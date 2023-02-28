FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мошенничество 123 поста • 23 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Мошенничество
Россиянка обратилась к гадалке, в надежде вылечить собаку, но только лишилась денег

Россиянка обратилась к гадалке, в надежде вылечить собаку, но только лишилась денег

Автор:
28 февраля 2023 10:58
Сообщество : Мошенничество
Метки: Ведьма   Иркутск   Россия   Юмор   болезнь   интересное   мошенники   фото   
1289
1

Лечит собак нужно у ветеринара, но жительница Барнаула об этом не знала. Она решила найти решение проблемы в интернете, где её "поймала" потомственная гадалка. Та предложила вылечить собаку, и заодно почистить карму. Кармический клининг так и не принёс женщине счастья.

У женщины заболела собака, и хозяйка отправилась на форумы в интернете. Там свои услуги ей предложила 17-летняя "потомственная ведьма" Аиша (в миру Софья Цибульских). Мошенница заявила, что у женщины плохая карма, и поэтому вокруг неё все чахнут (в том числе и пёсики). Надо почистить карму, но за деньги. Цена клининга - 18 тысяч.

Испугавшись за своего пёсика и близких, женщина перевела деньги ведьме. Как и следовало ожидать, карма так и не почистилась. Не увидев изменений, женщина пошла в полицию. Оказалось, что целительница занята ещё и сетевым маркетингом. Она уже успела покинуть Барнаул: слиняла к Байкалу, а потом в Таиланд, сообщает Mash. Полицейские ищут мошенницу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мошенничество"
Метки: Ведьма   Иркутск   Россия   Юмор   болезнь   интересное   мошенники   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Majul Час назад
Пока жив "лох" ничего не изменится. Всё гадалки существуют ровно до момента пока им подобные верят. Какая должна быть пустота в голове, чтобы считать, что заговоры и "чистка кармы" помогут как-то. Меня как врача бесят подобные, лично в практике пациенты покинувшие чей бренный мир по причине "лечения" у гадалок и иже с ними вместо врачей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
513
cdzpm Полчаса назад
Сколько раз озвучено и написано....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lexx 47 минут назад
Лечить собаку у ветеринара, это как ремонтировать машину. Сразу найдут ещё 100500 заболеваний, назначат на фиг ненужные анализы и выпишут кучу дорогущих лекарств, которые купить можно только у них. Нормально только по знакомству.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
326788



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Хитрость, благодаря которой Марк Бернес прославился на всю страну
Хитрость, благодаря которой Марк Бернес прославился на всю страну
К подбитому русскому танку, установленному украинцами в Берлине, жители Германии несут цветы
К подбитому русскому танку, установленному украинцами в Берлине, жители Германии несут...
Набирающие популярность в сообществах
Как прошел фестиваль "Московская Масленица"⁠⁠
Как прошел фестиваль "Московская Масленица"⁠⁠
Airspeeder Mk4 - летающий гоночный аппарат
Airspeeder Mk4 - летающий гоночный аппарат
DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео)
DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Прикол#интересное#забавно#новости#удивительно#исследование#ретро#Ynews
#Юмор#животные#история#кино#дети#Приколы#Жизнь#истории#собаки#Москва
#интересно#люди#факты#подборка#наука#Россия#автомобили#картинки#автомир#фильм
В Краснодаре чиновник торжественно открыл Дворец спорта, а губернатор обиделся и открыл его ещё раз В Краснодаре чиновник торжественно открыл Дворец спорта, а губернатор обиделся и открыл его ещё раз На Байкале база отдыха запретила все языки, кроме русского На Байкале база отдыха запретила все языки, кроме русского В Таганроге прикрыли общественный туалет с игровыми автоматами В Таганроге прикрыли общественный туалет с игровыми автоматами Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию, но они туда и не собирались Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию, но они туда и не собирались "Леонтьев вообще в Майами живёт!": Юрий Лоза не считает уехавших звёзд предателями "Леонтьев вообще в Майами живёт!": Юрий Лоза не считает уехавших звёзд предателями

На что жалуетесь?

Вернуться