На Байкале произошло мощное землетрясение

Утром 10 декабря на озере Байкал произошли подземные толчки, которые почувствовали жители Иркутска.

"Сегодня в 05:45 (00:45 мск) на территории Иркутской области зафиксировано сейсмособытие. Интенсивность в эпицентре - 7,6 [балла], в Иркутске - 5-6 [баллов]. Магнитуда 5,5, энергетический класс 14,0", - сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Жители Иркутска рано утром ощутили подземные толчки. Некоторые из них даже успели заснять на видео, как здания и сама земля ходит ходуном.