Как я отдыхал в Артеке

Я помню пионерлагерь "Артек", потому, что был в нем в 1980 году. Я сам 1970 г/р. Меня туда мамаша моя засунула по великому блату. Лагерь мне сразу понравился, ну типа пейзажи, природа и все такое... А обитатели лагеря вот нет. Там в основном обитали отпрыски советской номенклатуры, а также лица, к ним приближенные. Вся эта гоп-компания была разбавлена, впрочем, детями полезных людей: Завунивермагом, Завкомиссионки, зубных техников, автомехаников и дальше, по нисходящей...

Первый вопрос, который задал мне Артекский пионер Леонид (Я о нем позже еще поговорю, личность интересная) - кто твои родители? Обстановка была "крайне дружественная" - присутствовало около пяти мальчиков, судя по всему, из солидных семей и трех девочек, чьи семьи также отсутствием положения в обществе далеко не страдали... Ну я так ответил взаправду, что отец мой - деревенский кузнец, а мама - заведует магазином. Леонидос, тогда спросил, поморщившись - "Сельпо, что ли заведует"? А девочка Надя (дочка или внучка (ХЗ) минкульта Демичева, как мне потом сказали) спросила: "А кузнец, это который молотком всех бьет?"

В общем не приняли меня в высший состав. Приняли в низший - как-то, дети таксистов (это раньше привилегированный класс был), автослесарей, завпродмагами, завовощебазами и пр. Мне там тоже не особо понравилось. Основные разговоры шли за фирменные шмотки и за то, как взрослые трахаются. Фирменные шмотки у меня были (спасибо маме... Огромное человеческое спасибо! без них меня бы тупо зачморили).

Отдельный пласт иностранные дети - их там было довольно много. В основном кубинцы, и прочие латиносы, а также арабы и африканцы всех мастей.

Вспомнил еще, когда уже в лагерь заехал - со мной пионервожатая Катя (Катрин... она очень хорошая была, человечная и очень красивая) провела установленную беседу, чтобы я к иностранцам не лез и, желательно, даже не подходил.

По ходу так было принято и иностранные дети, тоже обособленно так держались, за исключением кубинца Фиделя (как ни странно кубинца назвали Фидель...). Я как-то задружил с этим парнишкой, хотя сам плохо говорил по-английски, а он и того хуже. Но мы понимали друг друга.

Вот в оригинальном посте мне некоторые писали, дескать не было такого в 1980 г. Я ХЗ я ничего не придумываю. Вы мои посты и комментарии почитайте, я как деревенский пономарь, что вижу – то пишу.

Ну и ладно, вернемся к основному…

Начну, пожалуй, с негласного лидера нашего отряда Пионера Леонида. Отряды в Артеке разбивались по возрасту.: 1-й самые старшие, которым уже секс был интересен (В Артеке секса строго не было. За это был расстрел на месте и немедленная депортация к родителям, но платонические отношения с поцелуями и обжиманиями, впрочем, не возбранялись). 2-й отряд был середняк – 10-12 лет (самый большой). 3-й отряд – еще не пионеры – октябряшки, готовящиеся стать пионерами – у нас их было мало.

Пионер Леонид был старший в моем отряде. Он был старше меня на 2 года и пользовался непререкаемым авторитетом. Насколько я помню он был сыном Первого секретаря Московского Обкома КПСС Василия Конотопа (для нас дяди Васи – он при мне один раз приезжал в Артек и, по моему мнению, был вполне неплохим мужиком, правда очень любил фотографироваться, ну так-то, а кто не любит. Мужчина он был видный, только сына как-то не очень долюбливал, может это и него родной сын был? ХЗ…

Наш Леонидас тоже, как-то не шибко любил батю и отзывался о нем временами, как-то не очень. Впрочем, он положительно ни о ком не отзывался. Таким он был лидером!

Ну и обосрался наш Леонид только раз на праздновании открытия Олимпиады-80, причем в буквальном смысле слова. В Артеке был грандиозный праздник, в честь этого события. И мы все надели праздничную белую форму (для мальчиков – белые шорты и рубашки, для девочек – белые юбки и блузки), повязали красные галстуки. С утра состоялась праздничная линейка, а Леонидос за завтраком поспорил с пионером Юликом Кравченко сыном министра легкой промышленности СССР, что сможет выпить 10 стаканов молока залпом и выиграл спор!

По росту я стоял вторым за Леонидом на линейке. Играет праздничная музыка. Произносятся речи. Торжественность – зашкаливает. Краем уха слышу справа – длинное такое Пуууу… Потом покороче маленько – так пуу… пуу… пуу… прр… Смотрю на Леонидаса – наталкиваюсь на яростный взгляд и шепот: «на трибуну, сука смотри…». Ну я и смотрел на трибуну, мне чего больше всех надо, что ли…? Я может вообще – природой любуюсь…Только смотрю Леонид начинает, как-то активно двигать тазом и говорит: «ногу свело чего-то». А дальше совсем уж неразбериха. У Леонида получился звук такой плю-квак и на белых шортах расплылось здоровое грязное пятно…

И он при этом при всем еще на жопу садится и начинает плакать и вроде даже, как рыдать. Благо, никто особо не заострялся, он только всеобщее внимание привел тем, что сел.

А мне его просто жалко стало. Я рубаху свою снял праздничную. Громко крикнул – «У пионера ногу свело. Спешу на помощь». Замотал ему обосранную жопу рубахой, типа я ногу перевязываю… Положил его руку на плечо и типа, десантирую его в медчасть. А народ бравирует, аплодирует мне с криками дескать пионер всегда поможет пионеру. Ну вот на этой бравурной ноте я Леонидаса и вывел с линейки. Опять же поддержал достоинство нашего отряда!

Дальше Леонидос окончательно просрался в кустах и сделал попытку вернуть мне мою изгвазданную в сиятельном говне праздничную рубаху. Лицо его было в слезах, красным и опухшим, как выражаются самураи – в тот момент он совершенно потерял лицо…

Кстати, на следующий день Леонид вел себя, как ни в чем ни-бывало, правда все его подтрунивания надо мной закончились. Мы не говорили никогда с ним на эту тему больше. Он никогда больше не доставал меня, а когда уже разъезжаясь садились в автобусы – подбежал ко мне и крепко обнял. Потом в кармане штанов, я нашел зажигалку Зиппо Леонида, от которой тащился весь лагерь.

Вот, наверное, и вся история. Хотелось бы рассказать еще о пионервожатой Катрин и о моем кубинском дружбане Фиделе, но, скорее всего – в другой раз. Завтра работы много и вставать рано…

Спасибо всем, кто одолел столько букаф!