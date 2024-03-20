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При написании ЕГЭ школьникам разрешили ссылаться на аниме, мангу и видеоигры

При написании ЕГЭ школьникам разрешили ссылаться на аниме, мангу и видеоигры

Автор:
20 марта 2024 18:01
Сообщество : Жить в России
Метки: егэ   интересное   русский язык   учёба   фото   школьники   экзамены   
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В этом году ЕГЭ в России пройдёт в мае, точные даты уже известны.

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) официально одобрил использование в качестве аргументов сюжеты игр, аниме, манги, сериалов и графических романов. Речь идёт о задании №27 в ЕГЭ по русскому языку. В этом задании ученик должен написать сочинение-рассуждение на тему, которая будет задана в тексте. При аргументации своего мнения ученики могут использовать свой жизненный опыт, истории своих друзей, аргументы их читательского опыта, а также аргументы из книг, сериалов, истории, манги, аниме, компьютерных игр, графических романов и комиксов.

ФИПИ опубликовали методические рекомендации по проверке работ для председателей и членов предметных комиссий, сообщает "Коммерсант".

В этом году ЕГЭ в России пройдёт в мае, точные даты уже известны. Экзамены по географии, литературе и химии пройдут 23 мая, по русскому языку - 28 мая, по профильной и базовой математике — 31 мая. Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что школьнику нужно дать возможность пересдать один экзамен. Однако, специалисты оценили инициативу и заявили, что сдать один и тот же предмет два раза, а потом выбрать лучший результат не получится. При пересдаче первый результат аннулируется.

Ранее мы сообщали, что в ЛДПР предложили дать ученикам возможность выбрать единым государственным экзаменом и традиционными выпускными испытаниями. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму.

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Метки: егэ   интересное   русский язык   учёба   фото   школьники   экзамены   
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4  комментария
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Александр Час назад
Ну, следующим ходом, видимо, будет разрешение использовать телефоны, а там уже и до "помощь зала, 50/50, звонок другу..."
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3k
Едондер пуп 10 минут назад
Если в разговоре со мной кто-то сошлется на мангу - я поверю на слово, ибо даже не знаю, что написал этот автор)) Учителя, проверяющие сочинения, получается - крайне эрудированные люди.
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Роман 37 минут назад
Ещё священное писание на экзамене по физике и химии......
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4838 постов (4627 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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