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Китаянка пыталась вывезти в Монголию шкуру настоящего бурого медведя

Китаянка пыталась вывезти в Монголию шкуру настоящего бурого медведя

Автор:
12 апреля 2024 19:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Иркутск   Медведь   Монголия   интересное   ковёр   фото   шкура   
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Задержали женщину в Иркутской области.

В Иркутской области сотрудники таможни в дорожной сумке иностранки обнаружили медвежью шкуру. Это оказался ковёр из настоящего медведя с головой, хвостом, лапами и даже когтями с пальцевыми мякишами. Женщина собиралась увезти шкуру медведя в Монголию. Она рассказала, что купила шкуру как сувенир, но документов на него не оказалось.

Сотрудники таможни отдали ковёр на экспертизу. Выяснилось, что ковёр выполнен из шкуры медведя, который занесён в список СИТЕС. Сотрудники таможни начали расследование. Им предстоит выяснить, что продаёт шкуры редких животных, почему не выдают никаких документов и также есть ли вообще разрешение на торговлю у продавца.

В Федеральной таможенной службе сообщили, что возможно возбуждение административных дел за нарушение декларирования и игнорирование запретов и ограничений.

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Метки: Иркутск   Медведь   Монголия   интересное   ковёр   фото   шкура   
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8  комментариев
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АнтонПолднев 2 часа назад
Покажите мне сумку, в которую можно без проблем запихать шкуру медведя с головой.
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−9
Игорь Полчаса назад
Здрaвствуйте. Извините, что пишу здесь, больше негде..

Сейчaс ищу любую рaботу, но покa ничего не нaxодится. Готов нa любую подрaботку, a сейчaс домa есть aбсолютно нечего.
От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Xоть нa булку xлебa, xоть нa килогрaмм кaртошки.

Если остaвите контaкты, то я готов вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе остaвьте свои контaкты в личныx сообщенияx. Я верну 100%!

Пополните, пожaлуйстa, номер телефонa нa любую сумму: 8 952 133 65 10 (бaлaнс номерa телефонa у оперaторa или по СБП)

Зaрaнее большое Вaм человеческое спaсибо.
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2k
Igor Grishaev 36 минут назад
За Мишу-только расстрел
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
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Pika-Pika?
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