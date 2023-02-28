Россиянка обратилась к гадалке, в надежде вылечить собаку, но только лишилась денег

Лечит собак нужно у ветеринара, но жительница Барнаула об этом не знала. Она решила найти решение проблемы в интернете, где её "поймала" потомственная гадалка. Та предложила вылечить собаку, и заодно почистить карму. Кармический клининг так и не принёс женщине счастья.
У женщины заболела собака, и хозяйка отправилась на форумы в интернете. Там свои услуги ей предложила 17-летняя "потомственная ведьма" Аиша (в миру Софья Цибульских). Мошенница заявила, что у женщины плохая карма, и поэтому вокруг неё все чахнут (в том числе и пёсики). Надо почистить карму, но за деньги. Цена клининга - 18 тысяч.
Испугавшись за своего пёсика и близких, женщина перевела деньги ведьме. Как и следовало ожидать, карма так и не почистилась. Не увидев изменений, женщина пошла в полицию. Оказалось, что целительница занята ещё и сетевым маркетингом. Она уже успела покинуть Барнаул: слиняла к Байкалу, а потом в Таиланд, сообщает Mash. Полицейские ищут мошенницу.
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