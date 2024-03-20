При написании ЕГЭ школьникам разрешили ссылаться на аниме, мангу и видеоигры

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) официально одобрил использование в качестве аргументов сюжеты игр, аниме, манги, сериалов и графических романов. Речь идёт о задании №27 в ЕГЭ по русскому языку. В этом задании ученик должен написать сочинение-рассуждение на тему, которая будет задана в тексте. При аргументации своего мнения ученики могут использовать свой жизненный опыт, истории своих друзей, аргументы их читательского опыта, а также аргументы из книг, сериалов, истории, манги, аниме, компьютерных игр, графических романов и комиксов.

ФИПИ опубликовали методические рекомендации по проверке работ для председателей и членов предметных комиссий, сообщает "Коммерсант".