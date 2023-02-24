Русские хакеры взломали украинское ТВ и включили гимн СССР

Заодно поздравили с 23 февраля.
Вчера зрители украинского ТВ получили неожиданно поздравление с 23 февраля. Российские кибербойцы «подломили» телеканал «Интер» и пустили в прямой эфир гимн Советского Союза.
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Также они атаковали несколько украинских госсайтов:
«Сегодня, 23 февраля, выявлена атака на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти, в результате которой было модифицировано содержимое нескольких страниц на этих ресурсах», - пишет Госспецсвязь Украины.
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Правда получилось только взять "За обе щеки"
Разбудите уже деда и скажите ему, что он спецобосрался
шо кому не нравится ?