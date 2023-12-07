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Впечатляет: робота Надю научили боксировать

Впечатляет: робота Надю научили боксировать

Автор:
07 декабря 2023 08:42
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Android   бокс   надя   новшество   робот   робототехника   
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От вратаря до чемпиона Google по настольному теннису - роботы уже покоряют мир спорта. Похоже, теперь андроиды готовятся сразиться с боксёрами. На видео, опубликованном разработчиками, огромный робот тренируется с человеком и наносит хорошие удары.

Робот, получивший название Надя, описывается как "гуманоид следующего поколения робототехники". Это детище исследователей из IHMC Robotics и Boardwalk Robotics, названное в честь румынской гимнастки Нади Команечи, что говорит о главной цели разработки - достижении человеческого диапазона движений.

Один из самых сложных человекоподобных роботов имеет 29 суставов, позволяющих ему выполнять большой спектр разных движений. В видеоролике это демонстрируется на примере бокса. Исследователь дистанционно управляет роботом с помощью гарнитуры виртуальной реальности и контроллеров. Разработчики утверждают, что в будущем он может стать полностью автономным.

В комментариях многие выразили своё восхищение мастерством Нади:

"Потрясающая работа... революция началась".

"Отличный первый шаг к полной автономии и свободе (для Нади, разумеется)"

"Наконец-то что-то оригинальное! Больше никаких лазеров и самоходных орудий, теперь роботы просто будут бить вас по лицу!"

Однако скептики высказали опасения:

"Вот так, начинаем учить роботов бою. Это добром не кончится".

"Подождите, пока робот не обретет разум и не ударит вас по-настоящему".

"Они обманом заставили нас обучать их драться. Это уже началось".

Команда IHMC Robotics объясняет, что её главная задача - разработать "высокомобильных наземных роботов, способных работать в закрытых помещениях, где лестницы, стремянки и завалы требуют от робота такого же диапазона движений, как у человека".

Так, Надя сможет помогать во многих отраслях, в том числе при тушении пожаров, ликвидации последствий стихийных бедствий и обезвреживании бомб. При правильном наборе возможностей робот сможет работать как человек, а людям не придётся подвергать себя опасности.

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Метки: Android   бокс   надя   новшество   робот   робототехника   
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2  комментария
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16k
ss 16 минут назад
Лучше бы Надю научили Квартиру убирать, стирать и кашу варить.
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Fuchsia

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