось, официантка является владелицей заведения. В свободное время 26-летняя девушка участвует в уличных представлениях.
Цинь говорит, что танцы остаются её главной страстью в жизни. С тех пор как три года назад китаянка открыла ресторан, она и её друзья регулярно устраивают представления для посетителей.
Но по-настоящему Цинь озолотилась в начале этого года, когда стала изображать андроида. Выступления настолько правдоподобны, что новые клиенты не могут отличить её от искусственного существа.
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Теперь гости приходят в ресторан не только за вкусным ужином и крепкими напитками, но и увидеть Цинь. Государственные СМИ ставят её в пример, как можно использовать личные таланты и хобби, чтобы выделиться среди конкурентов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Уровень владения собственным телом очень высок.