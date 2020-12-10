На Байкале произошло мощное землетрясение

Утром 10 декабря в Бурятии и Приангарье произошло землетрясение. По оценке учёных, магнитуда подземных толчков составила 5,5. Жители Иркутска и близлежащих городов показали последствия буйства природы.
Утром 10 декабря на озере Байкал произошли подземные толчки, которые почувствовали жители Иркутска.
"Сегодня в 05:45 (00:45 мск) на территории Иркутской области зафиксировано сейсмособытие. Интенсивность в эпицентре - 7,6 [балла], в Иркутске - 5-6 [баллов]. Магнитуда 5,5, энергетический класс 14,0", - сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области.
Жители Иркутска рано утром ощутили подземные толчки. Некоторые из них даже успели заснять на видео, как здания и сама земля ходит ходуном.
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По словам учёных, это землетрясение стало самым мощным для Байкала за последние 20 лет, передаёт ТАСС.
"Да, такое сильное [землетрясение в середине Байкала в последний раз было] в 1999 году, потому что в 2008 году у нас было Култукское (это юг Байкала), Быстринское [землетрясение] (это был Саянский разлом, тоже юг), а в середине Байкала были более слабые, но с такой сильной магнитудой с 1999 года не было", - сказала директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.
Жители Иркутска не сообщали о разрушениях и пострадавших, но на всякий случай в городе ввели режим повышенной готовности. Дежурные службы начали сбор информации о последствиях землетрясения.
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