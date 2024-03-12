Евгений Велтистов — создатель Электроника⁠⁠

«Наилучший» — по рождению

Необычная фамилия Евгения Велтистова происходит от греческого «вельтистос» — наилучший. Это одна из так называемых «семинарских» фамилий, которые присваивали слушателям семинарии, чтобы фамилии будущих священников звучали хоть и непонятно, но красиво, и подчеркивали их лучшие качества. Дед Евгения Велтистова, Философ Геннадиевич, сын дьякона Костромской губернии, перешёл из духовного сословия в светское ведомство. Он служил в правоохранительных органах царской России, пройдя путь от околоточного надзирателя Московской городской полиции до надворного советника. Двое его сыновей погибли во время Гражданской войны, сражаясь на стороне Белой армии. Старший сын, Серафим, стал военным инженером.

Евгений был старшим из трёх детей Серафима Философовича и его супруги Зинаиды Ивановны, урождённой Замаевой. Он родился в Москве 21 июля 1934 года. В 1942 году стал учеником московской школы № 265 на Домниковской улице (ныне улица Маши Порываевой). В тяжёлое военное время книг и школьных тетрадей не хватало — нередко ребята учились писать с помощью дощечек. Женя мечтал стать продавцом детских книжек — «чтобы прочитать их все».