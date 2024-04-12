Китаянка пыталась вывезти в Монголию шкуру настоящего бурого медведя

В Иркутской области сотрудники таможни в дорожной сумке иностранки обнаружили медвежью шкуру. Это оказался ковёр из настоящего медведя с головой, хвостом, лапами и даже когтями с пальцевыми мякишами. Женщина собиралась увезти шкуру медведя в Монголию. Она рассказала, что купила шкуру как сувенир, но документов на него не оказалось.