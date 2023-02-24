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Русские хакеры взломали украинское ТВ и включили гимн СССР

Русские хакеры взломали украинское ТВ и включили гимн СССР

Автор:
24 февраля 2023 14:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 23 февраля   tv   Украина   взлом   гимн СССР   кибератака   поздравление   сайты   хакеры   
853
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Заодно поздравили с 23 февраля.

Вчера зрители украинского ТВ получили неожиданно поздравление с 23 февраля. Российские кибербойцы «подломили» телеканал «Интер» и пустили в прямой эфир гимн Советского Союза.

Также они атаковали несколько украинских госсайтов:
«Сегодня, 23 февраля, выявлена атака на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти, в результате которой было модифицировано содержимое нескольких страниц на этих ресурсах», - пишет Госспецсвязь Украины.

Источник:

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Метки: 23 февраля   tv   Украина   взлом   гимн СССР   кибератака   поздравление   сайты   хакеры   
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25  комментариев
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8k
au3 Час назад
На втором еще кинескопный телевизор?! Ипать....
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1k
alex 42 секунды назад
у меня вопрос и просьба к небратьям. почему не мобилизованы, дайте такой телевизер. унитаз ишшо надо.
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17k
Александр Сучков 7 минут назад
Я смотрю там у некоторых "кинескопы" еще в ходу?)))
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24k
Влад 15 минут назад
Особо зацепило "прорвались твари", а на заднем плане "дружбы народов союз вековой". Ну чем идиотам дружба не нравиться? Да и чёрт с ними (пожелание).
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−15
Лариса 22 минуты назад
Хочу потрахаться. Пишите в Телегу hebimopi
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651
Евгений Полчаса назад
Эй, хохлы, количество обуви ограничено. Кто не успеет переобуться, тому не позавидую. С праздником !!!
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5k
Кистень Полчаса назад
Бандерлоги в шоке!
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2k
Юрий Злой 41 минуту назад
Хочу поздравить всех zиганутых Vатников, с годовщиной взятия Киева за три дня !!!
Правда получилось только взять "За обе щеки"
Разбудите уже деда и скажите ему, что он спецобосрался

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31k
Dobry vojak Svejk 42 минуты назад
А чего они не на своём калечном возмущаются, дома между собой, а на нашем, могучем ? )))
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21k
ЦСКА 48 минут назад
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79
Вася Пупкин 48 минут назад
Шалость удалась!)))
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10k
Григорий Бабкин 51 минуту назад
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13k
котегRUS 59 минут назад
Отличная песня!
шо кому не нравится ?
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52k
smakido Час назад
Пусть привыкают!
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3k
Олег Данилов Час назад
причем тут прямой эфир если было модифицированно пару веб страниц?
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August

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