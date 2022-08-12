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На Байкале база отдыха запретила все языки, кроме русского

На Байкале база отдыха запретила все языки, кроме русского

Автор:
12 августа 2022 08:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Иркутск   Россия   база отдыха   байкал   иностранцы   интересное   русский язык   фото   
1251
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В Иркутской области владельцы базы отдыха заявили, что в столовой разрешён только русский язык. Любой иностранный язык теперь запрещён.

На одной из баз отдыха в Иркутске появилось объявление, которое запрещает все иностранные языки в столовой. Соответствующее объявление появилось на входе.

«В столовой разговаривать только на русском языке!» — гласит объявление.

По всей вероятности, это решение было принято в пику санкциям, которые сегодня в Европе вводят в разных странах против соотечественников.

Россияне прокомментировали это объявление.

"Ну и слава богу!"

"Вот так! Наш язык запрещают везде и мы теперь запретим все остальные!"

"Где этот отель? Надо ехать туда!"


Источник:

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Метки: Иркутск   Россия   база отдыха   байкал   иностранцы   интересное   русский язык   фото   
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32  комментария
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15k
куджо 48 минут назад
А на бурятское? Так то места бурятские.
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2k
анатолий горленко 20 секунд назад
Б.Л.Я. ЗАГОЛОВОК!!!
Я уж подумал: до чего искусственный интеллект дошел, база отдыха сама решения принимает.
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334
ChePaev 5 минут назад
Пля, да не уподобляйтесь вы узколобым хохлам, которые одурели уже со своей говномовой. У нас страна многонациональная и мультикультурная. Те же буряты, которые живут нам рядом, ближе всех нас к Байкалу, уже не могут между собой разговаривать на своем языке? Татары или башкиры туристы приедут, они тоже любят между собой на своем разговаривать, особенно пожилые люди, я много раз слышал.
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93
HalloFreeSpace 7 минут назад
А зачем ? Мы многонациональная страна , как это возможно вообще ?
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12k
Antique computer 10 минут назад
А на каких языках до этого разговаривали в столовой? Чет стеб какой-то.. Наверняка были народы восточной Сибири, которые говорили на своих языках, те же буряты.
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−30
Thomsen 12 минут назад
< По всей вероятности, это решение было принято в пику санкциям, которые сегодня в Европе вводят в разных странах против соотечественников >

Блин, а как же теперь туристам из Гондураса, Сомали или Новой Зеландии на этой базе столоваться??
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6k
hhwost 18 минут назад
стыдоба и позорище.
85 субъектов Российской Федерации разговаривают на 277 языках и диалектах. неплохо бы хотя бы по одному представителю из них приехало в этот отель дать разок хозяину по морде. может это помогло бы от поцреотизма головного мозга.
p.s. я - русский и живу в России.
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723
Гера 21 минуту назад
Не от большого ума это все...
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11k
Максим 21 минуту назад
А еще лучше на старославянском. Вы есть пришли, а не пистеть) Ладно когда разговор несёт полезную инфу, а когда начинают обсуждать отбитый на водопаде зад, да иногда и с демонстрацией... Соблюдаем тишину граждане. Вы приехали в глушь чтоб послушать тишину. Хотите шума, айда в тайланд и турцию)
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14k
ss 23 минуты назад
Какая прелесть! Чем дальше, тем денацификация сильнее набирает обороты.

Правильная мера!... Но не до конца! Нужно теперь пускать только с правильным цветом волос, предварительно измерив форму черепа. Неарии не пройдут!
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488
Жирный бот 24 минуты назад
Глупо указывать на каком языке говорить, не надо до уровня хохлов опускаться.. Даже в Прибалтике никто не запрещает на русском общаться..
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23k
Matrosskin Полчаса назад
Неужели нужно обезьянничать всякое говно ? Приехав например в РБ мне бы было сие неприятно, если бы там увидел объявление что можно говорить только на белорусском. Или в Сербию - и только по сербски. Хотите сделать красиво ? Не селите граждан недружественных стран ( тем более соответствующий список есть). А запрещать разговаривать в столовой турбазы на краю земли... ну напишите ещё что Шольцу и Макарону в данном заведении сортиром пользоваться запрещено.
Год назад был в Армении, а до этого несколько лет назад в Латвии - господи, как же жалко и смешно выглядят вот эти попытки у некоторых " я по русски не понимать" в сфере обслуживания. И что заметил - это всегда было в заведениях уровня ниже плинтуса. В нормальных - " да, дорогой, конечно, заходи, счас будет тебе официант, который говорит не хуже чем ты, чувствуй себя как дома" (с) дословно из одного ресторана Еревана ( и кормили там реально вкусно, обслуживали отлично), в Риге та же фигня.
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26k
КешаИванов Полчаса назад
Понаехали!
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15k
Кархародон Полчаса назад
В Европе вводят санкции против соотечественников? Автору самому русский язык подучить бы.
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4k
Нескучный сад Полчаса назад
Думается мне, что этот запрет касается, в первую очередь, местных языков. Например, бурятского. Помню, когда в молодости работал вахтами, то в столовой тоже было такое правило: не важно из какой ты республики приехал, общаемся только на русском и в т.ч. между собой. Смысл в том, что все вокруг должны точно понимать, что ты говоришь. Ибо брошенный в твою сторону взгляд одновременно с непонятной речью очень напрягает и приводит к конфликтам на ровном месте.
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895
сергей ремизов Полчаса назад
Вот Бурятам сейчас обидно стало.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 51 минуту назад
и..касарь.. сверху брать.. с ТРИбалтов.
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1
Andreybear5 ☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Коллективная ответственность .. это только начало
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1
Andreybear5 Сергей Полчаса назад
а потом 50 евро за выход )гггг
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325
Карл ☭Cheкаво☭ZOV☭ 11 минут назад
Если в Прибалтике всё так плохо, почему он там живёт? Его там унижают, гнобят, но всё равно он продолжает жить в Европе.
Наверное потому-что там хуже чем в России?
Пускай переезжает в Россию.
У нас в России всё "отлично" :))))))

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