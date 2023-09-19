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Из колонии в Иркутске сбежал наёмный убийца в день своего освобождения

Из колонии в Иркутске сбежал наёмный убийца в день своего освобождения

Автор:
19 сентября 2023 09:38
Сообщество : Криминал
Метки: udo   Иркутск   Россия   интересное   освобождение   побег   тюрьма   фото   
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Отбывший 22 года за убийство мужчина сбежал из колонии в 4 утра, не дождавшись своего освобождения.

Из колонии-поселения при ИК-19 в поселке Маркова под Иркутском сбежал осужденный на 22 года за убийство заключенный, сообщает РБК.

Там осужденные находится не за забором, грубо говоря, а свободно передвигаются по территории и могут выводиться за ее пределы. Начало срока у него 2001 год, конец срока — 2023-й. Был осужден за убийство. Сегодня должен был освободиться. В настоящее время за то, что самовольно покинул место, где отбывал наказание, объявлен в розыск, сообщили "РИА Новости" в региональном управлении ФСИН.

Сбежавшего заключённого зовут Камолжон Калонов и у него очень богатая криминальная история. Первый срок Калонов получил ещё в 90-х, за организацию преступного сообщества и незаконное усыновление. На свободу он вышел 1997 году, чтобы через 6 лет снова вернуться.

В 2003 году Калонов угодил за решётку на 22 года по статьям "Убийство двух и более лиц по найму", "Разбой", "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Калонова собирались выпустить по УДО и направить на принудительные работы. Но в день освобождения в 4 часа утра 49-летний осуждённый покинул колонию. Теперь ему может грозить новый срок — до четырех лет лишения свободы, уточняет SHOT.

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Метки: udo   Иркутск   Россия   интересное   освобождение   побег   тюрьма   фото   
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6  комментариев
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Василий Афиногенов Час назад
походу ждали его,при выходе,и в зоне походу ему не жить....
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706
solosolovov 22 минуты назад
Вот у меня сложный вопрос. Судья назначает срок в исправительно- трудовой колонии, в надежде что человек исправиться. Почему по достижении срока исправления его отпускают на свободу, кто своей квалификациец подтверждает что человек исправился и непредставляет опасности. Как вообще можно освобождать по удо без учёта мнения квалифицированных психологов и прочих специалистов.
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12k
Rus77 41 минуту назад
Интеллект мастурбека на лицо))
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2k
Оксид Бетона Час назад
"Начало срока у него 2001 год, конец срока 2023-й." "В 2003 году Калонов угодил за решётку на 22 года..."
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403
дмитрий викторович Оксид Бетона 50 минут назад
https://bloknot.ru/chp/hochu-v-tyur-mu-v-irkutske-otsidevshij-22-goda-killer-sbezhal-za-den-do-osvobozhdeniya-chtoby-vernut-sya-na-zonu-1168001.htmlhttps://bloknot.ru/chp/hochu-v-tyur-mu-v-irkutske-otsidevshij-22-goda-killer-sbezhal-za-den-do-osvobozhdeniya-chtoby-vernut-sya-na-zonu-1168001.html
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