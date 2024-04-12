Китаянка пыталась вывезти в Монголию шкуру настоящего бурого медведя

Задержали женщину в Иркутской области.
В Иркутской области сотрудники таможни в дорожной сумке иностранки обнаружили медвежью шкуру. Это оказался ковёр из настоящего медведя с головой, хвостом, лапами и даже когтями с пальцевыми мякишами. Женщина собиралась увезти шкуру медведя в Монголию. Она рассказала, что купила шкуру как сувенир, но документов на него не оказалось.
Сотрудники таможни отдали ковёр на экспертизу. Выяснилось, что ковёр выполнен из шкуры медведя, который занесён в список СИТЕС. Сотрудники таможни начали расследование. Им предстоит выяснить, что продаёт шкуры редких животных, почему не выдают никаких документов и также есть ли вообще разрешение на торговлю у продавца.
В Федеральной таможенной службе сообщили, что возможно возбуждение административных дел за нарушение декларирования и игнорирование запретов и ограничений.
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