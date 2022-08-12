На Байкале база отдыха запретила все языки, кроме русского

На одной из баз отдыха в Иркутске появилось объявление, которое запрещает все иностранные языки в столовой. Соответствующее объявление появилось на входе.

«В столовой разговаривать только на русском языке!» — гласит объявление.

По всей вероятности, это решение было принято в пику санкциям, которые сегодня в Европе вводят в разных странах против соотечественников.