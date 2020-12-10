FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6441 пост • 1151 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
На Байкале произошло мощное землетрясение

На Байкале произошло мощное землетрясение (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 13:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   байкал   землетрясение   интересное   иркутск   природа   россия   учёные   
3825
2
1

Утром 10 декабря в Бурятии и Приангарье произошло землетрясение. По оценке учёных, магнитуда подземных толчков составила 5,5. Жители Иркутска и близлежащих городов показали последствия буйства природы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   байкал   землетрясение   интересное   иркутск   природа   россия   учёные   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
zenon Час назад
Это не буйство природы, это тяжёлые вздохи планеты. Даже динозавров ей легче было носить, но тяжело нести двуногие существа. Планета жалуется Богу, что у неё люди завелись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Nikolay 11 минут назад
Есть легкие сомнения в достоверности видео. 5.5 балла это довольно много, а на видео дрожит только камера, даже с машин налипший снег не упал. Я как-то попал на 6-ное землетрясение, так посуда со стола слетела, пара стульев опрокинулась и по стенам трещины пошли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
_delphin_ 19 минут назад
На Байкале произошло мощное землетрясение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Узбекский космонавт 39 минут назад
Лобзик и выжигатель
Лобзик и выжигатель
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
Данил Час назад
Вот все стреманулись!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Димка Смола/67 2 часа назад
А в новостях опять как все хорошо, Пупкин Вовка помог стране Залупия и все рады а Русские ну что русские, у нас же не Залупия........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Федор Медведев Димка Смола/67 Полчаса назад
продолжайте наблюдения!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Это Путин виноват, он должен уйти?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Fat Lynx ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Ну не Абама же?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Очередное доказательство того, что наш мозг - удивительная штука Очередное доказательство того, что наш мозг - удивительная штука Россияне могут заразиться китайским смертельным вирусом Россияне могут заразиться китайским смертельным вирусом Лицензия на убийство: в Москве оправдали мужчину, который убил гея Лицензия на убийство: в Москве оправдали мужчину, который убил гея В России появился новый вид смертельного вещества, которое продают детям В России появился новый вид смертельного вещества, которое продают детям Некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам из-за пандемии Некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам из-за пандемии «Пускай быстрее умрет»: врач отказалась принимать россиянина с ВИЧ, боясь заразиться «Пускай быстрее умрет»: врач отказалась принимать россиянина с ВИЧ, боясь заразиться
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

80595



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
6 любопытных фактов обо всём на свете
3
20
6 любопытных фактов обо всём на свете
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мука взрывоопасна — это правда или вымысел?
1
6
Мука взрывоопасна — это правда или вымысел?
В Черновцах патрульные сбили женщину на пешеходном переходе
0
9
В Черновцах патрульные сбили женщину на пешеходном переходе
Очередное доказательство того, что наш мозг - удивительная штука
Очередное доказательство того, что наш мозг - удивительная штука
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#подборка#разное#в мире#япония#авто авария#дтп#настроение
#юмор#факты#россия#новости#забавно#истории#абсурд#автомобили#криминал#общение
#интересно#история#животные#люди#кино#картинки#авария#актеры#маразм#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться