При написании ЕГЭ школьникам разрешили ссылаться на аниме, мангу и видеоигры

В этом году ЕГЭ в России пройдёт в мае, точные даты уже известны.
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) официально одобрил использование в качестве аргументов сюжеты игр, аниме, манги, сериалов и графических романов. Речь идёт о задании №27 в ЕГЭ по русскому языку. В этом задании ученик должен написать сочинение-рассуждение на тему, которая будет задана в тексте. При аргументации своего мнения ученики могут использовать свой жизненный опыт, истории своих друзей, аргументы их читательского опыта, а также аргументы из книг, сериалов, истории, манги, аниме, компьютерных игр, графических романов и комиксов.
ФИПИ опубликовали методические рекомендации по проверке работ для председателей и членов предметных комиссий, сообщает "Коммерсант".
В этом году ЕГЭ в России пройдёт в мае, точные даты уже известны. Экзамены по географии, литературе и химии пройдут 23 мая, по русскому языку - 28 мая, по профильной и базовой математике — 31 мая. Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что школьнику нужно дать возможность пересдать один экзамен. Однако, специалисты оценили инициативу и заявили, что сдать один и тот же предмет два раза, а потом выбрать лучший результат не получится. При пересдаче первый результат аннулируется.
Ранее мы сообщали, что в ЛДПР предложили дать ученикам возможность выбрать единым государственным экзаменом и традиционными выпускными испытаниями. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму.
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