Лазарь Лагин — раб волшебной лампы (о жизни и книгах автора «Старика Хоттабыча»)⁠⁠

Я всегда восхищался работой Лагина — и не только смелостью его фантазии, не только сюжетным мастерством, но и превосходной стилистикой, умением пользоваться словом, своеобразной интонацией, по которой узнавал автора с первых же строк, что, как известно, можно сказать далеко не о каждом писателе.

Аркадий Стругацкий

Лазарь Лагин... Вряд ли найдётся в нашем отечестве человек, который не читал, не смотрел или хотя бы не слышал историю древнего джинна Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба, попавшего в услужение к советскому пионеру Вольке. А где «Старик Хоттабыч», там и его автор Лазарь Лагин. Но так уж вышло, что этот замечательный советский писатель, подобно джинну, превратился в «раба волшебной лампы» — своей знаменитой книги. А ведь есть у Лазаря Лагина немало и других достойных произведений.

21 ноября 1903 года (по новому стилю — 4 декабря) в белорусском городе Витебске родился Лазарь Иосифович Гинзбург. В те годы в Витебске проживало много евреев (самый знаменитый выходец из местной общины, безусловно, Марк Шагал), и большинство прозябало в бедности; семья Гинзбургов не исключение. Отец будущего писателя Иосиф за гроши перегонял плоты по Западной Двине. Мама Хана занималась семьёй — забот ей хватало, пятеро детишек как-никак!

Чуть погодя Гинзбурги перебрались в Минск, где отец семейства открыл скобяную лавчонку. Когда Лазарь закончил школу, страна уже была охвачена гражданской войной. 16-летний парнишка уходит на фронт — и на чьей стороне прикажете сражаться потомственному голодранцу? Конечно же, за красных! Менее чем через год, в 1920-м, Лазарь Гинзбург получает партийный билет, а чуть позже становится одним из организаторов белорусского комсомола.

Писать Лазарь начал еще в окопах. Время было такое: в одной руке маузер, в другой книга. Поначалу юный большевик сочинял стихи — столкнувшись в Ростове с великим пролетарским поэтом Маяковским, Лазарь показал ему свои опусы и удостоился похвалы. Однако Гинзбург трезво оценивал свои возможности: «Говоря откровенно, у меня имеется немалая заслуга перед отечественной литературой: я вовремя и навеки перестал писать стихи».

Публиковался Лазарь с 1922 года как рабкор («рабочий корреспондент» — так называли тогда авторов-любителей, которые присылали в газеты материалы «с мест»). Одновременно учился: поскольку с детства любил петь, провёл год в стенах Минской консерватории, но бросил, не справившись с теорией, после чего уехал в Москву.

Там в 1925 году Лазарь закончил Нархоз, после армии поступил в аспирантуру Института красной профессуры, готовил диссертацию. И писал, писал, писал. В то время родился его псевдоним Лагин — от слияния начальных слогов имени и фамилии (с 1956 года псевдоним официально заменил фамилию).