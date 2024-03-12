Евгений Велтистов — создатель Электроника⁠⁠

Писатель, сценарист и популяризатор науки Велтистов прежде всего известен как автор популярных книг о мальчике-роботе Электронике, которые приобрели просто культовый статус после выхода в 1979 году трехсерийной телевизионной экранизации «Приключения Электроника».
«Наилучший» — по рождению
Необычная фамилия Евгения Велтистова происходит от греческого «вельтистос» — наилучший. Это одна из так называемых «семинарских» фамилий, которые присваивали слушателям семинарии, чтобы фамилии будущих священников звучали хоть и непонятно, но красиво, и подчеркивали их лучшие качества. Дед Евгения Велтистова, Философ Геннадиевич, сын дьякона Костромской губернии, перешёл из духовного сословия в светское ведомство. Он служил в правоохранительных органах царской России, пройдя путь от околоточного надзирателя Московской городской полиции до надворного советника. Двое его сыновей погибли во время Гражданской войны, сражаясь на стороне Белой армии. Старший сын, Серафим, стал военным инженером.
Евгений был старшим из трёх детей Серафима Философовича и его супруги Зинаиды Ивановны, урождённой Замаевой. Он родился в Москве 21 июля 1934 года. В 1942 году стал учеником московской школы № 265 на Домниковской улице (ныне улица Маши Порываевой). В тяжёлое военное время книг и школьных тетрадей не хватало — нередко ребята учились писать с помощью дощечек. Женя мечтал стать продавцом детских книжек — «чтобы прочитать их все».
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Журналист
В 1951 году Евгений Велтистов окончил школу и поступил на факультет журналистики Московского государственного университета. После его окончания в 1956 году работал в газете «Пионерская правда», в журнале «Огонёк». Очень высокого и худого Велтистова (его рост составлял 202 см) в стенгазете карикатурно изображали стоящим сразу на трёх этажах здания — голова на третьем этаже, а ноги на первом.
Молодой журналист активно включился в работу редакции, стараясь расширить рамки журналистского задания: искал нестандартные сюжеты, интересных собеседников. Велтистов помог детскому саду получить фешенебельную дачу, отобранную у нечистого на руку чиновника. Благодаря его связям польский писатель-фантаст Станислав Лем смог побывать в Дубне и своими глазами увидеть атомный реактор. Итогом их совместной поездки стала статья Велтистова «“Секреты” Станислава Лема» (1965). Во время командировки в США молодому журналисту удалось взять интервью у начальника уголовной полиции Нью-Йорка.
В одном из арбатских переулков Е. Велтистов нашёл живущую в безвестности писательницу, автора слов песни «В лесу родилась ёлочка» Раису Адамовну Кудашеву, которой в том году исполнялось восемьдесят лет. В первом номере «Огонька» за 1958 год была опубликована небольшая заметка о её жизни и творчестве. После этого Раису Адамовну стали часто приглашать в детские сады и школы на встречи с детьми, что скрасило последние годы её жизни.
Позже Е. Велтистов занимал в «Огоньке» должность редактора отдела. Он публиковал материалы на последних страницах журнала: рассказы, фельетоны, кроссворды и др.
В 1962 году в Советском Союзе появился новый звуковой журнал — «Кругозор», тираж которого впоследствии доходил до полумиллиона экземпляров. Это был небольшой глянцевый «журнал с дыркой» — так его называли из-за того, что к нему прилагались гибкие пластинки с эстрадными шлягерами отечественных и зарубежных исполнителей. В киосках «Союзпечати» «Кругозор» раскупали мгновенно. У истоков журнала вместе с Ю. Визбором стоял Е. Велтистов. На посту заместителя первого главного редактора журнала он, по словам сотрудников редакции, «все вопросы решал на ходу, почти не задумываясь».
Аппаратчик ЦК КПСС и писатель-любитель
В 80-е годы Е. С. Велтистов перешёл на работу в аппарат Центрального Комитета КПСС, где курировал Центральное телевидение. Должность заведующего отделом по идеологии ЦК он совмещал с занятиями литературным творчеством. Современники отмечали его собранность и немногословность. Он считался человеком скрытным и достаточно жёстким, привыкшим добиваться поставленных задач. По-настоящему он раскрывался только перед своими близкими и как автор замечательных книг для детей.
Первая публикация повести «Новые приключения Электроника» — в газете «Пионерская правда» в 1984 году
Свою первую рукопись, «Приключения на дне моря», Е. Велтистов принёс в 1960 году в издательство «Детская литература». Это история о приключениях семиклассников с забавными прозвищами Пли, Молекула и Непейвода, которые отправились на каникулы из Москвы в Братск к дяде одного из них, старому лоцману. Проиллюстрировал книгу художник Б. И. Жутовский. Через два года вышло второе издание этой научно-фантастической повести.
В 1961 году женой Велтистова стала журналистка Марта Петровна Баранова. Она работала литературным сотрудником в редакции газеты «Пионерская правда», где заведовала отделом литературы и искусства, трудилась на должности корректора в Управлении делами Совета министров СССР. В 1962 году у супругов родился сын Максим. В соавторстве с Мартой Барановой Велтистов написал основанную на документальных фактах книгу о собаках-космонавтах «Тяпа, Борька и ракета», оформленную художниками Е. Т. Мигуновым и К. П. Ротовым (1962, 2-е издание 1965). Прототипом дворняжки Тяпы, главной героини повести «Тяпа, Борька и ракета», стала собака, побывавшая в космосе как минимум пять раз. До этого звавшаяся Кусачкой, она вошла в историю освоения космоса с новым именем Отважная. Книга была переведена на двадцать языков.
Газета «Комсомольская правда» в 1967 году впервые опубликовала повесть Е. Велтистова «Железный рыцарь на Луне». Через два года она вышла в издательстве «Молодая гвардия» под названием «Железный рыцарь». В ней рассказывается о советской автоматической межпланетной станции «Луна-9», которая в 1966 году впервые совершила мягкую посадку на поверхность спутника Земли и передала учёным панорамы поверхности Луны. Прототипами героев произведения стали С. П. Королёв и другие конструкторы ракет. В центре повествования — молодой человек, рабочий завода, на котором происходит сборка космических кораблей. Вчерашний школьник с гордостью ощущает причастность к ключевым событиям современности. За большой вклад в пропаганду достижений в изучении и освоении космического пространства Федерация космонавтики СССР наградила писателя медалью им. Ю. А. Гагарина. Члены отряда космонавтов, с которыми журналист много общался при подготовке номера «Кругозора» к пятой годовщине со для полёта Ю. А. Гагарина, оставили свои подписи в книжке автора.
В круг интересов Велтистова, известного журналиста, входили ядерная физика, космические исследования и кибернетика, электроника и робототехника, необычайно популярные в те годы. Он понимал, какие безграничные перспективы открываются перед человечеством с наступлением научно-технической революции. Испытываемым чувством сопричастности великим свершениям эпохи ему хотелось поделиться в своих книгах.
Огромный успех имела повесть-фантазия Евгения Велтистова «Электроник — мальчик из чемодана» (1964). Сам писатель рассказывал историю её замысла так: однажды, готовясь к поездке на курорт, он по ошибке взял с собой чемодан, полный книг. По дороге, удивляясь его тяжести, стал фантазировать: «Что, если в нём кто-то есть, например, электронный мальчик? Открою крышку, а он поздоровается и скажет, что его зовут Электроник».
Учёные, герои повести, создают в лаборатории профессора Громова подобную экспериментальную модель, получившую внешность мальчика с обложки журнала — ученика седьмого класса Серёжи Сыроежкина. Электроник так на него похож, что их путают не только в школе, но и дома. Основной темой повести стала дружба детей и робота, который учится испытывать человеческие чувства и постепенно всё больше становится похожим на обыкновенного мальчишку.
Материал для будущей книги Е. Велтистов собирал в московской школе с физико-математическим уклоном, где наблюдал за ребятами, изучая их характеры и поведение, впитывая атмосферу школьной жизни. Прототипом математика Таратара стал его хороший приятель, замечательный педагог Исаак Яковлевич Танатар, любивший учеников, увлечённый своей работой и даже издающий школьную газету на особенном, «танатарском» языке — языке математических формул. Образ профессора Громова, создателя Электроника, был «срисован» с Акселя Ивановича Берга — учёного, координировавшего в Советском Союзе все работы в области искусственного интеллекта, бионики, технической кибернетики и структурной лингвистики.
В первой книге об Электронике нашла отражение не только тема искусственного интеллекта: автор пишет об изобретениях, кажущихся читателям того времени совершенно невероятными: видеотелефоны, плоские телевизоры, такси-вертолёты и др. Учёный-физик, профессор Сергей Петрович Капица, которому Велтистов помог с телевизионной передачей «Очевидное — невероятное», называл Электроника «Буратино наших дней», а повесть о нём — сказкой, «спроецированной в электронный век».
Писатель-профессионал
В 1966 году Е. С. Велтистов стал членом Союза писателей СССР, членом редколлегии альманаха «Мир приключений». В нём в сокращённом варианте была опубликована его повесть «Глоток солнца» (№ 12, 1966), в которой рассказывается о контакте с инопланетной цивилизацией. Полностью повесть была опубликована в 1967 году в издательстве «Детская литература».
Повесть-сказка «Гум-Гам» (1970) — история о приключениях ученика третьего класса Максима и его инопланетного друга Гум-Гама, жителя мира, где все желания детей исполняет волшебная машина Автук. Повесть была экранизирована в 1985 году.
История Электроника получила продолжение в повести «Рэсси — неуловимый друг» (1971). Рэсси — разработанная Электроником вместе с професором Громовым модель неуничтожимой Редчайшей Электронной Собаки, которая может бежать, плыть и даже летать быстрее любого существа. Рэсси, Электроник и его одноклассники вступают в конфликт со злодеем фон Кругом, который хочет превратить редких животных в источник своего обогащения.
В 1975 году цикл об Электронике продолжила повесть Е. Велтистова «Победитель невозможного». Последней книгой о мальчике-роботе стала книга «Новые приключения Электроника» (1984).
В мае 1980 года на экраны страны вышел трёхсерийный фильм режиссёра Константина Бромберга «Приключения Электроника». Он принес Е. Велтистову поистине всенародную известность. Чтобы прочитать книгу, которую в библиотеке выдавали только на два дня, ребята записывались в очередь. Дети сразу полюбили электронного мальчика. Про Электроника ставились спектакли. Возникли школьные кружки и клубы «Электроник», где подростки сами проектировали и испытывали роботов. Письма от читателей и зрителей приносили Е. Велтистову буквально в мешках — всего он получил их около восьмидесяти тысяч. В 1982 году за сценарий фильма «Приключения Электроника» писателю было присуждено звание лауреата Государственной премии СССР.
«Миллион и один день каникул» (1979, первая публикация в журнале «Пионер» в 1976 году) — фантастическая повесть-сказка Евгения Велтистова, рассказывающая о необычайных приключениях трёх школьников на борту космического корабля «Виктория», попавшего в сферу притяжения «чёрной дыры».
Кадр из фильма «Приключения Электроника» (1979)
Героями сказки «Классные и внеклассные приключения необыкновенных первоклассников» (1985) стали кролик Одноух и поросёнок Дыркорыл, воспитанники доброго бухгалтера Нехлебова.
Повесть «Золотые вёсла времени, или “Уйди-уйди”» появилась на страницах журнала «Пионер» (№ 1, 2, 1988 год). Это ностальгическая история о фантастическом путешествии в детство писателя, которое пришлось на военные и первые послевоенные годы. Евгений Велтистов был не только сказочником, но и публицистом. Ему принадлежит сборник «Излучать свет: хроника героев и строек от взятия Зимнего до штурма Вселенной» (1975), написанный в соавторстве с М. П. Барановой. В 1981 году на страницах журнала «Юность» появилась документальная повесть Е. Велтистова «Прасковья», посвященная подвигу воронежской колхозницы Прасковьи Щёголевой, в годы Великой Отечественной войны ценой своей жизни и жизней своих четырёх детей спасшей раненого лётчика. Отдельное издание повести вышло в 1983 году в Центрально-Чернозёмном книжном издательстве. В фантастическом романе «Ноктюрн пустоты» (1982) Е. Велтистов разоблачает буржуазных политиков, готовящих «климатическую» войну, которая может уничтожить жизнь на Земле.
Евгений Серафимович Велтистов был награждён орденами Дружбы народов и «Знак Почёта».
Писатель скончался 1 сентября 1989 года в Москве. Похоронен на столичном Троекуровском кладбище.
В журнале «Пионер» в 1991 году, уже после смерти Е. Велтистова, была опубликована его повесть о замечательном хирурге-ортопеде Г. А. Илизарове «Быть человеком».
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