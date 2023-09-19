Из колонии в Иркутске сбежал наёмный убийца в день своего освобождения

Сбежавшего заключённого зовут Камолжон Калонов и у него очень богатая криминальная история. Первый срок Калонов получил ещё в 90-х, за организацию преступного сообщества и незаконное усыновление. На свободу он вышел 1997 году, чтобы через 6 лет снова вернуться.

В 2003 году Калонов угодил за решётку на 22 года по статьям "Убийство двух и более лиц по найму", "Разбой", "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Калонова собирались выпустить по УДО и направить на принудительные работы. Но в день освобождения в 4 часа утра 49-летний осуждённый покинул колонию. Теперь ему может грозить новый срок — до четырех лет лишения свободы, уточняет SHOT.