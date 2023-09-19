Из колонии в Иркутске сбежал наёмный убийца в день своего освобождения

Отбывший 22 года за убийство мужчина сбежал из колонии в 4 утра, не дождавшись своего освобождения.
Из колонии-поселения при ИК-19 в поселке Маркова под Иркутском сбежал осужденный на 22 года за убийство заключенный, сообщает РБК.
Там осужденные находится не за забором, грубо говоря, а свободно передвигаются по территории и могут выводиться за ее пределы. Начало срока у него 2001 год, конец срока — 2023-й. Был осужден за убийство. Сегодня должен был освободиться. В настоящее время за то, что самовольно покинул место, где отбывал наказание, объявлен в розыск, сообщили "РИА Новости" в региональном управлении ФСИН.
Сбежавшего заключённого зовут Камолжон Калонов и у него очень богатая криминальная история. Первый срок Калонов получил ещё в 90-х, за организацию преступного сообщества и незаконное усыновление. На свободу он вышел 1997 году, чтобы через 6 лет снова вернуться.
В 2003 году Калонов угодил за решётку на 22 года по статьям "Убийство двух и более лиц по найму", "Разбой", "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Калонова собирались выпустить по УДО и направить на принудительные работы. Но в день освобождения в 4 часа утра 49-летний осуждённый покинул колонию. Теперь ему может грозить новый срок — до четырех лет лишения свободы, уточняет SHOT.
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