На Байкале база отдыха запретила все языки, кроме русского

В Иркутской области владельцы базы отдыха заявили, что в столовой разрешён только русский язык. Любой иностранный язык теперь запрещён.
На одной из баз отдыха в Иркутске появилось объявление, которое запрещает все иностранные языки в столовой. Соответствующее объявление появилось на входе.
«В столовой разговаривать только на русском языке!» — гласит объявление.
По всей вероятности, это решение было принято в пику санкциям, которые сегодня в Европе вводят в разных странах против соотечественников.
Россияне прокомментировали это объявление.
"Ну и слава богу!"
"Вот так! Наш язык запрещают везде и мы теперь запретим все остальные!"
"Где этот отель? Надо ехать туда!"
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- На Байкале произошло мощное землетрясение
- "Поддержать своих": муж Вайкуле объяснил поступок певицы
- Российские разработчики показали арты и модели персонажей игры о «Смутном времени», на которую власти выделили 260 миллионов
- Физрук в Иркутской области заставлял учеников целоваться, приглашал выпить пива посмотреть порно
- «Ребят, пожалейте мать»: Лазарева* запретила детям даже приближаться к России
Я уж подумал: до чего искусственный интеллект дошел, база отдыха сама решения принимает.
Блин, а как же теперь туристам из Гондураса, Сомали или Новой Зеландии на этой базе столоваться??
85 субъектов Российской Федерации разговаривают на 277 языках и диалектах. неплохо бы хотя бы по одному представителю из них приехало в этот отель дать разок хозяину по морде. может это помогло бы от поцреотизма головного мозга.
p.s. я - русский и живу в России.
Хоть один документ покажи..где бы в РФ запрещалось на родном языке говорить....это тебе не Хохляндия.
а, да, в этом отеле в Иркутской области теперь хохляндия
Правильная мера!... Но не до конца! Нужно теперь пускать только с правильным цветом волос, предварительно измерив форму черепа. Неарии не пройдут!
не смешно тебе почему то...
Год назад был в Армении, а до этого несколько лет назад в Латвии - господи, как же жалко и смешно выглядят вот эти попытки у некоторых " я по русски не понимать" в сфере обслуживания. И что заметил - это всегда было в заведениях уровня ниже плинтуса. В нормальных - " да, дорогой, конечно, заходи, счас будет тебе официант, который говорит не хуже чем ты, чувствуй себя как дома" (с) дословно из одного ресторана Еревана ( и кормили там реально вкусно, обслуживали отлично), в Риге та же фигня.
Наверное потому-что там хуже чем в России?
Пускай переезжает в Россию.
У нас в России всё "отлично" :))))))