Впечатляет: робота Надю научили боксировать

Команда IHMC Robotics объясняет, что её главная задача - разработать "высокомобильных наземных роботов, способных работать в закрытых помещениях, где лестницы, стремянки и завалы требуют от робота такого же диапазона движений, как у человека".

Так, Надя сможет помогать во многих отраслях, в том числе при тушении пожаров, ликвидации последствий стихийных бедствий и обезвреживании бомб. При правильном наборе возможностей робот сможет работать как человек, а людям не придётся подвергать себя опасности.